每日星座運勢／雙子工作做重大決定時 適宜暗中處理

2026-07-22

牡羊座

短評：適合戶外活動，放鬆身心。

【整體運★★☆☆☆】

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加一些集體活動，容易得到異性關注。

【事業運★☆☆☆☆】

今日的事業運糟透了，大部分多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策，免得造成無謂的損失。

【財富運★★☆☆☆】

投資理財時恐因貪心、無法定心鎖定目標而遭致損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 古銅青

開運方位：正南方向

金牛座

短評：今天運氣不錯，做什麼事都很輕鬆愉快。

【整體運★★★☆☆】

感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物也能讓感情宛如蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面，需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做得更好。

【愛情運★★★★☆】

心情愉快，讓伴侶的心情也跟著變好，時常手牽手散散步，聊一聊心事，可增進感情！

【事業運★★★☆☆】

人際關係易出現小風波，與人交往時多留意自己的言行舉止。

【財富運★★☆☆☆】

花錢應有所規劃，切莫無所顧忌。投資上見好就收，小心貪心不足蛇吞象。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 湖水綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：生活、事業、愛情都讓你覺得很享受。

【整體運★★★★★】

今天懂得營造生活情趣，活力四射，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會增多。在投資上，可以選擇股市或房地產方面，也算是很不錯的選擇。事業運佳，靈感不斷，對於創意設計者特別有利。

【愛情運★★★★★】

不缺跟異性對象接觸的機會，只是，想要有進一步的感情發展卻需要付出較大心力。

【事業運★★★★★】

今日事業運很好唷！不過，較適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時，也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

【財富運★★★★☆】

財神來報到，有多元得財的機會。收益頗豐，有幸運之神隨侍在側的優越感。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 祖母綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：工作進展緩慢，感覺壓力增大。

【整體運★☆☆☆☆】

工作上要有計劃，方可避免出現手足無措的局面。閒暇之餘，別到處亂跑，累得筋疲力盡不說，還易影響工作狀態。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣太僵硬，易發生不愉快。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情上有一團亂的情形，不是互相吃醋就是互相爭個你死我活，別鬥氣，氣壞了就不好囉！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動不在你預期中，你對於突如其來的變化容易產生適應不良的感覺。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，動作越大損失越多，切勿冒險投機，以防肉包子打狗──一去不回。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 夕陽橙

開運方位：正東方向

獅子座

短評：運勢較弱，各方面都不太順遂。

【整體運★★☆☆☆】

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

【愛情運★★★☆☆】

曖昧不清的關係令你著急、不知所措，不妨試著冷靜下來重新審視眼前的人。

【事業運★★☆☆☆】

缺乏堅持不懈的決心，一旦遇到了挫折就會放棄原有計劃，這樣只會讓你達成不了目標。

【財富運★★☆☆☆】

無事少外出，以免亂花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 翡翠綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：工作再忙，也不能冷落了對方。

【整體運★★★★☆】

今天的工作進度過於緩慢，心裡有點著急，但幸好會獲得同事的諒解，並得到他們的幫助；已婚者會因為工作忙而冷落對方，多給對方一些關懷，否則事業、愛情也會兩頭誤；財運不順，出門得當心，最好不要隨身攜帶貴重物品。

【愛情運★★★★☆】

單身者桃花在外，多參與戶外活動，接觸不同類型的人，會有不錯的姻緣際遇。

【事業運★★★☆☆】

會得到同事的大力支持，這也是因為你平時不吝付出所得的回報。

【財富運★★★☆☆】

合理安排時間，可考慮兼差，會有不錯的額外收入。不過，花錢較隨興，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 大理石灰

開運方位：西北方向

天秤座

短評：多份細心和貼心。

【整體運★★★☆☆】

幾句讚揚，就能收買愛人的心，他對你的服貼讓你很是滿足；工作中會因粗心而犯下常規性的錯誤，需多份細心；古典風味的餐廳、茶樓都是洽談的地利環境，談成生意的機率很大。

【愛情運★★★☆☆】

多抽時間陪陪另一半，假日看場愛情電影會讓對方感動喔！

【事業運★★☆☆☆】

應調節好心態，自信一些，以實際的工作表現才能謀求發展。

【財富運★★★☆☆】

購物慾望強烈，錢財流失很快。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 翡翠綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：天降奇緣，讓今天成為值得記憶的時刻。

【整體運★★★☆☆】

今天周遭彌漫著頗為濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息也別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

【愛情運★★★☆☆】

別冷落了另一半，有時間不妨邀約伴侶去看一場浪漫的愛情電影，可讓感情迅速升溫。

【事業運★★★★☆】

想要拼拼看的心理，會讓你超時工作，滿腦子不停歇的思索如何布局，也會主動尋覓新契機。

【財富運★★☆☆☆】

今日易有金錢上的困難，有大筆資金流失，此運對經商者不利。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 蕃茄紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

【整體運★★★★☆】

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

【事業運★★★★☆】

有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 臘梅白

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：疲勞過度小心生病。

【整體運★★★☆☆】

遇到以前的戀人時，別裝做沒看到或是不理睬對方，既然過去了就讓它過去，越是介懷就越是跟自己過不去；財運不佳，生意的冷清或許是你促銷方法的不妥；運輸業的工作者比較繁忙，並且容易出亂，要事先做好調配。

【愛情運★★★☆☆】

奔波於朋友間的同時，別冷落了另一半，把對方介紹給重要的朋友認識吧！

【事業運★★★☆☆】

聽信有關人事問題的閒言碎語，會讓你的嫉妒心膨脹，也容易丟掉積極的工作慾望。

【財富運★★☆☆☆】

在投資上不可衝動出手。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 淺海藍

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：低調生活收獲更多快樂。

【整體運★★☆☆☆】

今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，又可以少花錢；今天工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展；戀愛中的人今晚有機會和戀人一起去看球賽，感受球賽帶來的激情。

【愛情運★★★☆☆】

與心儀的對象有進一步交談的機會，可趁此機會多多瞭解對方的想法喔！

【事業運★★★☆☆】

周圍朋友的職場異動會對你產生影響，讓你開始思考自己的事業方向，無心去做眼前的工作，工作效率下滑。

【財富運★★★☆☆】

口才佳者，可動口生財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 青金石藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：等待，亦能成就好運。

【整體運★★★★☆】

心情好壞對方一看便知，別把心事藏在心裡，說出來問題才更好解決；與合作夥伴的配合再緊密一些，財運突破最高點的時機就在眼前喔！暫時先把工作放一邊，小心兼顧不成反而會蠟燭兩頭燒！

【愛情運★★★★☆】

運勢佳，單身者有心儀的對象不妨大膽表白，成功的機率高。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，會扮演配合、聽話的角色，依章法行事。不妨趁著午休時間去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

【財富運★★★★★】

吉星、福星高照的日子。金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，運氣好得令人羨慕，還有小小的賭運唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 橄欖綠

開運方位：正西方向

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