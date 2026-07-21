每日星座運勢／金牛遇到心儀的對象 自然大方表態
2026-07-21
牡羊座
短評：不妨把爭吵當作調味品。
【整體運★★★☆☆】
伴隨著小吵小鬧，雙方反而能更進一步的相互了解，今天你特別能體會到這一點。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠一些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情則會得不償失。
【愛情運★★★☆☆】
單身者想找到適合的對象還需要耐心等待，過早付出感情易後悔唷！
【事業運★★★★☆】
擁有相當充沛的熱情，企圖心強，目標明確，不達目的決不罷休，有利於工作進展，卻易勞累。
【財富運★★☆☆☆】
破財的機率高，切忌輕易借錢給朋友，小心肉包子打狗，有去無回。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00am 蕃茄紅
開運方位：東南方向
金牛座
短評：平順安逸，想有所收獲還得積極付出。
【整體運★★☆☆☆】
有相親對象的人不妨約對方一起散散步，易讓局面有所突破，感情會有明顯進展。財運弱，不宜投資，經常活躍在證券市場的人別懷著賭賭看的心理大筆投入，小心「肉包子打狗」。上班族需要努力爭取，機會不會從天而降。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會遇到心儀的對象，正是趁機表露心跡的時候，自然大方一點就有希望。
【事業運★★☆☆☆】
受心情影響，你做事會比較急躁，經常出現手忙腳亂的情況，會有事倍功半的感覺。
【財富運★★☆☆☆】
少玩金錢遊戲，易損財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00pm 湖水綠
開運方位：正西方向
雙子座
短評：狀態良好，宜好好保持。
【整體運★★★★☆】
工作上的事情進行得比較順利，但是工作會報要注意發言態度，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因為自己的失誤而陷入僵局。
【愛情運★★★☆☆】
感情出現問題時，應盡量安排時間與伴侶溝通，切莫賭氣外出尋歡唷。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便有小難題，也不會困擾到你！
【財富運★★★☆☆】
今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00am 睡蓮紫
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：計劃趕不上變化。
【整體運★★★☆☆】
從事行政工作的人，會碰到大批文件急需處理的情況，有點措手不及。原有的計劃突然變更的機率高，特別是跟戀人的約定，會因不得已而被迫延期。不過財運不錯，可參與朋友的投資計劃，有機會得到分紅。
【愛情運★★★☆☆】
無暇談情說愛！已婚者有忽略另一半的傾向，單身者戀愛機會不多。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會顯得遲鈍；把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，適合回收借出的金錢。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-11:00pm 象牙白
開運方位：西北方向
獅子座
短評：結打得越久，越難解開。
【整體運★★★★☆】
兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等處酸痛。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和一點，才能讓愛情運加溫。
【事業運★★★★☆】
頗受上司器重與賞識，適合奮發進取，突破現狀。
【財富運★★★☆☆】
今日比較愛錢，對於金錢問題顯得謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00am 秋葵綠
開運方位：東北方向
處女座
短評：對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。
【整體運★★☆☆☆】
今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的點撥，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友喔！
【愛情運★☆☆☆☆】
易被甜言蜜語迷惑，只想眼前的情愛，感情有曇花一現的跡象。
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，難有發揮的機會，有被困住難以突破的感覺。應靜下心來，別急於改變。
【財富運★★★☆☆】
暗中處理錢財、保持神秘感較不會受到外人的干擾而改變決定。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-10:00am 鈦晶金
開運方位：正東方向
天秤座
短評：貪小便宜易得不償失。
【整體運★☆☆☆☆】
今天被騙指數相當高，可別貪小便宜，小心誤入陷阱損失嚴重；工作上挑三揀四、避重就輕會讓同事和上司對你反感，可別因小失大；有時間可邀幾位好友去咖啡廳、茶館等休閒場所安靜的坐坐，讓自己放鬆放鬆。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情低潮期，別庸人自擾。有利獨處，調適情緒和心態。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，問題很多，搞得自己烏煙瘴氣，務必讓自己冷靜，不然容易發飆喔！
【財富運★☆☆☆☆】
情緒低落，一旦發生損失則恐輸了銀子、賠了心情。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-6:00am 蘭花紫
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：持續勤奮努力，方能獲得佳績。
【整體運★★☆☆☆】
感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧；找個棋友，在社區幽靜的亭子裡開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益；工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。
【愛情運★★★☆☆】
單身者想戀愛還需多與人互動，躲在角落裡容易錯過良緣。
【事業運★☆☆☆☆】
顯得有點急躁的日子，容易把簡單的事情複雜化。不宜做出重大決定，易判斷失誤。
【財富運★★★☆☆】
行事宜低調、守法，小心傷財勞神。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：4:00-6:00pm 古銅青
開運方位：正南方向
射手座
短評：臉上總是洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。
【整體運★★★★★】
今天異性緣不錯，外出逛街的時候很容易遇到心儀的對象，這時你的勇氣很重要。工作上你的成績會得到上司的肯定，你的努力與付出會得到相對的回報。財運方面，對於一些高科技的投資靈感不錯，資金充裕可以小額投入。
【愛情運★★★★☆】
想要談戀愛的企圖心很強，單身者宜加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！
【事業運★★★★★】
事業運超旺。頭腦非常的清晰，能夠瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。
【財富運★★★★☆】
穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，積極向外努力，不難創造好績效。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00pm 祖母綠
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：不要輕易接受他人的好意。
【整體運★★★☆☆】
今天可要避免衝動，小心自己因頭腦發脹而過早做出決定，反而錯過良緣。切忌一頭栽進炒得火熱的行業，倒是能從那些被你忽視的行業中覓得投資的潛力股。有機會得到上司的嘉獎，但令同事頗為眼紅。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題！
【事業運★★★★☆】
若有升職機會，除了工作表現外，身體語言所表現出來的精神狀態也會成為重要參考標準。因此，一定要注意儀態。
【財富運★★★☆☆】
今天有沒錢花的感覺，會為了沒錢而煩惱、不快樂。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-10:00am 瑪瑙黑
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：有利運用口才。
【整體運★★★★☆】
今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。
【愛情運★★★★☆】
今日適合與心上人密切地互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能把手頭工作順利完成。
【財富運★★★★☆】
有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能博君一笑！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：11:00-12:00am 薰衣草紫
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：疑人不用，用人不疑。
【整體運★★★☆☆】
工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者給對方很多的自由，甚至有些放縱，小心另一半變心喔！
【事業運★★☆☆☆】
顯得消沉，不知所措，對不確定的未來產生徬徨，渴望改變卻沒有方向。
【財富運★★★★☆】
眼光很不錯，可添置居家物品。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00pm 鈦晶金
開運方位：西北方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。