每日星座運勢／水瓶戀人鼓勵與支持 挑戰時勝算大

2026-07-20

牡羊座

短評：愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

【整體運★★★★☆】

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

【愛情運★★★★☆】

感情細膩、知冷知熱的一天，對伴侶很是體貼、關懷，很適合安排約會唷。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 鉑金灰

開運方位：西南方向

金牛座

短評：運勢頗有起伏。

【整體運★★☆☆☆】

與對方的平靜相比，你的性情更令人難以捉摸，小心對方失去耐性喔！理財不缺顧問，願意給你出謀劃策的人還頗多；工作相當辛苦，今天會顯得困難重重，朋友的幫助也只是讓你度過一時的難關。

【愛情運★★☆☆☆】

多一點包容與理解，對事情少一些堅持己見，夫妻之間就能避免很多爭吵。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運相當差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！所以今日宜屏氣凝神，保持腦袋的清醒。

【財富運★★★☆☆】

財運程度普通，往往是發生危機，幸運之神才會眷顧。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 翡翠綠

開運方位：正北方向

雙子座

短評：今天容易出現尷尬的場面。

【整體運★★★☆☆】

單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。

【愛情運★★★☆☆】

你特別需要情人的關心，對方的溫柔，能解除你心中的煩悶。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，是你好好展現創意與能量的時候，可望在專業領域盡情發揮。

【財富運★★★☆☆】

不適合與人合夥投資，易起錢財糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 琥珀橙

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：應學會巧妙的解決問題。

【整體運★★★★☆】

其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能對你的投資有礙，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也遭到投訴哦！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，主動飄來的桃花數量有限，彼此能看得上眼、有交往意願的更不多。

【事業運★★★☆☆】

對現有工作缺乏興趣，會迫不及待地想換工作，但是，運勢不強，還應做好規劃。

【財富運★★★★☆】

直覺靈敏，想到就行動，易有財運。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 鉑金灰

開運方位：正東方向

獅子座

短評：事情進展不順，有延遲的傾向。

【整體運★☆☆☆☆】

工作運不佳，覺得自己不受重視，情緒波動較大，換個角度思考才能走出陰影。財運弱，不宜借出款項，小心有去無回。主動與朋友聯繫，與人群的互動讓你感受到強大的助力，不僅玩得盡興，還能獲得不少啟示。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情上衝突不斷的一天，保持距離，各自冷靜，可以避免一觸即發的火爆場面。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人話柄。

【財富運★★☆☆☆】

別盡盯著那些看似誘人的利潤，風險評估可是當務之急。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 深海藍

開運方位：正北方向

處女座

短評：包容度是愛情的重要維持力量。

【整體運★★★☆☆】

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

【愛情運★★★★☆】

單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。

【事業運★★★☆☆】

以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。

【財富運★★★☆☆】

缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 臘梅白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：有時候錯失的不僅僅只是機會。

【整體運★★☆☆☆】

股票投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花雖多，但多是爛桃花，有伴侶的人應處理好與異性間的關係；單身者應懂得拒絕。

【事業運★★★☆☆】

其實你不用這麼小心翼翼，過度配合他人會讓你失去自我的唷！

【財富運★☆☆☆☆】

想要賺錢切勿太激進，更不可試圖用投機的手段牟取暴利。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 萊姆黃

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：一切進展順利。

【整體運★★★★☆】

今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

【愛情運★★★★☆】

今日是享受浪漫的好時機，有伴侶的人多安排約會，讓感情生活充滿激情！

【事業運★★★☆☆】

有很多事都宛如上了弦的箭，到了非發射不可的地步，可這些事卻不如表面看起來那麼容易，小心多管齊下的運作會把自己搞得疲憊不堪喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，高消費才能讓你有滿足感，與其肆意揮霍，不如花點錢來做善事。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 白鋼銀

開運方位：正西方向

射手座

短評：為愛而勇敢。

【整體運★★★☆☆】

工作狀態不佳，問題百出，宜平心靜氣處理，下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心；堅強起來，為愛而變得勇敢吧！約請朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人易忽視另一半的感受，若你能多關心對方，會獲得不少驚喜唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，腦袋空空的，做起事來要注意不可虎頭蛇尾喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，有機會與人合作，而且有豐厚收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 珊瑚橙

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：生活平淡簡單，女生要特別注意健康。

【整體運★★☆☆☆】

愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。

【愛情運★★★☆☆】

把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作和自我充實上，才不會覺得寂寞。

【事業運★★★☆☆】

會充分感受到同事間的競爭，只要你能發揮出自己的能力，就能在競爭中取得優勢。

【財富運★☆☆☆☆】

沒有從天而降的財運，應積極開源。今日可多出門走動，向親友打聽賺錢門路。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：愛情發揮出它的魔力。

【整體運★★★★★】

今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別宅在家裡，出門才有機會遇到新對象！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味十足的事務；工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

【財富運★★★★★】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 臘梅白

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。

【整體運★★★☆☆】

今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不痛不癢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在娛樂活動中結識性情溫和的異性朋友；戀愛中的人戀情穩定，彼此關心。

【事業運★★★☆☆】

若不是團隊合作，少參與他人的事務，以免太過雞婆，做出費力不討好的事。

【財富運★★☆☆☆】

多留意金錢往來，小心因錢起紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 櫻桃紅

開運方位：東南方向

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