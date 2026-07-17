聽新聞
0:00 / 0:00

每日星座運勢／天秤事業獲同事協助 挖掘自身潛力

科技紫微網／ 科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2026-07-17

牡羊座

短評：有委屈直接說出來就好。

【整體運★★☆☆☆】

伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！

【愛情運★★★☆☆】

已婚者家庭責任感增強，會替伴侶著想，很少發脾氣；單身者有機會遇到成熟穩重的追求者。

【事業運★★☆☆☆】

工作環境變化較大，適合重新整頓生活步調，按部就班地做事，並找回最初的方向。

【財富運★★★☆☆】

今日財運對於保守理財者、得失心低者的衝擊性較小。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 玳瑁棕

開運方位：東南方向

金牛座

短評：多一分耐心，多一分收獲。

【整體運★★★☆☆】

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。

【愛情運★★★☆☆】

單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，人際關係較熱絡，工作方面有機會獲得女性貴人的幫助。

【財富運★★★☆☆】

要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 蕃茄紅

開運方位：西北方向

雙子座

短評：思緒比較混亂，應做好情緒管理。

【整體運★★☆☆☆】

情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的EQ才能搞定今日的工作喔！

【財富運★★★☆☆】

想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：工作忙碌，無暇顧及感情。

【整體運★★★★☆】

工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效也佳，讓你贏得許多掌聲與喝采。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩券，中獎機率高。

【愛情運★★★☆☆】

感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會感到寂寞。

【事業運★★★★☆】

運勢順暢，企劃工作者可望有不錯的收穫，易經同事指點而激發出新的靈感。

【財富運★★★★☆】

多與開朗活潑的朋友互動，會為你帶來財運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 杜鵑粉

開運方位：西北方向

獅子座

短評：照本宣科更適合今天的你。

【整體運★★★☆☆】

工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。

【事業運★★★☆☆】

沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。

【財富運★★★★☆】

積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 象牙白

開運方位：正西方向

處女座

短評：可別把愛情當遊戲。

【整體運★★☆☆☆】

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

【愛情運★★★☆☆】

多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。

【財富運★★☆☆☆】

避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 蘋果綠

開運方位：西南方向

天秤座

短評：好事連連。

【整體運★★★★★】

今天可謂人逢喜事精神爽，有了老天爺的相助，連緣份都來得快。不要僅僅局限於眼前的利益，好機會其實還在更遠的地方。事業運極佳，身邊的朋友易助你挖掘出自身潛力，進而將事業運推向最高點。

【愛情運★★★★☆】

情感易獲得滿足，讓你變得更自信，精神抖擻，進而吸引到更多異性關注。

【事業運★★★★★】

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且，容易得到異性朋友、同事從中協助。

【財富運★★★★☆】

財運順遂的一天。賺錢企圖心強，只要少想多做就能賺到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 芒果黃

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：全心全意的做好自己。

【整體運★☆☆☆☆】

你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

【愛情運★★☆☆☆】

會有喜歡的對象出現，可以把握時機。倘若無心談戀愛，可以與對方交朋友，會比較自然。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易產生有苦難言的負面情緒，潛伏著叛逆的態度，宜多控制自己的EQ喔！

【財富運★☆☆☆☆】

少點物慾，強制存款乃是為了度過此段衰運。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 蘭花紫

開運方位：西南方向

射手座

短評：下定了決心，只管行動就好。

【整體運★★★★☆】

另一半鋒芒畢露，令你情緒略受影響，心態持平才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨勢頗好；工作中與同事相處融洽，氛氛濃厚，懂得用心經營人際關係，你會更得人心。

【愛情運★★★★☆】

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣，不過，很快又能調整好情緒。

【事業運★★★★☆】

行動力很強，工作上可嘗試新的方法，加快前進的步伐，易有顯著的成果。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，比較適合做規劃，可在人際關係上面多下點功夫。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 朝霞紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：想法易獲得肯定，是較平順的一天。

【整體運★★★☆☆】

感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，可別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！

【事業運★★★☆☆】

遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰則易碰壁。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，勞心中得財。把錢看淡一點，才不會因為金錢而患得患失！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：自信一面突顯，魅力十足。

【整體運★★★☆☆】

充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。

【愛情運★★★★☆】

有機會與異性玩樂、互動，單身者可望進行一場轟轟烈烈的戀愛。

【事業運★★★☆☆】

不宜作出重大決策，凡事多斟酌，以免因疏忽而出錯。不妨在人際關係上多花些心思。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 乳酪白

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：運勢頗佳。

【整體運★★★★☆】

今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。

【愛情運★★★★☆】

你手中的事都辦妥當了嗎？約會可別到了興頭上時被人連環Call！

【事業運★★★★☆】

力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，宜把心思放在其他事務上。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 蘭花紫

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

更多命理資訊，都在科技紫微網

每日星座運勢

延伸閱讀

每日星座運勢／天蠍放鬆心情活思維 忙碌中有收穫

下半年星座運勢出爐！獅子財運事業雙旺、他桃花大爆發

白羊座流星雨降臨！「7星座」桃花大爆發…魅力四射、脫單趁這波

外表低調…12星座誰心機最重？天秤八面玲瓏 第1名完全不意外

相關新聞

海漂豬屍驗出豬瘟 金門豬肉禁運本島一周

台灣非洲豬瘟今年四月才拔針，金門岸際日前又發現一具海漂死亡豬屍，經農業部獸醫研究所檢驗，昨天確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，為防堵疫情擴散，農業部昨公告暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品輸往台灣本島及其他離島，管制措施暫定實施至七月二十二日，須連續一周無新增疫情，才會解除。

退輔會「安心御老平台」全國上線 助獨老年省1.3萬醫療費

● 整合醫療、長照與社區，納管照護4300名榮民

三酸甘油脂飆高 吃藥還是吃魚油？

「醫師，我這個三酸甘油脂這麼高，需要吃藥嗎？還是吃魚油？」一位50歲太太拿著健康檢查報告來門診，報告上「三酸甘油脂」數字特別高，也就是血液裡的「油」、俗稱「血油」飆到390mg/dL，總膽固醇也偏高，血糖值則在糖尿病的邊緣。

健康你我他／樂觀積極復健 不因病而退縮

我至今仍記得，當年去探望中風的伯父，不確定他是否認得我，只見他蜷縮在床上，兩眼空洞茫然，不停哀號著，像在說話又似哭泣，那一幕怵目驚心，我不忍再看，匆匆告別。

早期攝護腺癌 精準消融預後更佳

台灣攝護腺癌躍居男性癌症發生率第3位，每年約有近萬名男性確診，隨著人口老化及健康檢查普及，早期診斷比率逐年增加。醫師表示，除了傳統根治性手術外，經專業評估後，部分早期、侷限型攝護腺癌患者可選擇無創高強度聚焦超音波（HIFU）治療，透過精準消融腫瘤，在控制癌症的同時，也有助降低尿失禁及性功能受影響的風險。

台南拚10年去化91萬噸暫置垃圾 小琉球1500噸資收物回運啟動

台南安南區城西垃圾掩埋場去年三月至今年二月五度起火，消防人員疲於奔波，附近居民忍受惡臭，為補足垃圾處理缺口，環保局推動掩埋場西側的城西垃圾焚化廠更新爐ＢＯＴ案，二月點火試運轉，預計年底營運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。