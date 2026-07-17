每日星座運勢／天秤事業獲同事協助 挖掘自身潛力

2026-07-17

牡羊座

短評：有委屈直接說出來就好。

【整體運★★☆☆☆】

伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！

【愛情運★★★☆☆】

已婚者家庭責任感增強，會替伴侶著想，很少發脾氣；單身者有機會遇到成熟穩重的追求者。

【事業運★★☆☆☆】

工作環境變化較大，適合重新整頓生活步調，按部就班地做事，並找回最初的方向。

【財富運★★★☆☆】

今日財運對於保守理財者、得失心低者的衝擊性較小。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 玳瑁棕

開運方位：東南方向

金牛座

短評：多一分耐心，多一分收獲。

【整體運★★★☆☆】

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。

【愛情運★★★☆☆】

單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，人際關係較熱絡，工作方面有機會獲得女性貴人的幫助。

【財富運★★★☆☆】

要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 蕃茄紅

開運方位：西北方向

雙子座

短評：思緒比較混亂，應做好情緒管理。

【整體運★★☆☆☆】

情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的EQ才能搞定今日的工作喔！

【財富運★★★☆☆】

想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：工作忙碌，無暇顧及感情。

【整體運★★★★☆】

工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效也佳，讓你贏得許多掌聲與喝采。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩券，中獎機率高。

【愛情運★★★☆☆】

感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會感到寂寞。

【事業運★★★★☆】

運勢順暢，企劃工作者可望有不錯的收穫，易經同事指點而激發出新的靈感。

【財富運★★★★☆】

多與開朗活潑的朋友互動，會為你帶來財運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 杜鵑粉

開運方位：西北方向

獅子座

短評：照本宣科更適合今天的你。

【整體運★★★☆☆】

工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。

【事業運★★★☆☆】

沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。

【財富運★★★★☆】

積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 象牙白

開運方位：正西方向

處女座

短評：可別把愛情當遊戲。

【整體運★★☆☆☆】

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

【愛情運★★★☆☆】

多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。

【財富運★★☆☆☆】

避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 蘋果綠

開運方位：西南方向

天秤座

短評：好事連連。

【整體運★★★★★】

今天可謂人逢喜事精神爽，有了老天爺的相助，連緣份都來得快。不要僅僅局限於眼前的利益，好機會其實還在更遠的地方。事業運極佳，身邊的朋友易助你挖掘出自身潛力，進而將事業運推向最高點。

【愛情運★★★★☆】

情感易獲得滿足，讓你變得更自信，精神抖擻，進而吸引到更多異性關注。

【事業運★★★★★】

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且，容易得到異性朋友、同事從中協助。

【財富運★★★★☆】

財運順遂的一天。賺錢企圖心強，只要少想多做就能賺到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 芒果黃

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：全心全意的做好自己。

【整體運★☆☆☆☆】

你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

【愛情運★★☆☆☆】

會有喜歡的對象出現，可以把握時機。倘若無心談戀愛，可以與對方交朋友，會比較自然。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易產生有苦難言的負面情緒，潛伏著叛逆的態度，宜多控制自己的EQ喔！

【財富運★☆☆☆☆】

少點物慾，強制存款乃是為了度過此段衰運。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 蘭花紫

開運方位：西南方向

射手座

短評：下定了決心，只管行動就好。

【整體運★★★★☆】

另一半鋒芒畢露，令你情緒略受影響，心態持平才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨勢頗好；工作中與同事相處融洽，氛氛濃厚，懂得用心經營人際關係，你會更得人心。

【愛情運★★★★☆】

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣，不過，很快又能調整好情緒。

【事業運★★★★☆】

行動力很強，工作上可嘗試新的方法，加快前進的步伐，易有顯著的成果。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，比較適合做規劃，可在人際關係上面多下點功夫。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 朝霞紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：想法易獲得肯定，是較平順的一天。

【整體運★★★☆☆】

感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，可別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！

【事業運★★★☆☆】

遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰則易碰壁。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，勞心中得財。把錢看淡一點，才不會因為金錢而患得患失！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：自信一面突顯，魅力十足。

【整體運★★★☆☆】

充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。

【愛情運★★★★☆】

有機會與異性玩樂、互動，單身者可望進行一場轟轟烈烈的戀愛。

【事業運★★★☆☆】

不宜作出重大決策，凡事多斟酌，以免因疏忽而出錯。不妨在人際關係上多花些心思。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 乳酪白

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：運勢頗佳。

【整體運★★★★☆】

今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。

【愛情運★★★★☆】

你手中的事都辦妥當了嗎？約會可別到了興頭上時被人連環Call！

【事業運★★★★☆】

力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，宜把心思放在其他事務上。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 蘭花紫

開運方位：東南方向

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