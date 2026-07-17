每日星座運勢／天秤事業獲同事協助 挖掘自身潛力
2026-07-17
牡羊座
短評：有委屈直接說出來就好。
【整體運★★☆☆☆】
伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！
【愛情運★★★☆☆】
已婚者家庭責任感增強，會替伴侶著想，很少發脾氣；單身者有機會遇到成熟穩重的追求者。
【事業運★★☆☆☆】
工作環境變化較大，適合重新整頓生活步調，按部就班地做事，並找回最初的方向。
【財富運★★★☆☆】
今日財運對於保守理財者、得失心低者的衝擊性較小。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00pm 玳瑁棕
開運方位：東南方向
金牛座
短評：多一分耐心，多一分收獲。
【整體運★★★☆☆】
工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。
【愛情運★★★☆☆】
單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，人際關係較熱絡，工作方面有機會獲得女性貴人的幫助。
【財富運★★★☆☆】
要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：2:00-3:00pm 蕃茄紅
開運方位：西北方向
雙子座
短評：思緒比較混亂，應做好情緒管理。
【整體運★★☆☆☆】
情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。
【愛情運★★★☆☆】
異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。
【事業運★☆☆☆☆】
今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的EQ才能搞定今日的工作喔！
【財富運★★★☆☆】
想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-7:00am 芙蓉晶粉
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：工作忙碌，無暇顧及感情。
【整體運★★★★☆】
工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效也佳，讓你贏得許多掌聲與喝采。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩券，中獎機率高。
【愛情運★★★☆☆】
感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會感到寂寞。
【事業運★★★★☆】
運勢順暢，企劃工作者可望有不錯的收穫，易經同事指點而激發出新的靈感。
【財富運★★★★☆】
多與開朗活潑的朋友互動，會為你帶來財運。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-11:00pm 杜鵑粉
開運方位：西北方向
獅子座
短評：照本宣科更適合今天的你。
【整體運★★★☆☆】
工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。
【事業運★★★☆☆】
沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。
【財富運★★★★☆】
積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：4:00-6:00pm 象牙白
開運方位：正西方向
處女座
短評：可別把愛情當遊戲。
【整體運★★☆☆☆】
愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。
【愛情運★★★☆☆】
多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！
【事業運★★☆☆☆】
運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。
【財富運★★☆☆☆】
避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-8:00am 蘋果綠
開運方位：西南方向
天秤座
短評：好事連連。
【整體運★★★★★】
今天可謂人逢喜事精神爽，有了老天爺的相助，連緣份都來得快。不要僅僅局限於眼前的利益，好機會其實還在更遠的地方。事業運極佳，身邊的朋友易助你挖掘出自身潛力，進而將事業運推向最高點。
【愛情運★★★★☆】
情感易獲得滿足，讓你變得更自信，精神抖擻，進而吸引到更多異性關注。
【事業運★★★★★】
今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且，容易得到異性朋友、同事從中協助。
【財富運★★★★☆】
財運順遂的一天。賺錢企圖心強，只要少想多做就能賺到錢。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-11:00am 芒果黃
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：全心全意的做好自己。
【整體運★☆☆☆☆】
你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。
【愛情運★★☆☆☆】
會有喜歡的對象出現，可以把握時機。倘若無心談戀愛，可以與對方交朋友，會比較自然。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，容易產生有苦難言的負面情緒，潛伏著叛逆的態度，宜多控制自己的EQ喔！
【財富運★☆☆☆☆】
少點物慾，強制存款乃是為了度過此段衰運。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-10:00am 蘭花紫
開運方位：西南方向
射手座
短評：下定了決心，只管行動就好。
【整體運★★★★☆】
另一半鋒芒畢露，令你情緒略受影響，心態持平才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨勢頗好；工作中與同事相處融洽，氛氛濃厚，懂得用心經營人際關係，你會更得人心。
【愛情運★★★★☆】
特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣，不過，很快又能調整好情緒。
【事業運★★★★☆】
行動力很強，工作上可嘗試新的方法，加快前進的步伐，易有顯著的成果。
【財富運★★★☆☆】
財運不錯，比較適合做規劃，可在人際關係上面多下點功夫。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00am 朝霞紅
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：想法易獲得肯定，是較平順的一天。
【整體運★★★☆☆】
感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。
【愛情運★★★☆☆】
有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，可別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！
【事業運★★★☆☆】
遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰則易碰壁。
【財富運★★☆☆☆】
財運不穩定，勞心中得財。把錢看淡一點，才不會因為金錢而患得患失！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：2:00-3:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：自信一面突顯，魅力十足。
【整體運★★★☆☆】
充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。
【愛情運★★★★☆】
有機會與異性玩樂、互動，單身者可望進行一場轟轟烈烈的戀愛。
【事業運★★★☆☆】
不宜作出重大決策，凡事多斟酌，以免因疏忽而出錯。不妨在人際關係上多花些心思。
【財富運★★☆☆☆】
財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00pm 乳酪白
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：運勢頗佳。
【整體運★★★★☆】
今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。
【愛情運★★★★☆】
你手中的事都辦妥當了嗎？約會可別到了興頭上時被人連環Call！
【事業運★★★★☆】
力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。
【財富運★★★☆☆】
普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，宜把心思放在其他事務上。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-10:00pm 蘭花紫
開運方位：東南方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。