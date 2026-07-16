每日星座運勢／巨蟹財運旺投資時機 工作適合忙碌

2026-07-16

牡羊座

短評：切忌喝酒誤事。

【整體運★★★★☆】

今天飯局邀約較多，很容易與親戚、朋友拚起酒來，要注意自己的酒量，以免醉後失言又失態，得罪了人家而不自知；夫妻間應多尊重彼此，千萬不可當眾丟了對方的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通事故。

【愛情運★★★★☆】

約會最好找個安靜的地方，小心中途被人打擾喔！

【事業運★★★★☆】

會突然接到新的任務，讓你有些措手不及。別緊張，分出輕重就能輕鬆應對。

【財富運★★★☆☆】

特別愛花錢的一天。荷包裡的錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後又會後悔不已。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 蘑菇灰

開運方位：西南方向

金牛座

短評：愛情運走高的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人一句暖心的話、一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別待在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會很快流失，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

【愛情運★★★★☆】

單身者要勇敢、增強行動力，積極尋求親友的幫助，可加速愛情的到來。

【事業運★★★☆☆】

面對紛繁、冗雜的事務，會讓你身心疲憊，感覺難於應付。只有合理安排現有的人力資源，發揮團隊合作精神，才能有所突破。

【財富運★★☆☆☆】

花錢容易賺錢難的一天，想賺錢就得辛苦奔波，不畏辛勞，苦力勞動者可小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 夕陽橙

開運方位：正西方向

雙子座

短評：注意飲食營養的搭配！

【整體運★★★★☆】

感情注入暖流，戀人間一句知心的話就能化解先前累積的猜疑，在彼此眼中依然是對方最好。財運明顯上升，經商者把握好下午一點至二點的有利時機，入帳的錢財可大幅增多。多動動腦，吸引客源是當務之急哦！

【愛情運★★★★☆】

交友圈不斷擴大，單身者有機會結識不錯的異性朋友，可望談一場浪漫的戀愛。

【事業運★★★☆☆】

工作頗順，易產生偷懶心態，切勿渾水摸魚。放慢腳步、輕鬆一下無妨，工作還應認真對待。

【財富運★★★★☆】

創業者如果想拓展業務，可借助外力放手一搏，易成功！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 古銅青

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：充滿幹勁，積極上進。

【整體運★★★★★】

今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！財運旺盛，是投資的好時機，不要在產品的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。想法較為開明，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思路，讓問題迎刃而解。

【愛情運★★★★☆】

今天你的魅力彰顯，頗具吸引力與感染力，對於單身者而言，特別適合約會、應酬。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感！

【財富運★★★★★】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債，或與人談判金錢、佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

獅子座

短評：不要把事情想得太複雜，保持平常心。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。

【愛情運★☆☆☆☆】

別因為忙自己的事而忽略了另一半，冷落對方很容易發生衝突；戀愛中人感情進展較慢。

【事業運★★★☆☆】

事務繁多，很多事都需要你盡快處理，不過，你顯得很冷靜，能確保進度。

【財富運★★★☆☆】

有亂花錢的傾向，最好把錢財交給貼心人保管。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 玉髓紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：太過炫耀金錢，恐有得不償失的危險。

【整體運★★★☆☆】

錢財外露，容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間能和平相處，感情進展順利；單身者戀愛機會較少，可以享受獨處的快樂時光。

【事業運★★★★☆】

思維活躍，感性細膩，工作上易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，讓你頗有成就感。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天。除了容易收到錯誤的訊息外，一旦操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 琉璃銀

開運方位：正西方向

天秤座

短評：不錯的一天，只是感情上有點小動盪。

【整體運★★★★☆】

愛情不太圓滿，會因為一點小的誤會而引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，適合買樂透賺取獎金。工作上能順利完成工作任務，無後顧之憂。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運不強，單身者可先把感情的事放一邊，全力以赴投入到自己感興趣的事情中。

【事業運★★★★☆】

辦公室職員有機會獲得上司賞識，要利用好時機彰顯才幹。對外接洽、談判者不妨採取強勢姿態，以自己公司的利益為主，易在無形中增加成員的向心力。

【財富運★★★★☆】

你能信任別人，敢於把一些重要事務交給別人打理。在別人的用心輔助下，你的投資可望獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：情緒波動較大，對現狀有許多不滿。

【整體運★★☆☆☆】

想要改變與突破的一天，工作面臨較大挑戰，會遇到不小阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖然眼前無法見到實質收入，但也是個不小的驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

學習獨立是你在愛情上的重要課題，當然學習信任對方更是你的愛情使命。

【事業運★★☆☆☆】

心浮氣躁，容易因一時頭腦發昏做出一些不易實現的事情，更不宜做出重大決策。

【財富運★★★☆☆】

財運的流動性加強，有左進右出頻頻周轉的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 秋葵綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：對外接觸頻繁，但效果不太理想。

【整體運★★★☆☆】

感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會感到勞累，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉當成過渡期，日後再做進一步的協商吧。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶者多在另一半面前表現獨立的一面，可獲得對方更多的體貼與關懷。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也就不會有什麼問題了！

【財富運★★★☆☆】

有投資打算者，不妨與有經驗的人士討論、評估一番，容易獲利！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 夕陽橙

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：戀情會起小風波。

【整體運★★☆☆☆】

一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。

【愛情運★☆☆☆☆】

向心儀的對象發出邀約易被拒絕，千萬別死纏爛打，應表示尊重與理解。

【事業運★★★☆☆】

同情心泛濫，出門在外易上當受騙；工作上易遇到挫折，別被困難擊倒。

【財富運★★☆☆☆】

散財童子附身，守財不易。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 石榴紅

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：缺乏責任心。

【整體運★☆☆☆☆】

工作中易產生「不關我事」的想法，推諉責任，這將使你難得同事的信任；單身者對心儀對象太過急進的追求方式，讓對方覺得你過於輕浮，心生排斥；晚上睡覺時別想什麼事情，不然會越想越多而失眠。

【愛情運★★☆☆☆】

把你的愛傳達給另一半，對方會給你溫暖的擁抱；單身者注意處理好與異性間的關係。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

【財富運★☆☆☆☆】

業務很容易受到同行的爭奪，你的合作者有另尋他人的動機。你應該加強雙方的交流，消除顯性和隱性的矛盾！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 辣椒紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：工作順利，異性助力強。

【整體運★★★☆☆】

今天與異性特別談得來，工作上多能得到幫助，讓你輕鬆不少。單身者多留意主動幫助你的異性，有機會發展一段戀情。財運相對較弱，支出較多，在與同性進行金錢交易時要多留心，小心對方圖謀不軌。

【愛情運★★★★☆】

頻頻向心儀的對象放電，但對方有些無動於衷；別放棄，直接表白會更有效。

【事業運★★★☆☆】

不求有功，但求無過。少對他人的工作指指點點，做好自己的事情就好。

【財富運★★☆☆☆】

散財日，扮演散財童子的日子。趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 珠貝白

開運方位：正東方向

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