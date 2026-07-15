聽新聞
0:00 / 0:00

每日星座運勢／摩羯有小小的偏財運 商場買必需品

科技紫微網／ 科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2026-07-15

牡羊座

短評：從實際出發。

【整體運★★★☆☆】

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

【愛情運★★★☆☆】

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

【事業運★★★★☆】

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

【財富運★☆☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 冷泉藍

開運方位：正北方向

金牛座

短評：快樂的一天，要接住丘比特之箭！

【整體運★★★★☆】

精打細算之面易突顯，頗受長輩讚賞。工作上特別積極，又願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪鄰居，帶上自己心愛的物品，為自己添上好運，會有美麗的邂逅。

【愛情運★★★★★】

變化多端的一天，愛情時好時壞，即便發生爭執都能圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效。無聊時不妨想想調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

【財富運★★★★☆】

你能妥善把握整體趨勢，今天會有不錯的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 深茄紫

開運方位：東北方向

雙子座

短評：運勢較差，情緒混亂的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捏緊荷包免得無法控制購物的衝動，致使錢財不知不覺流失。

【愛情運★★★☆☆】

倘若兩個人在一起覺得有點黏膩了，可以適當分開一段時間，會有小別勝新婚的喜悅喔！

【事業運★★☆☆☆】

有些以自我為中心，聽不進其他人的意見，這樣的態度會讓你的工作很難完成進度。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，注意入不敷出，寅吃卯糧。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 湖水綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：你不理財，財不理你。

【整體運★★★☆☆】

愛情方面，很想突顯自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

【愛情運★★☆☆☆】

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

【事業運★★☆☆☆】

情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。

【財富運★★★☆☆】

犯清高是損財的原因，當別人要給予你或協助你，你會把財神往外推。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 艷棗紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：運勢起伏偶爾也會帶來好運。

【整體運★★★☆☆】

今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可追根究柢，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與心儀的對象墜入愛河；已婚者容易感受到另一半的強勢，多用同理心對待。

【事業運★★★★☆】

工作幹勁十足，不僅把份內事出色完成，還熱心幫助同事解決難題，很受人歡迎。

【財富運★★★☆☆】

不適合作大投資，保守為宜。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 嫩芽綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：心懷感恩，易得人助。

【整體運★★★☆☆】

送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

【愛情運★★★★☆】

單身者有傳達情感的機會，遇到心儀的對象時，不妨大膽表白，容易獲得對方的正面回應。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感覺疲倦，於是乎做事情會出現三分鐘熱度的情況。

【財富運★★☆☆☆】

有錢財耗損的跡象，勿碰觸貴重物品。不利金錢遊戲，安分守己可遠離破財之災。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 玳瑁棕

開運方位：正西方向

天秤座

短評：借歌抒情是排解憂愁的好辦法。

【整體運★★☆☆☆】

對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。

【事業運★★☆☆☆】

上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。

【財富運★★★☆☆】

大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 桐花白

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：行動之日，宜好好抓住機會。

【整體運★★★★☆】

今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的指點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。

【愛情運★★★★★】

豐富、多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢，戀愛中人也能開開心心的玩一天！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點文書、運算之類的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 竹葉青

開運方位：東北方向

射手座

短評：具有超前意識是抓住機遇的關鍵。

【整體運★☆☆☆☆】

眼見未必為實，切莫草率做出結論，以免因此錯過屬於自己的緣分；今天思維顯得有些緩慢，做起事來也給人一種慢半拍的感覺，虛心一點，不懂就開口問問身邊的人吧！工作中不胡思亂想反而難有突破，今天不宜循規蹈矩。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得與對方距離好遙遠。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，腦筋空空的，做起事來要注意虎頭蛇尾哦！

【財富運★☆☆☆☆】

今天應遠離金錢遊戲，冒險投機小心錢財被套牢。有利花些小錢送親友小禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 秋葵綠

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：好運氣相伴的一天，心情愉快。

【整體運★★★★★】

已婚男性與另一半一起從事家務，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場選購一些生活必需品，有機會成為幸運顧客哦！公司職員思維活躍，在腦力激盪下，可催生出不錯的點子。

【愛情運★★★★☆】

今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運；內勤工作者的感受比較不強烈。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，但不是從天而降的那一種，必須大膽去開發後才看得到財路！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 秋葵綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

【整體運★★★★☆】

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

【愛情運★★★☆☆】

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情更好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，增添一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。

【財富運★★★★☆】

有彰顯才華的機會，不但有利求名，還有機會帶來財富，是個名利雙收的一天！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：對生活挺滿意，顯得信心十足。

【整體運★★☆☆☆】

在理財方面顯露出自己潛藏的天賦，且在親人及朋友的幫助下會有更明顯的收效。化工作壓力為動力，調節自身情緒是你獲得突破的關鍵。仔細觀察，便會發現桃花正慢慢向你靠近。

【愛情運★★☆☆☆】

家是你最好的避風港，感覺身心疲憊時，不妨與另一半安排一個輕鬆的約會。

【事業運★★☆☆☆】

如果無法收斂情緒，不懂運用資源，不僅幸運女神會躲得遠遠的，還可能招來掃把星光臨！

【財富運★★★☆☆】

存肥己之心，無利他人之意，恐因失人心而自擋財路！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 玫瑰紅

開運方位：正東方向

【延伸閱讀】

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

更多命理資訊，都在科技紫微網

每日星座運勢

延伸閱讀

每日星座運勢／天蠍放鬆心情活思維 忙碌中有收穫

下半年星座運勢出爐！獅子財運事業雙旺、他桃花大爆發

外表低調…12星座誰心機最重？天秤八面玲瓏 第1名完全不意外

白羊座流星雨降臨！「7星座」桃花大爆發…魅力四射、脫單趁這波

相關新聞

健康主題館／血癌已非不治之症 關鍵在配對移植

貧血、臉色蒼白，全身無力、突然暈倒，甚至吐血，在許多連續劇中，悲慘女主角最常罹患的絕症就是血癌，戲劇張力十足。但隨著現代醫療的進步，血癌已非「不治之症」，患者接受化療、標靶藥物，或是骨髓移植，均能讓病情穩定，甚至治癒。

當代藝術進駐金融地標 中信當代繪畫獎中信總部、高雄亞灣分行亮相

中國信託長期扶持台灣藝術家，讓當代典藏畫作走進指標金融據點。中國信託商業銀行（中信銀行）攜手中國信託文教基金會（中信文教基金會），將橫跨三屆、由中信文教基金會典藏的八件「中國信託當代繪畫獎」獲獎作品，展示於中國信託南北兩大重要據點「南港中信金融園區」及「高雄亞灣分行」，讓客戶在日常金融服務中，能近距離欣賞當代美學。藝術家洪瑄的作品被好友一眼認出放在亞灣分行櫃檯C位，令她開心不已。

肩頸腰背老痠痛 小心肌筋膜疼痛症候群

久坐的上班族、辛勞操持家務的媽媽、揹著過重書包的學生，或是假日整天追劇、打電動的宅男宅女，可能因姿勢不良與壓力，造成肌肉長期緊繃而出現痠痛不適。很多人以為只是疲勞，就醫後才發現是「肌筋膜疼痛症候群」作祟。

婦團籲人工生殖法 與代理孕母脫鉤

台灣「人工生殖法」修法因「代孕合法化」爭議而卡關，立法院社會福利及衛生環境委員會昨日審查行政院及立委提出的修正草案，多個婦女、性別與同志團體呼籲，應將「代理孕母」議題與「人工生殖法」修法脫鉤處理，優先完成單身女性及女性同志配偶使用人工生殖技術的修法，避免有生育需求的女性錯過最佳生育時機。

健康你我他／小中風得到教訓 每天運動是王道

我從事財務管理工作，壓力大，40歲開始服用高血壓藥，以為只要按時服藥就不會中風，也沒有運動習慣，哪知我服藥17年後依然中風。

冷眼集／政治責任 卓揆不道歉 全民情何以堪

中聯大豆油含致癌物超標風暴，引發全民恐慌，行政院長卓榮泰昨赴立法院專案報告僅表達「深刻遺憾、檢討反省」未向全民道歉，被藍委追問還態度強硬反問「今天是專案報告，還是專案道歉？」叫已把致癌油吃下肚的全民、受傷慘重的下游業者，聽了情何以堪？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。