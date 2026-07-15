每日星座運勢／摩羯有小小的偏財運 商場買必需品

2026-07-15

牡羊座

短評：從實際出發。

【整體運★★★☆☆】

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

【愛情運★★★☆☆】

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

【事業運★★★★☆】

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

【財富運★☆☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 冷泉藍

開運方位：正北方向

金牛座

短評：快樂的一天，要接住丘比特之箭！

【整體運★★★★☆】

精打細算之面易突顯，頗受長輩讚賞。工作上特別積極，又願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪鄰居，帶上自己心愛的物品，為自己添上好運，會有美麗的邂逅。

【愛情運★★★★★】

變化多端的一天，愛情時好時壞，即便發生爭執都能圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效。無聊時不妨想想調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

【財富運★★★★☆】

你能妥善把握整體趨勢，今天會有不錯的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 深茄紫

開運方位：東北方向

雙子座

短評：運勢較差，情緒混亂的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捏緊荷包免得無法控制購物的衝動，致使錢財不知不覺流失。

【愛情運★★★☆☆】

倘若兩個人在一起覺得有點黏膩了，可以適當分開一段時間，會有小別勝新婚的喜悅喔！

【事業運★★☆☆☆】

有些以自我為中心，聽不進其他人的意見，這樣的態度會讓你的工作很難完成進度。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，注意入不敷出，寅吃卯糧。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 湖水綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：你不理財，財不理你。

【整體運★★★☆☆】

愛情方面，很想突顯自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

【愛情運★★☆☆☆】

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

【事業運★★☆☆☆】

情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。

【財富運★★★☆☆】

犯清高是損財的原因，當別人要給予你或協助你，你會把財神往外推。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 艷棗紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：運勢起伏偶爾也會帶來好運。

【整體運★★★☆☆】

今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可追根究柢，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與心儀的對象墜入愛河；已婚者容易感受到另一半的強勢，多用同理心對待。

【事業運★★★★☆】

工作幹勁十足，不僅把份內事出色完成，還熱心幫助同事解決難題，很受人歡迎。

【財富運★★★☆☆】

不適合作大投資，保守為宜。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 嫩芽綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：心懷感恩，易得人助。

【整體運★★★☆☆】

送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

【愛情運★★★★☆】

單身者有傳達情感的機會，遇到心儀的對象時，不妨大膽表白，容易獲得對方的正面回應。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感覺疲倦，於是乎做事情會出現三分鐘熱度的情況。

【財富運★★☆☆☆】

有錢財耗損的跡象，勿碰觸貴重物品。不利金錢遊戲，安分守己可遠離破財之災。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 玳瑁棕

開運方位：正西方向

天秤座

短評：借歌抒情是排解憂愁的好辦法。

【整體運★★☆☆☆】

對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。

【事業運★★☆☆☆】

上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。

【財富運★★★☆☆】

大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 桐花白

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：行動之日，宜好好抓住機會。

【整體運★★★★☆】

今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的指點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。

【愛情運★★★★★】

豐富、多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢，戀愛中人也能開開心心的玩一天！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點文書、運算之類的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 竹葉青

開運方位：東北方向

射手座

短評：具有超前意識是抓住機遇的關鍵。

【整體運★☆☆☆☆】

眼見未必為實，切莫草率做出結論，以免因此錯過屬於自己的緣分；今天思維顯得有些緩慢，做起事來也給人一種慢半拍的感覺，虛心一點，不懂就開口問問身邊的人吧！工作中不胡思亂想反而難有突破，今天不宜循規蹈矩。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得與對方距離好遙遠。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，腦筋空空的，做起事來要注意虎頭蛇尾哦！

【財富運★☆☆☆☆】

今天應遠離金錢遊戲，冒險投機小心錢財被套牢。有利花些小錢送親友小禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 秋葵綠

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：好運氣相伴的一天，心情愉快。

【整體運★★★★★】

已婚男性與另一半一起從事家務，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場選購一些生活必需品，有機會成為幸運顧客哦！公司職員思維活躍，在腦力激盪下，可催生出不錯的點子。

【愛情運★★★★☆】

今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運；內勤工作者的感受比較不強烈。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，但不是從天而降的那一種，必須大膽去開發後才看得到財路！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 秋葵綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

【整體運★★★★☆】

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

【愛情運★★★☆☆】

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情更好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，增添一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。

【財富運★★★★☆】

有彰顯才華的機會，不但有利求名，還有機會帶來財富，是個名利雙收的一天！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：對生活挺滿意，顯得信心十足。

【整體運★★☆☆☆】

在理財方面顯露出自己潛藏的天賦，且在親人及朋友的幫助下會有更明顯的收效。化工作壓力為動力，調節自身情緒是你獲得突破的關鍵。仔細觀察，便會發現桃花正慢慢向你靠近。

【愛情運★★☆☆☆】

家是你最好的避風港，感覺身心疲憊時，不妨與另一半安排一個輕鬆的約會。

【事業運★★☆☆☆】

如果無法收斂情緒，不懂運用資源，不僅幸運女神會躲得遠遠的，還可能招來掃把星光臨！

【財富運★★★☆☆】

存肥己之心，無利他人之意，恐因失人心而自擋財路！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 玫瑰紅

開運方位：正東方向

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