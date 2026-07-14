每日星座運勢／獅子友人牽紅線有緣 找到夢中情人

2026-07-14

牡羊座

短評：愛情甜蜜，容易獲得他人的理解。

【整體運★★★★☆】

今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作者藉由積極拓展能有機會獲得額外收入。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會收到異性朋友的禮物，可望與相互了解的異性朋友發展一段戀情。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是指自己提不起勁！

【財富運★★★☆☆】

向朋友請教、請教吧，他們會是你的財路照明燈！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 深海藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：運勢平順，有利拓展人脈。

【整體運★★★☆☆】

今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情進展穩定，可談論結婚事宜；單身者易在外出辦事的途中邂逅愛情。

【事業運★★☆☆☆】

盡可能少做重大決策，多注意休閒時間的情緒管理和睡眠品質。

【財富運★★★☆☆】

心情不好時不妨去購物，眼光很不錯呢！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 蘋果綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

【整體運★★☆☆☆】

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者對愛執著，今天特別固執，即使是不被看好的感情仍要堅持，顯得盲目。

【事業運★★★☆☆】

缺乏耐性，工作一遇到困難，就煩躁不安，消極以對。

【財富運★★☆☆☆】

今日財運的變化加劇。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘋果綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：千萬別試圖去改變對方。

【整體運★☆☆☆☆】

如果只是抱怨對方，問題是解決不了的，不過對於你的欣賞他卻樂意接受，所以遇事時應多用鼓勵讚美的言語去激勵他；工作中不應為取悅上司而附和他的決定，這樣會讓你失去大多數人支持；有考試的學生會比較怯場，調整好心態，使身心都放鬆。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者遇到心儀的對象不宜太過激進，以免對方被你嚇到；已婚者聚少離多，彼此思念。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，工作任務繁重，容易產生不滿情緒，還應及時調整心態。

【財富運★☆☆☆☆】

不利用理財工具錢滾錢，因為判斷錯誤的機率頗高。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 朝霞紅

開運方位：正北方向

獅子座

短評：愛情運相當好的一天。

【整體運★★★★★】

熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢！工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。

【愛情運★★★★★】

舊情人重逢的日子。今日的你容易回憶起舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意地按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

【財富運★★★★☆】

財運順遂的一天。缺錢時，不妨找長輩協助，很容易得到支援喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 珊瑚橙

開運方位：東南方向

處女座

短評：不積跬步，無以致千里。

【整體運★★★☆☆】

今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點困擾，又有點疑心病呢！不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力的改變，多少會引發不滿的情緒。

【財富運★★★★★】

錢財貴人不少，有利運用人際關係，有機會從多方建議獲得賺錢管道，進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 朝霞紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：積極向上，勇敢奮鬥。

【整體運★★☆☆☆】

戀人之間突然不理不睬，讓你倍受煎熬，沉住氣後冷靜思索，才能讓戀情日趨明朗；跟風投資讓你虧損不少，停止跟風才能轉虧為贏；三天打魚兩天曬網，學習花費了不少時間，但效果不佳，還需加強學習的持續力。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不太穩定，有點像小孩子般的無助，想要被呵護。向對方傾訴吧，會得到安慰喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺勞累，對工作有厭倦感，別帶著情緒工作，覺得累就到戶外走走，重新找回精力。

【財富運★☆☆☆☆】

在投資上宜保守，不利高風險的投資遊戲，以免賺少賠多。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 硃砂紅

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：多關注人際關係上微妙的變化。

【整體運★★★☆☆】

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出之處也更多。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，必須先穩定自身的情緒，才能有好的效率。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 香檳金

開運方位：西南方向

射手座

短評：正面思考可帶來好運。

【整體運★★★★☆】

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運小佳，不妨去熱鬧的地方約會，例如：逛街、看電影等，戀情發酵。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作！

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對勤勞者特別有利，適合談判金錢、傭金問題，只要積極開發，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 鈦晶金

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：工作表現機會多，做事游刃有餘。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上可以多元化運作，同時進行不同性質的事務也能得心應手，熟悉的領域或是感興趣的項目會有突破性的進展。購物慾望強烈，小心拿了一堆的商品，付帳時才發現錢不夠，會很尷尬喔！

【愛情運★★★☆☆】

已婚者很容易在無意中惹對方生氣，多忍讓可平息爭吵，爭辯只會火上加油。

【事業運★★★★☆】

會有一些突如其來的變化，讓你有點難以接受，不過，冷靜下來後就能很快解決。

【財富運★★☆☆☆】

財務耗損的日子。不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 朝霞紅

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：放鬆心情，機會無處不在。

【整體運★★★★☆】

身邊某位異性朋友和你說話時卻表現得有些異常，也許會有意外的桃花哦！切忌盲目投資，今天會遇到小小的財氣好運，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒，便能激起你無限的創作靈感。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率很高。

【事業運★★★★☆】

加強管理能力，有發揮的機會就好好表現；把掌控權讓給他人，會讓人覺得你是推卸責任唷！

【財富運★★★☆☆】

隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。

【整體運★★☆☆☆】

只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易在職場中遇到對你有好感的異性；戀愛中的人易感受到戀人的真情。

【事業運★☆☆☆☆】

務必秉持吃苦耐勞的精神熬過忙碌的一天，無謂的焦慮只會讓你困難重重。

【財富運★★☆☆☆】

注意財務的控管，盡可能的不要負債。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 石榴紅

開運方位：正西方向

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