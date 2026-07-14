快訊

川普宣布重啟海上封鎖伊朗 對船隻貨物抽20%當過路費

聽新聞
0:00 / 0:00

每日星座運勢／獅子友人牽紅線有緣 找到夢中情人

科技紫微網／ 科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2026-07-14

牡羊座

短評：愛情甜蜜，容易獲得他人的理解。

【整體運★★★★☆】

今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作者藉由積極拓展能有機會獲得額外收入。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會收到異性朋友的禮物，可望與相互了解的異性朋友發展一段戀情。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是指自己提不起勁！

【財富運★★★☆☆】

向朋友請教、請教吧，他們會是你的財路照明燈！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 深海藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：運勢平順，有利拓展人脈。

【整體運★★★☆☆】

今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情進展穩定，可談論結婚事宜；單身者易在外出辦事的途中邂逅愛情。

【事業運★★☆☆☆】

盡可能少做重大決策，多注意休閒時間的情緒管理和睡眠品質。

【財富運★★★☆☆】

心情不好時不妨去購物，眼光很不錯呢！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 蘋果綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

【整體運★★☆☆☆】

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者對愛執著，今天特別固執，即使是不被看好的感情仍要堅持，顯得盲目。

【事業運★★★☆☆】

缺乏耐性，工作一遇到困難，就煩躁不安，消極以對。

【財富運★★☆☆☆】

今日財運的變化加劇。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘋果綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：千萬別試圖去改變對方。

【整體運★☆☆☆☆】

如果只是抱怨對方，問題是解決不了的，不過對於你的欣賞他卻樂意接受，所以遇事時應多用鼓勵讚美的言語去激勵他；工作中不應為取悅上司而附和他的決定，這樣會讓你失去大多數人支持；有考試的學生會比較怯場，調整好心態，使身心都放鬆。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者遇到心儀的對象不宜太過激進，以免對方被你嚇到；已婚者聚少離多，彼此思念。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，工作任務繁重，容易產生不滿情緒，還應及時調整心態。

【財富運★☆☆☆☆】

不利用理財工具錢滾錢，因為判斷錯誤的機率頗高。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 朝霞紅

開運方位：正北方向

獅子座

短評：愛情運相當好的一天。

【整體運★★★★★】

熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢！工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。

【愛情運★★★★★】

舊情人重逢的日子。今日的你容易回憶起舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意地按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

【財富運★★★★☆】

財運順遂的一天。缺錢時，不妨找長輩協助，很容易得到支援喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 珊瑚橙

開運方位：東南方向

處女座

短評：不積跬步，無以致千里。

【整體運★★★☆☆】

今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點困擾，又有點疑心病呢！不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力的改變，多少會引發不滿的情緒。

【財富運★★★★★】

錢財貴人不少，有利運用人際關係，有機會從多方建議獲得賺錢管道，進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 朝霞紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：積極向上，勇敢奮鬥。

【整體運★★☆☆☆】

戀人之間突然不理不睬，讓你倍受煎熬，沉住氣後冷靜思索，才能讓戀情日趨明朗；跟風投資讓你虧損不少，停止跟風才能轉虧為贏；三天打魚兩天曬網，學習花費了不少時間，但效果不佳，還需加強學習的持續力。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不太穩定，有點像小孩子般的無助，想要被呵護。向對方傾訴吧，會得到安慰喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺勞累，對工作有厭倦感，別帶著情緒工作，覺得累就到戶外走走，重新找回精力。

【財富運★☆☆☆☆】

在投資上宜保守，不利高風險的投資遊戲，以免賺少賠多。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 硃砂紅

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：多關注人際關係上微妙的變化。

【整體運★★★☆☆】

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出之處也更多。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，必須先穩定自身的情緒，才能有好的效率。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 香檳金

開運方位：西南方向

射手座

短評：正面思考可帶來好運。

【整體運★★★★☆】

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運小佳，不妨去熱鬧的地方約會，例如：逛街、看電影等，戀情發酵。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作！

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對勤勞者特別有利，適合談判金錢、傭金問題，只要積極開發，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 鈦晶金

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：工作表現機會多，做事游刃有餘。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上可以多元化運作，同時進行不同性質的事務也能得心應手，熟悉的領域或是感興趣的項目會有突破性的進展。購物慾望強烈，小心拿了一堆的商品，付帳時才發現錢不夠，會很尷尬喔！

【愛情運★★★☆☆】

已婚者很容易在無意中惹對方生氣，多忍讓可平息爭吵，爭辯只會火上加油。

【事業運★★★★☆】

會有一些突如其來的變化，讓你有點難以接受，不過，冷靜下來後就能很快解決。

【財富運★★☆☆☆】

財務耗損的日子。不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 朝霞紅

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：放鬆心情，機會無處不在。

【整體運★★★★☆】

身邊某位異性朋友和你說話時卻表現得有些異常，也許會有意外的桃花哦！切忌盲目投資，今天會遇到小小的財氣好運，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒，便能激起你無限的創作靈感。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率很高。

【事業運★★★★☆】

加強管理能力，有發揮的機會就好好表現；把掌控權讓給他人，會讓人覺得你是推卸責任唷！

【財富運★★★☆☆】

隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。

【整體運★★☆☆☆】

只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易在職場中遇到對你有好感的異性；戀愛中的人易感受到戀人的真情。

【事業運★☆☆☆☆】

務必秉持吃苦耐勞的精神熬過忙碌的一天，無謂的焦慮只會讓你困難重重。

【財富運★★☆☆☆】

注意財務的控管，盡可能的不要負債。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 石榴紅

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

更多命理資訊，都在科技紫微網

每日星座運勢

延伸閱讀

每日星座運勢／天蠍放鬆心情活思維 忙碌中有收穫

下半年星座運勢出爐！獅子財運事業雙旺、他桃花大爆發

外表低調…12星座誰心機最重？天秤八面玲瓏 第1名完全不意外

白羊座流星雨降臨！「7星座」桃花大爆發…魅力四射、脫單趁這波

相關新聞

防登革熱 東南亞返台快篩 高雄送500元

高雄今年登革熱疫情累積本土七例、境外移入九例，衛生局宣布七、八月暑期推出全國唯一的獎勵專案，前往東南亞國家旅遊或探親返台，主動接受採檢快篩者可獲得五百元禮券，額度比往年更多；另外，台東縣育兒禮包再升級，七月起六歲以下幼童免健保費，預估將有七千餘名幼童受惠。

鴿群繁衍 台北、雲林、彰化成熱區

成群野鴿盤旋在社區空屋、校園屋頂與高架橋下，鳥糞遍布建築外牆，這樣的場景，全台從北到南都不陌生。農業部生物多樣性研究所研究員林瑞興說，近年觀察到部分地區野鴿數量明顯增加，以都會區及中南部最為顯著，台北市區、雲林及彰化都是熱區，尤其雲林有許多露天養鴨場及禽舍，食物來源穩定，容易吸引野鴿聚集。

野鴿群聚無解 傳染病原、引爆公衛危機

鴿害嚴重，公園、學校等公共場所隨處可見成群野鴿聚集，連住宅區也淪陷。台北有整棟住戶因禽蟎叮咬，十餘人罹患皮膚病，甚至有一家三口因吸入鴿糞發燒，擔心引發腦膜炎；雲林則有居民到醫院抽血檢查，竟驗出鴿子帶原的隱球菌，野鴿的寄生蟲、帶原及大量鴿糞不僅帶給居民生活困擾，更引爆公共衛生危機。

通訊學會：衛星服務可跨境 責任不能境外化

立法院交委會昨初審通過「電信管理法」第卅六條修正草案，外界關注如何兼顧通訊韌性與國家安全。台灣通訊學會理事長王維菁表示，台灣需要多元衛星服務，但關鍵通訊控制、用戶資料治理與法律責任，必須納入在地監理、執行。衛星服務可跨境，責任不能境外化；市場開放前提是政府平時能監督、事件發生時能介入。

朝野支持 星鏈條款立院初審過關

立法院交通委員會昨初審通過被形容為「星鏈條款」的電信管理法第卅六條修正草案，未來經主管機關核准，低軌衛星業者有望不受現行外資直接持股百分之四十九及董事長須具本國籍等限制。

健康名人堂／環島話聊 一場走遍全台的愛與陪伴

有些事情，不是因為偉大才去做，而是因為心裡放不下。前一陣子完成的「韓教授環島話聊」，起源於一個單純的念頭，如果有人願意開口，我一定盡我所知、盡我所能，陪他走一段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。