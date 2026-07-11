每日星座運勢／天蠍相處坦率直接些 多些自然微笑

2026-07-11

牡羊座

短評：用壓力化為動力。

【整體運★★★★☆】

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精彩；少吃熱性食物，以免上火。

【愛情運★★★☆☆】

要懂得控制自己的感情，做到收放自如，要不然很容易被感情支配，讓你煩惱。

【事業運★★★★☆】

有機會參加各種重大的活動，接觸到許多新鮮的人和事，讓你收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有新的投資當然不能放過，在新領域中會讓你有新的發現。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

金牛座

短評：今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。

【整體運★★★★★】

感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。

【愛情運★★★★☆】

桃花紛飛，已婚者在外容易受到異性誘惑，應加強自控能力；單身者戀愛機會多。

【事業運★★★★★】

運勢旺盛，嘴甜心善，易得長輩照顧，有什麼要求都可以提出來，易獲得滿足。

【財富運★★★★☆】

財運頗優，但花錢海派，錢財進出快速，得來的錢財大多都花在吃喝玩樂上。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 蕃茄紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：今天要注意察言觀色。

【整體運★★★☆☆】

容易被人利用，察言觀色很重要，有自己的主見，千萬不要人云亦云。戀愛中的人易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過。財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

【愛情運★★★★☆】

熱戀中的人與情人相處愉快，一些困擾你的事，對方都能幫你分憂，要好好珍惜喔。

【事業運★★★☆☆】

易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙越應耐得住性子，別出差錯。

【財富運★★★☆☆】

如果僅憑投機取巧的小聰明行事，小心聰明反被聰明誤。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 玉髓紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：升溫的過程並不長，耐心一點就好。

【整體運★★★☆☆】

積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！

【事業運★★★☆☆】

收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！

【財富運★★★★☆】

有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 玉髓紅

開運方位：正北方向

獅子座

短評：有不少邀約，爽快地赴約能加強人際關係。

【整體運★★★☆☆】

不論是同事還是異性的邀請都不要拒絕，良好互動可讓你累積不少人脈。年輕又顯活力的服飾，讓你更受歡迎，玩得既愉快盡興，又能結識不錯的新朋友。不過今天有點粗心大意，出門前要對家中的門窗、電器檢查一遍。

【愛情運★★★☆☆】

忙著自己的事情而把另一半忘了，幸好對方理解你，沒因此放在心上，別忘了日後給對方補償哦。

【事業運★★★☆☆】

多考慮周圍的人，自顧自的埋頭苦幹效果不一定好。多與同事合作，共同進步。

【財富運★★☆☆☆】

生意上容易出現意料之外的麻煩。例如：資金周轉困難、債主拖延、貨款出現問題等等。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 秋葵綠

開運方位：正西方向

處女座

短評：與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。

【整體運★★★★★】

向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，有異性主動向你表達好感時，如果不喜歡應婉言拒絕，拖拖拉拉會給你帶來很多困擾。

【事業運★★★★★】

在社交方面，也可透過同事或朋友結識一些夥伴，擴大自己的人際網。

【財富運★★★★☆】

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 玉髓紅

開運方位：西北方向

天秤座

短評：己所不欲，勿施於人。

【整體運★★★☆☆】

送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃了虧。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射，遇到不少追求者，單身者別只顧著高興，想戀愛應有所選擇喔！

【事業運★★☆☆☆】

很多繁雜瑣事需要處理，心情易煩悶，但越煩躁越易出錯，靜下心處理才能順利解決。

【財富運★★☆☆☆】

貪玩、喜歡流連風月場所者，容易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 苔蘚綠

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：運勢很好，與人相處坦率直接些會更好。

【整體運★★★★★】

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。今天狀態良好，能自如的應對各種事物，拿出令人滿意的成績。

【愛情運★★★★☆】

臉上多些自然的微笑，就會特別吸引人，異性也會主動與你親近，戀愛指數也將不斷提升！

【事業運★★★★☆】

有機會在眾人面前表現自己的才華，例如：演講、跳舞、朗誦等，應抓住機會。

【財富運★★★★★】

投資運很不錯，把閒錢投資在自己熟悉的專業領域，容易有豐厚的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 臘梅白

開運方位：正南方向

射手座

短評：心態決定事物取向。

【整體運★★★★☆】

遭遇感情創傷的人，不再沉迷過往的日子，對愛情依然充滿憧憬，桃花自然來得快，成熟的魅力會吸引異性探索的目光。偏財運也不緊不慢地追隨你，有機會收到遠方好友寄來的禮物，會帶給你意外的驚喜。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與能言善道的異性結緣；戀愛中人表現出熱情如火的一面，逗對方開心！

【事業運★★★☆☆】

雖然心情難免有起起伏伏，但要盡量讓自己維持積極的態度對待生活。

【財富運★★★★☆】

財運佳，但財神比較庇佑行事果決、行動力強之人。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 金桔綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：用你的心做出選擇。

【整體運★★★☆☆】

多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。

【愛情運★★★☆☆】

單身者心情開朗，會想辦法為自己找尋新的出路，不會為自己有沒有伴侶而煩惱、執著。

【事業運★★★☆☆】

會充分展現出領導者的風範，成為大家矚目的焦點。不過，別太草率下決斷。

【財富運★★☆☆☆】

過度的貪心會使辛苦賺得的財富消耗殆盡。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 古銅青

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：適合約會，愛情進展不錯。

【整體運★★★☆☆】

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽點時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方眼睛為之一亮，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

【愛情運★★★★☆】

把你的想法說出來，容易得到另一半的支持；戀愛中的人別整天黏著對方，距離產生美感喔！

【事業運★★☆☆☆】

別把煩惱藏在心裡面，與親人、好友聊聊天會讓你釋懷，感到愉快。

【財富運★★★☆☆】

財務沒有大的起落，但是會有緊急的支出。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 杜鵑粉

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：異性助力強，處處受到照顧。

【整體運★★★☆☆】

今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從的一面，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留住，不過，花些錢能交到好朋友，很值得。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情進展順利；單身者不妨打電話陪喜歡的人聊天，會讓你感到輕鬆愉快。

【事業運★★★☆☆】

有機會接觸新事物，偶爾會讓你迸發出奇異的靈感，別讓好的創意溜走，好好把握才行。

【財富運★★☆☆☆】

變化快速的金錢遊戲不太適合，所以選擇股票時宜遠離投機色彩明顯的類股。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 薔薇粉

開運方位：正西方向

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