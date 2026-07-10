每日星座運勢／處女愛一個人要讓他 感覺被你需要

2026-07-10

牡羊座

短評：對自己多一些自信。

【整體運★★★☆☆】

當另一半的愛慕者出現時，你會表現得比較頹廢，容易胡思亂想，這樣的不自信反而會讓第三者有可乘之機；工作中難免會發生一些失誤，你的勇於承認和積極處理會讓上司寬大處理；與父母的關係有點僵化，別繼續彆扭下去，主動認個錯很快能得到他們的原諒。

【愛情運★★★☆☆】

對感情的投入逐漸減少，更喜歡與好友在一起。別疏忽了另一半，對方需要你的關愛！

【事業運★★★★☆】

表現積極，力爭上游，主動找事情來做，上司、同事都看在眼裡，易獲得好評。

【財富運★★★☆☆】

花錢地方多，大多把錢花到朋友身上去了啦！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 芥末黃

開運方位：西南方向

金牛座

短評：內心的感覺要適時表露。

【整體運★★☆☆☆】

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

【愛情運★☆☆☆☆】

不太了解伴侶的心意，容易誤惹對方不開心，或者大意之下，誤踩對方的死穴。

【事業運★★★☆☆】

上午較平淡，下午將要面臨重大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

【財富運★★★☆☆】

得財順心、守財難之運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 玳瑁棕

開運方位：正東方向

雙子座

短評：整體運勢不錯，多注意一些細節。

【整體運★★★★☆】

學生沉迷於課外讀物，上課不專心，很難按時完成作業；網路上的通訊程式容易被「駭客」入侵、盜用密碼，要做好種種安全防護措施；伴侶表現得異常殷勤讓你心生不安，跟他心平氣和的談談吧！

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，無論有無實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個聽命行事的日子；不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

【財富運★★★★☆】

交際應酬讓你花費不小，要做好預算。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 檸檬綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：常存感恩之心。

【整體運★★☆☆☆】

你先前的工作經驗無法使你進步，反而還會使你喪失創新性，不如將自己歸零，以初學者的心態工作會有驚喜出現；戀情太平淡，因貴人的幫助而有所突破，要心存感恩哦；財運不妙，進帳不多反而花銷如流水，以後得理性消費才行。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者易產生空虛感，不妨專心投入到自己喜歡的事物上，會倍感充實！

【事業運★★★☆☆】

工作上易有小狀況，會有越來越忙的傾向，感受到被時間追著跑的壓力，應安排好進度。

【財富運★☆☆☆☆】

破財日，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 香吉士黃

開運方位：正東方向

獅子座

短評：心態決定發展。

【整體運★★★☆☆】

莫妄想將自己的意志強加給對方，否則易引起對方的不滿而導致矛盾激化。無功不受祿，有些幫助需要付出十倍的回饋。不怕辛苦便是最好的工作態度，今天有不錯的表現機會。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾也挺多的，要耐著性子別動怒。

【事業運★★★☆☆】

過分相信自己的直覺，很容易因為直覺錯誤而導致失誤的出現，憑藉自我感覺的同時，也要稍微的結合實際狀況。

【財富運★★☆☆☆】

今日開銷大，趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 玉髓紅

開運方位：西北方向

處女座

短評：愛一個人，就要給他愛你的機會。

【整體運★★★★★】

在為伴侶付出同時，還要讓他感覺他是被你需要的，給他愛你的機會；對於投資，要不斷學習、整理和歸納，讓自己能夠不斷進步；新員工進入公司時，一定要了解公司企業文化，不留意這些做事習慣，會讓你與其他人格格不入。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，情緒上有些波動，態度上顯得被動，運作上想要快也快不起來。

【財富運★★★★☆】

研究心強，適合花心思鑽研理財和投資之道，易挖掘到商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 蕃茄紅

開運方位：正北方向

天秤座

短評：做真實自己。

【整體運★☆☆☆☆】

今天你很在乎戀人的感受，反而讓自己變得很累，說出自己想法做自己喜歡的事，其實對方會更喜歡你純真的感覺。工作上帶來的巨大壓力讓你喘不過氣來，靜下心來將能找到應對的辦法。財運不盡人意，付出的精力卻得不到相應的回報，還是先休養生息等待時機吧。

【愛情運★☆☆☆☆】

太過主觀強勢，易讓伴侶感覺被管得太多、太嚴。還應尊重對方，給對方面子。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會很高。

【財富運★☆☆☆☆】

滿腦子想賺錢也想花錢享受，但財運不佳，勿衝動、投機，安穩度日才是上策。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 鉑金灰

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：出門機會多，注意安全。

【整體運★★☆☆☆】

今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。

【愛情運★★★☆☆】

感情運好壞參半，戀愛中的人小心有情敵出現，抽時間多陪陪戀人才好！

【事業運★★☆☆☆】

工作不太順利，讓你很難提起勁頭。遇事時應冷靜分析才能更好地找出解決之道。

【財富運★★☆☆☆】

貪心的一天，要小心受騙機率飆高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 雪花銀

開運方位：正東方向

射手座

短評：心情愉悅的一天。

【整體運★★★★☆】

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你特別容易引人注目、成為亮點。

【事業運★★★★☆】

思路清晰，溝通能力良好；開會討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。

【財富運★★★☆☆】

金錢進進出出的一天，保持平常心，得失心不要太重，以免為錢傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：追求浪漫時很容易讓錢財流走。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒高漲，工作中精力旺盛，能很快完成工作任務；與伴侶的約會要講究心意和新意，這樣才會讓他印象深刻；花費比較大，顯得沒有節制，要盡量做到理性消費，即使是有必要的支出，也應貨比三家。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人多與戀人到熱鬧有趣的地方，可以讓愛情升溫；單身者多外出可有不錯的際遇。

【事業運★★★★☆】

工作目標明確，能快速掌握重點，易取得良好的成效。

【財富運★★☆☆☆】

想要賺錢不易，有閒錢不妨拿出來疏通人際關係，為日後的財務往來打下基礎。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 深海藍

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：調整積極性保持良好狀態。

【整體運★★★☆☆】

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情進展緩慢，多安排約會可有所改善；單身者有機會獲得異性的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較低落，無法集中精力，易出現差錯，同事也會因此而受影響。需盡快調整情緒。

【財富運★★★☆☆】

一些不必要的開銷要盡量省下來。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 淺海藍

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：裝一下可愛，為你的運氣打打氣。

【整體運★★★★☆】

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！

【愛情運★★★★☆】

感情進展較平順，有伴侶的人在約會時多聽聽另一半的意見，若固執己見則會讓對方生氣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通、連繫一番。

【財富運★★★☆☆】

錢財不可露白，小心惹禍上身。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 可可棕

開運方位：東北方向

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