每日星座運勢／天秤態度正面而積極 有進修的機會

2026-07-09

牡羊座

短評：能言善道，易吸引異性的目光。

【整體運★★★☆☆】

嘴巴說個不停，很懂得接續他人的話題，氣氛很快會被你炒熱，也因此受到異性的關注，單身者可望被不錯的異性看中。工作上能確保進度，但沒有明顯進步，應多利用人際關係上的優勢，會有意外收穫。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人與情人之間很有默契，若能時常製造一些驚喜，感情生活會更有情趣。

【事業運★★★☆☆】

具有時效性的工作任務較多，需要投入更多的精力，吃苦耐勞者易有收穫。

【財富運★★☆☆☆】

容易亂花錢，或興起下賭注的念頭，最好不要玩金錢遊戲，免得不賺反耗財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 白鋼銀

開運方位：西南方向

金牛座

短評：愛情能有斬獲，自己爭取勝算更大。

【整體運★★★★☆】

不要錯過與異性單獨相處的機會，將真實的一面展現出來，成功的機率頗高。沒有太大的購買慾，就算進入商場也能守得住錢財。工作中容易與人起爭執，退一步海闊天空，對方也不會得理不饒人。

【愛情運★★★★☆】

今天你的直率坦白能打動對方，偶爾顯露的缺點反而會讓對方看到你的真實、你的可愛。懂得維護彼此心靈的默契，更能增添幾分勝算。

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較暴躁，做事衝動，魯莽的行為會給工作帶來諸多不便，影響到同事之間的相處。記住，凡事應三思而後行！

【財富運★★★★★】

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象；想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 祖母綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：用心體會風平浪靜的好時光。

【整體運★★★☆☆】

桃花運旺，已婚者與另一半一起回憶曾經走過的日子，彼此從對方的眼中能找到不少激情。單身者不要放過對你釋放電波的異性，就有機會開展美妙的戀情。晚上的娛樂活動別玩太晚，充足的睡眠是保證精神充沛的不二法門。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會趕很多場約會，但大多都是逢場作戲，想戀愛還應謹慎選擇。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，不要任意胡作非為喔，否則會引來許多的是是非非！

【財富運★★★☆☆】

心情不好時，千萬別瘋狂購物，會讓你後悔唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 碧空藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：精心打扮，能為你的運勢加分。

【整體運★★★☆☆】

成熟的打扮今天很適合你，無形中散發出一種獨特的魅力，對異性很具吸引力。適合進行洽談工作，舉手投足間都會給對方留下很好的印象，談成的機率相當高。投資上還要多聽取他人的意見，才不會作出盲目的犧牲。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人易與另一半意見分歧，下午交流增多，良好的互動讓感情變得甜蜜。

【事業運★★★★☆】

自信心十足，充滿陽光的氣息，這會讓你很有異性緣，能得到異性的助力。

【財富運★★☆☆☆】

吃得飽加上睡得飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧，不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 珠貝白

開運方位：正東方向

獅子座

短評：寬容更能顯示出你的魅力。

【整體運★★☆☆☆】

把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷落，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者或熱戀中的人容易得到對方的關心，感受到互動的溫馨；單身者想戀愛得加把勁！

【事業運★★☆☆☆】

職場競爭激烈，各方的壓力洶湧而來，若信心不足而產生逃避的念頭，你將會變成他人成功的踏腳石。

【財富運★★★☆☆】

財運搖擺不定，顯得得而復失。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 玫瑰紅

開運方位：正南方向

處女座

短評：決斷需要理性。

【整體運★★★★☆】

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

【愛情運★★★★☆】

愛情運特別旺，是適合告白的好日子！戀愛中人要好好珍惜、疼愛眼前人，單身者則有思念舊情人的傾向。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 蘭花紫

開運方位：西北方向

天秤座

短評：緊跟愛情的步伐。

【整體運★★★☆☆】

今天是戀愛的幸運日哦，請朋友多邀約異性參加聚會，夜深時情緣出現的機率也相對提升呢；準備不足讓你在投資理財中寸步難行；工作態度積極，讓上司很是欣慰，有外出進修的機會。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，單身者保持樂觀的心態，可提升愛情運，有機會遇到感覺不錯的對象。

【事業運★★★★☆】

能正面而全面的看待問題，工作也感覺頗為順利，即便遇到了阻攔與失誤都會變成你的經驗積累。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息宜經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 香檳金

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：神清氣爽，幹勁十足。

【整體運★★★★☆】

在心愛的人面前，你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情平穩發展。財運不錯，金錢方面的嗅覺很靈敏，容易發現不錯的商機。工作雖然比較忙碌，但是心情好，不會感覺太累，積極的態度還能獲得老闆的賞識。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，很想黏著對方，不妨用撒嬌的方式來吸引對方的注意。

【事業運★★★★☆】

很有威望，無論是工作還是生活，都能隨心所欲；不過，也別太大意唷！

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 金桔綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：冷靜讓你更加有智慧。

【整體運★★☆☆☆】

跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃飛醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌妄加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緣坎坷，你愛的人不愛你，愛你的人你不愛，糾結不安，難遇良緣。

【事業運★★★☆☆】

工作上表現得很好強，喜歡暗自與人競爭。雖然這讓你進步不少，但也容易讓你和同事相處時會有隔閡。

【財富運★★★☆☆】

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢特別的勞心費力，宜以專業技藝取財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 蘋果綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：財運較低，切忌盲目投資。

【整體運★☆☆☆☆】

容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者宜擦亮雙眼，避免爛桃花；已婚者宜平和對待另一半，以免發生爭執。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

【財富運★☆☆☆☆】

破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，容易招致大額錢財損失。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 鉑金灰

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：運勢波動不一，要適用才好。

【整體運★★☆☆☆】

投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契十足，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！

【愛情運★★★☆☆】

可以經由參加社團或是工作上的人際往來，結識對自己很有助益的伴侶喔！

【事業運★★★☆☆】

工作任務不重，適合做好全面的規劃與調整，以便更好地開展工作。

【財富運★★☆☆☆】

多一事不如少一事，少惹錢財是非。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 桐花白

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：幸運的一天，好運連連。

【整體運★★★★★】

愛情運極佳，別把自己悶在屋子裡，緣份其實就在觸手可及的地方。財源旺盛，再細心謹慎點，一切機遇都能成為你發財的好時機。工作量頗大，雖然辛苦，卻容易讓你脫穎而出。

【愛情運★★★★★】

愛情運勢走高，正是享受甜美愛情的日子，有利談情說愛，求愛易獲得對方的熱烈回應唷。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作上會有正面進展，倘若沒有實力，可能會有落人口實的徵兆。

【財富運★★★★☆】

資金周轉的能力增強，適合採取錢轉錢、錢賺錢的投資理財策略。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 葡萄紫

開運方位：西北方向

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