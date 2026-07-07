每日星座運勢／摩羯埋首工作有壓力 生活需要調劑

2026-07-07

牡羊座

短評：即使成功就在眼前，不過也要耐心等候。

【整體運★☆☆☆☆】

與另一半易發生衝突，言語過激會使矛盾更加激化，只要有一方退讓便有收場餘地。財運較遜，即使費盡心思尋找生財之道也只是徒勞，在家收看財經報導反而有收獲；連簡單的工作也會有做不來的感覺，乾脆給自己放個假比較好。

【愛情運★★☆☆☆】

看上對方了嗎？今天還不是告白的時機，多觀察一段日子，確認自己的心態後再作決定吧。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤，所以不宜在今日做出重大的決策！

【財富運★☆☆☆☆】

莫盲目同情弱者，任意給予金援，應量力而為，以免上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 深茄紫

開運方位：西南方向

金牛座

短評：與人合作會讓你收穫良多。

【整體運★★★☆☆】

太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的言行胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女搭配的組合，能很迅速地完成作業。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒有點不穩定，也有點像小孩子般的無助，想要被呵護…。怎麼辦呢？快裝無辜、搏取同情！

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些困難，但別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係能輕鬆解決問題。

【財富運★★★★☆】

打麻將有如神助般的連莊，買公益彩券有機會獲得獎金。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 深茄紫

開運方位：東北方向

雙子座

短評：充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。

【整體運★★★★☆】

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

【愛情運★★★★☆】

愛情運勢旺，別板著臉，多一點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上有點陰晴不定，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或規劃財務問題！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 深茄紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

【整體運★★★☆☆】

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

【愛情運★★★☆☆】

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

【事業運★★★☆☆】

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

【財富運★★☆☆☆】

意外開支多，錢財難留守。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 象牙白

開運方位：正北方向

獅子座

短評：積極行動總會有收穫的。

【整體運★★★★☆】

給他準備一份精美的禮物吧，小小的驚喜也能讓感情升溫；今天求職者的運氣還不錯，多到人力銀行或職業介紹所去看看吧；財運頗好，業務工作者經由積極拓展能有機會獲得超出預計的收益。

【愛情運★★★☆☆】

周圍有不少對你關注、好奇的對象出現，想要對你一探究竟，但談情說愛不易。

【事業運★★★★☆】

很多事情都要你來處理，雖然有些手忙腳亂，但多能堅持並積極應對。

【財富運★★★☆☆】

財運平平的一天，對財富也不太關心；今日倒是很適合出門玩樂，花錢享受一番！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 瑪瑙黑

開運方位：西北方向

處女座

短評：做的和說的一樣好。

【整體運★★★☆☆】

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。

【事業運★★★☆☆】

適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。

【財富運★★★☆☆】

做好錢財規劃，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 墨玉綠

開運方位：正南方向

天秤座

短評：運勢較弱的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。

【事業運★★☆☆☆】

容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。

【財富運★★☆☆☆】

混亂型運勢，稍有不慎，口舌、官非將陡然接踵而至！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 深海藍

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：舉棋不定會讓你錯失良機。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。

【事業運★★☆☆☆】

做事比較拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。

【財富運★★★☆☆】

小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 檸檬綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：相當歡暢的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★★】

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事的配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

【愛情運★★★★★】

在跟伴侶溝通交流時，宜敞開心扉，分享心情，可有效提升親密關係。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，心智易被開啟。遇到小瓶頸時，最能發揮足智多謀的長才。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯唷！好運多半與工作有關，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 葡萄紫

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。

【整體運★★★★☆】

今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一天。感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享用晚餐吧！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，特別有利於業務開發工作；上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的話就趁今天吧！

【財富運★★★☆☆】

想賺錢就別投機，努力工作比較實在。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 深海藍

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。

【整體運★★★☆☆】

行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛就不要被不安全感所困，宜變被動為主動，借助外力感情進展會更順利！

【事業運★★★☆☆】

工作會遇到一些困難，不過貴人助力強，在關鍵時刻能得他人幫助。

【財富運★★★☆☆】

判斷容易出錯，在購物時要特別小心，別相信誇大不實的廣告宣傳。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 乳酪白

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。

【事業運★★☆☆☆】

和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。

【財富運★★★☆☆】

思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-3:00pm 燻鮭紅

開運方位：正東方向

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