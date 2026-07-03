每日星座運勢／牡羊新角度考慮問題 是突破的關鍵
2026-07-03
牡羊座
短評：靈感源源不絕，有利創意發想。
【整體運★★★★★】
先前若有停滯、累積的工作，能在靈活的思路下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，當然更能抓住機緣，但還是要有適當的風險管理意識哦！
【愛情運★★★★★】
愛情運還不錯，向外活動容易發生奇遇喔！
【事業運★★★★☆】
今天在事業上有機會幫同事調解紛爭，也能獲得同事的信賴。
【財富運★★★★☆】
財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題；積極開發後，就會有訂單。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00am 蜜瓜黃
開運方位：東北方向
金牛座
短評：運勢旺盛的一天。
【整體運★★★★☆】
今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。但是，不宜與他人合夥投資，易因意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯可讓你恢復元氣。
【愛情運★★★★☆】
多用智慧、體貼來關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，可感動到對方。
【事業運★★★★★】
事業運強旺，能夠積極投入工作，專心運作下頗能創造成就感。
【財富運★★★★☆】
好運降臨！財運不錯，但需要靜心等待。若是你的求財慾望過強，反而會把它嚇跑，讓機會流失。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-10:00pm 琥珀橙
開運方位：西北方向
雙子座
短評：學會寬容。
【整體運★★☆☆☆】
工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時釋懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。
【愛情運★★★★☆】
有機會碰見讓你極度著迷的對象，容易因為心裡一熱，就不顧一切地投入愛河。
【事業運★★☆☆☆】
處理好人際關係是重點，話出口前多思考，小心因一時口快而傷害到他人！
【財富運★☆☆☆☆】
對於投資理財顯得興趣缺缺，不願動腦分析，容易喪失許多良機。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-9:00am 深海藍
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：提防身邊的陌生人。
【整體運★★★☆☆】
切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。
【愛情運★★☆☆☆】
桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。
【事業運★★★★☆】
職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。
【財富運★★★☆☆】
不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00pm 杜鵑粉
開運方位：東南方向
獅子座
短評：心情開朗，享受甜美的生活。
【整體運★★★★☆】
情感生活在平淡中帶著甜蜜滋味，讓你覺得相當舒心。今天貴人運不錯，會得到許多幫助，讓你在投資戰場上如魚得水。今天可對工作行程做出明確的安排，讓自己在時間上掌握得更好。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會得到異性的青睞；有伴侶的人則感覺甜蜜又溫馨。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，只要抱持喜悅、暢快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。
【財富運★★★★☆】
活動多，開銷大，切勿打腫臉充胖子。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-4:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：西南方向
處女座
短評：適合遠離人群。
【整體運★★☆☆☆】
今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。
【愛情運★★☆☆☆】
有伴侶的人約會的機會較少，不妨用電話、E-mail聯系，也極富浪漫情調！
【事業運★★★☆☆】
看似風平浪靜，實則暗潮洶湧。凡事切忌急於求成，遇事須冷靜。
【財富運★★★☆☆】
理財、消費都潛伏衝動、善變、放手一搏的傾向。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：6:00-8:00am 蜜瓜黃
開運方位：西南方向
天秤座
短評：不要老把壞的一面擺在眼前。
【整體運★★★☆☆】
今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。
【愛情運★★☆☆☆】
小別勝新婚！保持距離，以策安全，今日還是別黏得太緊比較妥當。
【事業運★★★★☆】
運勢上升，自信心也會增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！
【財富運★★☆☆☆】
外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事都急不得喔！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00pm 蘑菇灰
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：頗為順心如意的一天。
【整體運★★★☆☆】
已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。
【事業運★★★☆☆】
對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！
【財富運★★★☆☆】
投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-10:00am 香吉士黃
開運方位：西北方向
射手座
短評：心情不錯。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的人，今天有機會獲得戀人的禮物，單身者為自己買盒巧克力，能夠安撫自己孤獨的心；為討好戀人的歡心，難免要花掉些銀子；把感情看得太重，對事業會有所忽略。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段；單身者容易在家人的撮合下結識不錯的異性！
【事業運★★☆☆☆】
自信不足，遇到難題容易退縮，缺乏戰勝自我的勇氣。
【財富運★★☆☆☆】
隨興之下，錢花去哪裡常搞不清楚咧！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-6:00pm 古銅青
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：心靈需要淨化。
【整體運★★☆☆☆】
情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。
【愛情運★★☆☆☆】
美滿婚姻需要兩個人共同經營，應努力創造生活情趣，別讓感情生活死氣沉沉！
【事業運★★☆☆☆】
獨自處理事務的能力其實很強，只是你責任心不夠，又有些喜歡偷懶，於是在工作時很容易依賴他人。
【財富運★★★☆☆】
工作上是非紛擾多，想安逸的賺錢恐難如意。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-9:00am 水晶紫
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。
【整體運★★★★☆】
他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡面把他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。
【愛情運★★★★☆】
今日對於戀愛充滿憧憬，單身者有機會接觸到帥哥、美女；有伴侶者有利約會。
【事業運★★★★☆】
事業運頗優，態度上雖然保守，可是良好的工作態度能使你快速地完成手邊的工作。
【財富運★★★☆☆】
今日在財務、帳單、利潤計算等方面發現問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00pm 竹葉青
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：見好就收，別太遲疑，否則失去的更多。
【整體運★☆☆☆☆】
愛情顯得過於平淡，兩人都不願妥協，而僵持會讓感情冷卻得更快，還是快點為愛加加溫吧！貪念誘發衝動，衝動易釀過失，將錢財看得太重，反而引起許多不必要的錢財流失。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者渴望戀愛，但多採取觀望等待的方式。與其守株待兔，不如採取主動。
【事業運★☆☆☆☆】
情緒易波動，易被外界干擾，應注意調節，放鬆身心，別太在意小事情。
【財富運★☆☆☆☆】
財運一團混亂，有輕重緩急拿捏不清的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00pm 雪花銀
開運方位：正東方向
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