每日星座運勢／天蠍求職者主動尋找 能有不錯機遇

2026-07-02

牡羊座

短評：過分謙虛已不是優點。

【整體運★★☆☆☆】

今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！

【愛情運★★★☆☆】

對於喜歡的對象，應勇敢爭取、表明心意，別因為不瞭解對方心意而錯過了良緣喔！

【事業運★★☆☆☆】

執行力轉弱，容易受他人影響裹足不前，患得患失的心態必定會失去正確判斷的能力。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，雖然收入豐厚，但錢剛到手又要大筆花費到其他地方，聚財不易！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 可可棕

開運方位：東南方向

金牛座

短評：要在團隊中找到自己的位置。

【整體運★★★☆☆】

上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，不妨多製造浪漫氣氛；單身者約會較多，但想戀愛還需要耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

不宜急著向前衝，把規劃做好，再著手實行才會更有勝算。

【財富運★★★★☆】

對於自己熟悉的領域，可以短線進出，創造利上滾利的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 水晶紫

開運方位：西南方向

雙子座

短評：注意安全。

【整體運★★☆☆☆】

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

【事業運★★★☆☆】

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

【財富運★★☆☆☆】

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 杜鵑粉

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。

【整體運★☆☆☆☆】

投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

【財富運★★☆☆☆】

金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

獅子座

短評：說話大方得體，四處受歡迎。

【整體運★★★★☆】

與人談論到上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳裡，會覺得你很會做人處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積了籌碼。偏財運不錯，多出門走動就有機會獲得意外之財。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是件好事，可是如果管得太緊，會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，適合與人競爭，主動提出意見，即便受到質疑，也該有信心去解釋清楚。

【財富運★★★★☆】

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 咖啡棕

開運方位：東南方向

處女座

短評：揚長避短，拓展人脈。

【整體運★★☆☆☆】

今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

【愛情運★☆☆☆☆】

少與伴侶黏在一起，各忙各的，互不干擾，可避免許多紛爭；單身者不宜湊熱鬧，小心爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

做起事來有些漫不經心，小心在工作上出紕漏喔！

【財富運★★★☆☆】

斤斤計較、交涉應酬中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 水晶紫

開運方位：正西方向

天秤座

短評：工作上易突顯才能，是個快樂的日子。

【整體運★★★★☆】

事業運不錯，別人辦不好的工作在你的手中卻能做得有聲有色，讓你很有成就感。投資運平穩，關注市場變動，想要涉足保險、股票等產業，需與有經驗的人士多加商討，做好分析才能有勝算。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平平日，宜各自為政，埋首在個人的工作上會更好。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合多元化的運作，可以同時進行不同性質的事務，特別有利於交涉之事。

【財富運★★★☆☆】

正財運。想要得財，就要積極去做。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 蘑菇灰

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：易有口舌之爭的一天。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會結識活潑開朗、具幽默感的異性朋友，但不適合表白，易遭到拒絕。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，求職者有機會獲得不錯的訊息，只要主動尋找，就能有不錯的機遇。

【財富運★★★☆☆】

賭運不佳，有時連打個牌都可能輸到荷包空空。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 鉑金灰

開運方位：正北方向

射手座

短評：工作上能有較為突出的表現。

【整體運★★★★☆】

愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到上級的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到對等的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增大。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣不錯，單身者有機會因同事介紹而結識談話投機的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

當你遇到疑問時，周圍的同事總是很樂意給予你幫助，最終你也都能將事情順利的完成。

【財富運★★★☆☆】

財運上沒有太多的驚喜，也不會出現讓你心煩意亂的狀況，在平順中你會覺得很安逸。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 辣椒紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：不必抱怨過去。

【整體運★★★☆☆】

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨之增強，應好好感謝對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作易感壓力，要想得到上司、同事的認同，還得多用心，敢於挑戰，勇於任事。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，是投資的好時機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 辣椒紅

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：鴻運當頭，辦事相當順利。

【整體運★★★★★】

對他發出約會邀請能獲得他的首肯，精心策劃的小節目也能取悅他；工作的效率有所提高，最後成果也不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙；進行一些有氧運動，有助於提高大腦的思維、反應能力。

【愛情運★★★★☆】

有機會結識新的異性朋友，然而大多都是走不進你心裡的過路桃花。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率還不差。

【財富運★★★★☆】

有利行動的一天，好財運多在外，向外拓展業務可有成效，宅在家易錯過好運。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 竹葉青

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

【整體運★★★☆☆】

工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方的磁場更加強勁。投資方面，還不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻有角色互換的機會，彼此都能體會到對方的艱辛與不易，感情增強。

【事業運★★★☆☆】

習慣了固定的工作模式，工作進展也還算順利，但較難有所突破。若能夠靈活運用，相信將會有更好的發展。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題；對於理財上面的小道消息，最好經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 萊姆黃

開運方位：東北方向

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