每日星座運勢／天秤多留意交易過程 暗中求財為宜

2026-07-01

牡羊座

短評：情緒起伏大，內心煩亂。

【整體運★★☆☆☆】

表面上很樂觀，笑臉迎人，其實內心有說不出的煩惱。別太壓抑自我，有心事不妨向另一半訴說，或是和好朋友聊聊，可讓你解開心結，真正讓心情平復。工作易分心，小心被上司逮到你的小尾巴。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得有些消極，另一半也容易受到你的情緒影響，彼此的交流減少，氣氛有些尷尬。

【事業運★★☆☆☆】

對別人有強烈的不信任感，容易流於一意孤行，行事有些不計後果，小心四處碰壁。

【財富運★★★☆☆】

容易散財，不知不覺中已透支，不過，也因為你的好客而結識了不少朋友。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 香檳金

開運方位：正南方向

金牛座

短評：用心尋找，就會發現很多機會。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易心滿意足；單身者的被動桃花旺盛。

【事業運★★★★☆】

工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，

【財富運★★★☆☆】

今日你做著發財夢，對於投資抱持著一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 檸檬綠

開運方位：正北方向

雙子座

短評：眼光敏銳，適合購物。

【整體運★★★☆☆】

接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收獲。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。

【愛情運★★★☆☆】

感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。

【事業運★★★☆☆】

雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。

【財富運★★★★☆】

多了解市場訊息，把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 蘭花紫

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：心情明朗，好運隨身。

【整體運★★★★☆】

新婚夫婦備感甜蜜幸福，對方的體貼讓你非常滿足。投資理財頗為順利，親友的金援讓你內心感激，投資收益良好。事業進展略顯緩慢，但你的工作熱情持續升高，默默地跟自己奮戰。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，有伴侶者偶爾會有爭吵，但多為小打小鬧，很快就能雨過天晴。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，可卻是個忙碌的日子。如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。所以，仍要秉持備戰的態度，迎接繁雜的工作。

【財富運★★★★☆】

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者；一般內勤、行政則沒有特別的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：對於把握不了的事物，隱憂感強烈。

【整體運★★★☆☆】

猜不透戀人心裡的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做商店生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。

【愛情運★★☆☆☆】

今日說謊容易被識破，可別想欺騙伴侶，實話實說更易獲得對方的原諒與理解。

【事業運★★★☆☆】

無論如何都要克制住蠢蠢欲動的慾望，保持清醒頭腦，要知道自己在做什麼。

【財富運★★★☆☆】

今天要小心，交際愈頻繁，破財就愈凶喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 硃砂紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：偶爾也要自己掌握主導權。

【整體運★★★☆☆】

小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出一點個性才好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。

【愛情運★★★☆☆】

多與另一半互動，安排一些事情共同完成，可增進彼此的感情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想要偷懶不想做事；聽聽音樂，走動一下可能會好一些！

【財富運★★★☆☆】

別做白日夢，要麼就努力多賺一點，不然就節儉一點囉！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 朝霞紅

開運方位：東北方向

天秤座

短評：自我意識強烈，聽不進人勸。

【整體運★★☆☆☆】

今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。

【愛情運★★★☆☆】

有機會遇到心儀的對象，請用大方、誠懇的態度去和他交朋友，製造良好的第一印象。

【事業運★★☆☆☆】

由於凡事力求表現，在所處環境裡顯得太突兀，會使得身邊烽火連天，成為眾人圍攻對象，還是低調點好！

【財富運★★★☆☆】

暗中求財為宜，新點子、新商機一曝光就容易引來同業的競爭者瓜分大餅或抄襲模仿。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 鈦晶金

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：順其自然，好財運沒那麼容易跑掉。

【整體運★★★★★】

今天更易體會到等待難熬的滋味，已婚者獨守空房會覺得生活太平淡，有尋求刺激的強烈想法；得天獨厚的好財運，與合作者的默契可望達到最高點，求財輕鬆；工作辛苦反而覺得充實，很有幹勁。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，只要把你的幽默感和活力展現出來，就不難吸引到心儀的對象注意。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，有利文書往來，或是技術型的工作。思路受阻時，翻翻書、聊聊天可增加靈感。

【財富運★★★★★】

今日的財運與事業息息相關，事業上有增資擴充的慾望；順利的財運，對於增資有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 玳瑁棕

開運方位：東北方向

射手座

短評：過多的忽略，是出自你內心深處的不在乎。

【整體運★★★★☆】

分隔兩地的戀人因缺少聯繫，致使戀情發生摩擦，心中感到十分不安；資金周轉困難，進行短期投資收益會比較不錯；上司分配給你新的任務，讓你熱情高漲，幹勁十足。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒有什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的幻境。

【事業運★★★★☆】

能清楚地認識自我並稍做調整，遇事多了幾分耐心與想法，表現不錯。

【財富運★★★★☆】

財運平順，適合快打快攻。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 金桔綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

【整體運★★★☆☆】

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

【愛情運★★★★☆】

單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。

【財富運★★★☆☆】

花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 薰衣草紫

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：身心疲憊時，應暫停稍作休息。

【整體運★★☆☆☆】

認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者易獲得異性的關心，小心別把同情當愛情；已婚者可以好好享受家的溫馨。

【事業運★★★☆☆】

特別願意為他人付出，帶給別人喜悅的同時，自己也收獲了快樂。

【財富運★★☆☆☆】

留不住錢財，出門在外花費大，常是口袋空空而歸，一些不必要的應酬盡量拒絕。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 墨玉綠

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：事情別想得太過複雜。

【整體運★☆☆☆☆】

感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套住還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。

【愛情運★☆☆☆☆】

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒喔。

【事業運★★☆☆☆】

工作上阻礙頗多，多是因為與同事溝通不良，要多注意說話的態度與語氣唷。

【財富運★★☆☆☆】

錢財不宜外借，以免徒生事端。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 檸檬綠

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

繼續愛下去…這段曖昧會有好結果？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】