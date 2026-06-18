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就是明天！快去取「午時水」 命理師曝：端午5大轉運妙招

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
命理師楊登嵙說明，端午可取「午時水」招財開運。圖／楊登嵙提供
命理師楊登嵙說明，端午可取「午時水」招財開運。圖／楊登嵙提供

明天是端午節，民間習俗取「午時水」。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙分享，端午節午時是一年中陽氣最旺，更是招好運、去霉運的最佳時刻，他還分享端午五大轉運妙招。

楊登嵙說，「端午節」是全年陽氣最盛之日，午時為上午11時到下午1時，在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭所取的水為「午時水」，又稱「純陽水」，若能在這時間將此水置於陽光下曝曬至少30分鐘，吸收陽光的正陽能量更好，效果更佳。

楊登嵙說明，午時水除了可用於日常灑淨、沐浴、泡澡，甚至可加上硃砂用於書符，效果更加乘。也可以在端午節中午使用午時水沾濕榕樹或艾草葉，由房屋內部向外灑淨，也有助提升整體宅運。透天厝則建議由頂樓往下至門口依序進行，象徵將霉氣逐層排出。

楊登嵙也分享端午五大轉運妙招：

1.發財水：午時將168元或268元硬幣加午時水與少量鹽煮沸，冷卻後置於大門斜對角財位，有助財氣聚集。

2.文昌筆催文昌：2025年文昌星位於九宮格西方，可在此放置四支毛筆並以紅線串起，吊掛於書桌或辦公室，幫助考運與決策力。

3.立雞蛋求好運：午時將雞蛋豎立於財位，據信可帶來整年好運。住家或辦公室財位在大門斜對角角落，若不知道財位，也可選在客廳或辦公桌正中間，開店者可選在櫃檯中間立蛋。

4.粽子旺文昌：粽中加紅棗成棗粽，諧音「早中」，寓意早日高中金榜。

5.招桃花與貴人：正午時於臥室噴灑花香香水或於神明廳點檀香，有助提升人緣與招引貴人。

楊登嵙強調，透過端午節當日打掃家裡、開窗通風，讓陽光灑入，霉氣退散，轉換氣場、提振精神；財位布局、文昌擺設、香氣招緣，到立蛋見運的互動儀式，端午節也可成為家庭與職場共同參與的儀式日。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師楊登嵙說明，端午吃粽子旺文昌。圖／楊登嵙提供
命理師楊登嵙說明，端午吃粽子旺文昌。圖／楊登嵙提供

午時水 端午節 楊登嵙

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