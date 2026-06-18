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丙午年遇上端午節火力全開 命理師揭一年僅一次的轉運黃金時刻

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
為了避免疫病，民俗在端午節以艾草驅蟲避邪。圖為艾草菖蒲示意圖。圖／AI生成
為了避免疫病，民俗在端午節以艾草驅蟲避邪。圖為艾草菖蒲示意圖。圖／AI生成

明天就是端午節命理師柯柏成表示，今年適逢丙午年，天干、地支皆屬火，加上端午為農曆五月初五，形成火性能量旺盛的特殊天時。他建議民眾可把握端午淨宅、取午時水及調整居家方位，為下半年增添好運，但也提醒火氣過盛容易讓人情緒浮躁，應注意身心平衡。

柯柏成指出，2026年為丙午年，天干「丙」與地支「午」同屬火，因此被視為「雙火流年」，再遇上端午節所在的午月，被認為是一年之中陽氣最盛的時節。他認為，今年端午形成特殊的純陽能量，有利於驅邪除穢與迎接新運勢，同時也可能因火氣過旺，使人容易心浮氣躁。

針對端午開運方式，柯柏成建議可分兩個階段進行。上午9時至11時的巳時，可利用艾草、菖蒲或海鹽水清理居家環境，尤其是陰暗角落，象徵掃除晦氣與病氣；上午11時至下午1時的午時則可承接俗稱「午時水」的水源，作為下半年能量調和之用。

他也結合九宮飛星提出居家布局建議，認為東南方有九紫星飛臨，可擺放紅色或紫色開運物品，或將午時水放置於該方位，以催旺喜慶、人緣及財運；正北方則因六白武曲星坐鎮，可在端午午時將午時水放置於北方，藉由「水火既濟」概念象徵提升財庫能量。

除了居家布置外，柯柏成也建議民眾端午飲食可搭配青梅、苦瓜及綠豆等食材，透過生津、清熱與降火作用，平衡火性能量，減少燥熱對身體造成的影響。

談及午時水的由來，柯柏成引用本草綱目記載指出，古人認為五月初五午時陽氣達到高峰，因此午時所取之水被視為承接天地陽氣，過去常用於煎藥、驅邪及去瘴癘等用途，反映傳統民俗文化對節令與自然能量的重視。柯柏成認為，今年端午適合透過淨宅、取午時水及配合方位布局，為自己與家人迎接新的能量。

端午節 命理師

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