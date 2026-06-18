做對旺到下半年！端午節12生肖「轉運秘訣」簡單一動作避小人迎貴人

6月19日就是一年一度的端午節，這個充滿傳統文化意涵的節日，不僅有吃粽子、划龍舟等習俗，更是古人認為驅邪避穢、轉運納福的重要時刻。今年端午節前夕，適逢金星合月、月亮接近鬼宿星團，加上金星與冥王星形成180度對分相，使得人際磁場格外敏感。塔羅牌老師艾菲爾特別在個人臉書上分享了十二生肖的開運秘訣，幫助大家在這個特殊的節氣中調整能量場，避開小人干擾，迎接下半年的好運。

艾菲爾老師提到，今年端午節的特殊天象可能會引發人際關係中的誤解與較勁，甚至平日看似平靜的關係也可能暗藏波瀾。因此，他建議大家在節日前進行一些簡單卻有效的小儀式，來淨化環境、穩定情緒，讓自己更能輕鬆應對生活中的挑戰。

以下為艾菲爾老師針對十二生肖的開運建議：

生肖鼠：清理雜訊守護貴運

近期容易察覺人際互動中的微妙競爭感，艾菲爾建議生肖鼠在端午前清理辦公桌、手機訊息與電腦檔案，讓視覺和資訊變得清爽，有助於提升判斷力，避開小人干擾。

生肖牛：整理財庫穩定氣場

財務壓力與家庭責任讓生肖牛感到疲憊不堪。端午前整理皮夾、存摺及家中大門口，清除雜物與灰塵，不僅能讓內心平靜，也為財運流動預留空間。

生肖虎：艾草淨身安定心神

情緒起伏大的生肖虎可利用艾草泡腳或沐浴，讓溫熱水氣帶走負面情緒。關掉手機靜靜放鬆，有助於穩定心神，吸引貴人運。

生肖兔：房間留白迎接好運

最近容易想太多的生肖兔，可以透過整理房間來提升心情。移開雜物、換洗床單並擦拭窗戶，讓陽光進入房間，心境也會隨之明亮，好運自然到來。

生肖龍：降低鋒芒避開嫉妒

近期表現亮眼的生肖龍，建議低調行事，避免因過於高調而引來嫉妒。整理名片或社群頁面時，也可刪除不必要的炫耀訊息。

生肖蛇：斷開糾結重整能量

對於最近容易陷入反覆思考的生肖蛇，艾菲爾建議整理手機相簿，刪除不必要的照片與記憶，替內心騰出空間，迎接新的機會。

生肖馬：隨身帶鹽護身遠離穢氣

能量波動大的生肖馬，可隨身攜帶粗鹽小袋以淨化磁場，並在外出回家後洗手洗臉、換衣服，避免外界負面情緒影響自身。

生肖羊：更換寢具更新運勢

疲憊不堪的生肖羊應好好休息，端午前更換床單與枕頭套，營造舒適睡眠環境。充足的睡眠能幫助解決工作和人際問題。

生肖猴：整理人脈篩選貴人

社交頻繁的生肖猴應重新檢視人際關係，刪除無效聯繫，專注於珍惜真心朋友。懂得選擇同行者，有助於提升貴人運。

生肖雞：柔和言語避開是非

近期容易因言語引發誤會的生肖雞，要注意語氣柔和，多微笑少評論他人選擇。學會沉默，有時反而是最好的保護方式。

生肖狗：打掃門口迎接福氣

家庭責任加重的生肖狗，可在端午前清理玄關與家門口，保持乾淨整潔。這有助於提升家庭氣場，讓財運與人際更順利。

生肖豬：清理廚房聚集福氣

對於生肖豬來說，好運源自家庭和諧。端午前清理廚房與冰箱，並與家人共享一頓溫暖的餐點，有助於凝聚感情與提升家庭福氣。

艾菲爾老師最後提醒大家，在端午節這個陽氣最旺盛的日子裡，不僅要注重外在環境的整理，更要關注內心的平靜與淨化。當心靈清明、環境整潔，小人自然遠離，而貴人也會悄悄靠近。祝福大家在這個充滿祝福的節日裡，都能迎來平安健康、好運連連的下半年！

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