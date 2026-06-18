端午節接「午時水」要洗掉的...是下半年卡住的氣

端午節中午12點，你在做什麼？多數人正在吃粽子、看龍舟，或待在家中避暑；但在許多地方的端午記憶裡，有些人會先準備一只乾淨容器，在上午11點至下午1點之間，安靜接下一瓶「午時水」。

端午午時水並不是喝得越多就越能開運的神水。它真正珍貴之處，在於古人選在一年重要的歲時節點，藉由水所象徵的清淨、流動與更新，重新整理家宅、照顧身體、敬奉祖先，也為下半年的生活確立新的方向。

農曆五月初五進入午月，午時又是一日陽氣旺盛的時段。古人在端午採集藥草、浴蘭、懸掛艾草與菖蒲，也會汲水祈安。這些習俗雖然形式不同，背後都有相同的文化思維：趁季節轉折之際除去積滯、保護身體，讓生活重新恢復清明與秩序。

走訪台灣百餘間廟宇進行田野研究時，我發現老一輩真正重視的，往往不是午時水究竟有多神奇，而是如何把這一瓶水，用在日常生活中。

第一種用途是淨宅。可取少量午時水擦拭玄關、門把、窗臺與客廳，並順手清除灰塵、雜物及長期堆放的物品。所謂淨宅，不必過度神祕化；當空間恢復乾淨、明亮與秩序，人回到家中，情緒也比較容易安定。端午的清潔，不只是擦去髒污，也是在提醒自己，有些累積已久的混亂應該告一段落。

第二種用途是淨身祈安。若曾出入醫院、喪葬場所或陰暗潮濕的環境，民俗上會以少量午時水輕拍肩膀、手臂與四肢，象徵除穢安神。身體發燒或不適時，也有人將少量午時水加入溫水中擦拭身體，作為安定心情的歲時儀式；但午時水不能退燒，更不能取代醫療，症狀若持續或加劇，仍應盡快就醫。

第三種用途是泡茶敬祖。若使用家中可安全飲用的水，可煮沸後泡茶敬奉祖先。端午不只是個人求平安的日子，也是一家人重新連結家族記憶的時刻。一杯午時茶的意義，不在水有多玄奇，而在家人仍願意於節令中奉茶感恩、慎終追遠。至於井水、山泉、河水或溪水，即使看來清澈，也不宜未經檢驗便直接飲用。

第四種用途是供養與迎財。家中若擺放貔貅、金雞或其他招財吉祥物，可以在端午換上一杯乾淨午時水，也可將一小杯水放在整潔、明亮的位置，象徵財路流動與生活重新啟動。不過，真正的招財不能只停留在換水，也應同步整理錢包、清除過期收據、核對帳目，重新檢視下半年的收支安排。

第五種用途是整理工作與財務。可用少量午時水擦拭工作桌、印章盒、錢包外部或帳本封面，同時整理文件、聯絡久未追蹤的客戶，或完成一件拖延已久的工作。真正的財氣，不只來自一杯水，而是讓金錢、工作與生活重新建立秩序。

2026年端午節為國曆6月19日。當天上午11點至下午1點，可用洗淨的玻璃瓶或陶瓷容器，盛裝家中安全可用的水。不必為了名泉、古井四處奔波，也不必執著只有正午某一分鐘才有效；比時間誤差更重要的，是水源乾淨、容器清潔，並以平靜的心完成這項節令儀式。

取水時，只想一件目前最重要的事，例如家人平安、工作穩定、財務改善或身心安定。接完水之後，再為這個願望採取一項具體行動。因為儀式真正的作用，不是替人完成願望，而是提醒自己開始整理、開始行動。

午時水不是仙水。它真正要洗掉的，也不只是表面的灰塵，而是家裡的凌亂、身體的疲累、財務的混雜、工作的拖延，以及心中長久放不下的不安。

古人取的是午時之水；現代人真正要接住的，是重新整理生活、迎接下半年的清醒與力量。

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