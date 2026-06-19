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2026年端午節十大習俗一次看！五毒日這些人要「躲午」

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端午節粽子示意圖。圖／AI生成
端午節粽子示意圖。圖／AI生成

2026年6月19日「端午節」（又稱端陽節、龍舟節）是華人傳統的重要節日之一，這個節日有多種習俗，主要是為了紀念愛國詩人屈原。農曆五月是「毒月」，五月初五又稱「惡月惡日」。「五毒」：蛇、蠍、蜈蚣、蟾蜍、蜘蛛最為活躍，容易引起瘟疫與災禍，有些習俗同時也有避邪、祈福的象徵意義。

以下是端午節常見的習俗：

一、 吃粽子

屈原於農曆五月初五投汨羅江自盡，以死明志，表達對國家的忠誠。楚國的人民知道這個消息之後，都不約而同的趕到江邊來，想找尋他們所敬愛的屈原，可是一直都找不到屈原的身體。為了不讓水中的魚蝦把屈原的身體吃掉還用粽葉包米飯，作成粽子，投到江餵給魚蝦吃，希望屈原的身體不要受到傷害。

二、 賽龍舟：

屈原於農曆五月初五投汨羅江自盡，楚國的人民就在江上划著龍舟、敲鑼打鼓，希望能將魚蝦趕跑，希望屈原的身體不要受到傷害。

三、 掛艾草與菖蒲：

艾草：具中藥價值，可用於艾灸、泡澡，有溫經散寒、活血止痛的功效。菖蒲：在中醫中也有安神、化濕的作用，還常被製成菖蒲酒飲用，有助身體健康。艾草與菖蒲具有濃烈的香氣，能夠驅趕蚊蟲與邪氣。將它們懸掛在門楣上，被視為可以辟邪、防鬼魅、保平安。

四、 取「午時水」：

「端午節」當天中午11點至13點在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存起來的水，稱為「午時水」，若能在這時間將此水置於陽光下曝曬至少30分鐘，吸收陽光的正陽能量更好，至陽至剛。據說具有袪除疾疫之功效，民間在端午節正午通常會取水飲用並擦拭身體，期能袪除百病。

五、 配戴香包：

香包又叫「香袋」、「香囊」、「荷包」等。這些隨身攜帶的袋囊，內容物幾經變化，從吸汗的蚌粉、驅邪的靈符、銅錢，辟蟲的雄黃粉，發展成裝有香料的香囊，製作也日趨精緻，成為端午節特有的民間藝品。端午節時給兒童或大人配戴香包，希望藉此達到驅蟲、避邪、保平安的作用。

六、 立蛋

立蛋求好運：在端午節午時（11點至13點之間）嘗試豎蛋，若能在正午時將蛋豎立起來，表示會有好運一整年。在住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方。）立蛋，若不知道財位，就在住家客廳中央或辦公桌的正中間位置立蛋即可；開店舖的老闆，可選在櫃檯中間立蛋，可讓下半年業績愈來愈好。

七、 祭祀神明、祖先、地基主：

1、祭祀神明：時間：早上9至11時。地點：自家神明廳。供品：三牲、酒或茶、粽子(※拜神明的供品，可以再去拜祖先和地基主)。菜飯：6菜、8菜、12菜或以上。水果：五果。金紙：壽金、福金、刈金。

2、祭祀祖先：時間：早上午時。地點：祖先牌位前。供品：三牲、酒或茶、粽子(※拜祖先的供品不能再拜地基主)。菜飯：6菜、8菜、12菜或以上。水果：三果。金紙：刈金、銀金

3、祭祀地基主：時間：下午3點左右。地點：A.有騎樓時，大門口向內拜。B.沒有騎樓時，大門口內向內拜。C.在廚房內進行祭拜，若廚房連接後門，則面向後門朝外拜；若無後門，則面向廚房門方向拜。供品：雞腿、酒或茶、粽子。菜飯：6菜、8菜、12菜或以上。水果：可有可無。金紙：刈金或銀金。

八、 喝雄黃酒：

古語曾說「飲了雄黃酒，病魔都遠走。」雄黃酒有殺菌驅蟲解五毒的功效，中醫還用來治療皮膚病。習俗上多以雄黃和酒塗在幼兒的身上，認為可以驅邪解毒；而直接飲用則認為雄黃酒可以解除百毒，有益健康。有的孩子不敢喝酒，父母便以雄黃酒在孩子額上畫一個「王」字，以使百毒不侵。

九、 繫五彩繩：

端午節繫五彩繩（也稱「五色線」、「五色長命縷」）是廣泛流傳的民間習俗之一，具有避邪保平安、祈福納吉的意涵。五彩繩色彩鮮明，有驅邪鎮煞、保護兒童免受瘟疫與災害的作用。古時父母會在端午節當天早晨，將五彩繩繫於小孩的手腕、腳踝或脖子，稱為「長命縷」，寓意「長命百歲」。

十、 躲「五毒」:

農曆五月是「毒月」，五月初五又稱「惡月惡日」。「五毒」：蛇、蠍、蜈蚣、蟾蜍、蜘蛛最為活躍，容易引起瘟疫與災禍。在端午節老人和體弱者、年幼孩童、孕婦要「躲午」，中午時分避免外出，減少與不良氣息接觸。

原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

端午節 粽子 神明 立蛋

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