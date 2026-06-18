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明端午節「三午匯聚」午時水這樣用！趨吉避凶招財威力強大

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2026年丙午年的「端午節」非常特殊，丙是火，午是火，年為「雙火」流年，又逢午月、午時形成三午匯聚（或三火疊加），年月日時天干、地支，丙午年、甲午月、甲子日、庚午時，八字純陽。圖/楊登嵙教授提供
2026年丙午年的「端午節」非常特殊，丙是火，午是火，年為「雙火」流年，又逢午月、午時形成三午匯聚（或三火疊加），年月日時天干、地支，丙午年、甲午月、甲子日、庚午時，八字純陽。圖/楊登嵙教授提供

2026年6月19日農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺，至陽至剛的日子，當天的午時更是招好運、去霉運的最佳時刻。「端午節」當天中午11點至13點在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存起來的水，稱為「午時水」，又稱「純陽水」，若能在這時間將此水置於陽光下曝曬至少30分鐘，吸收陽光的正陽能量更好，至陽至剛。

「開運達人」楊登嵙教授多年前所接取的「午時水」，存放於陰涼之處，很神奇的是至今仍沒長青苔，若一般的水早已變質甚至長青苔。命理老師或法師畫符咒的墨水以硃砂加此「午時水」，趨吉避凶的效用會更好！

2026年丙午年的「端午節」非常特殊，丙是火，午是火，年為「雙火」流年，又逢午月、午時形成三午匯聚（或三火疊加），年月日時天干、地支，丙午年、甲午月、甲子日、庚午時，八字純陽；當天的中午又是「子日午時」子為水，午為火，為「水火既濟」；磁場極其陽剛強大，趨吉避凶力量更大，若在此時接存起來的「午時水」、「純陽水」，對於驅邪、避凶、化煞或鎮宅、護身、開運，效用強勁。今年「午時水」趨吉避凶效用特別強大，民眾不妨接存起來，下一次就要等到60年後。

以下是2026年五月初五端午節「午時水」招財改運法：

一、 發財水：端午節正午之時取硬幣總金額168元或268元加「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，將此「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，置於住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方。）

二、 驅除「瘟神」：「五黃星」又稱「瘟神」，主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，動之必有凶禍，不可在此方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。若遇此方位必須動工、裝修，則要拜「地基主」，以免太歲頭上動土，帶來不幸。若睡床在此方位，則可放置葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才有效。2026年「瘟神」在房子的九宮格南方，在「端午節」當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取一綠色（榕樹、艾草…）樹葉沾「午時水」，由房子的南方「瘟神」往大門口灑淨出去，可驅除陰煞之氣，穩定磁場，抗瘟疫。

三、 「午時水」淨屋：「端午節」當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取一綠色（榕樹、艾草…）樹葉沾「午時水」，由房子最內部向外灑淨，透天厝由頂樓灑淨至樓梯，然後由樓梯再灑淨至下一層樓，最後灑淨至門口，如同將髒物由內而外掃出門外，去除家裡的穢氣，提升宅運。

四、 「午時水」淨身：「端午節」當天中午11點至13點沾「午時水」，由頭頂、臉、脖子、胸部慢慢往下輕拍，如同拍掉身上的霉氣，趨吉避凶；若到陰氣較重的地方，像是醫院、殯儀館、火葬場等，感覺身體不適，平日亦可用此方法。

五、 「午時水」泡澡：「端午節」當天中午11點至13點一碗「午時水」加菖蒲、艾草若干，再加上一碗「陰陽水」（陰水：沒煮過的自來水或礦泉水，陽水：煮沸的熱開水。），用攝氏40度左右的熱水來泡澡，可趨吉避凶，達到轉運。

原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

端午節 午時水 楊登嵙

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