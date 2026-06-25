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很難相處！命理師揭3款「惡婆婆」手面相：控制欲強、講話尖酸

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳問題示意圖。圖／AI生成
婆媳問題示意圖。圖／AI生成

婆媳相處應要互相尊重，否則容易起衝突。命理專家書珩老師在節目《命運好好玩》中分享3種容易刁難媳婦婆婆面相，她們因為自身的個性因素，導致脾氣較大、難以相處，快來看看妳的婆婆有沒有上榜吧！

TOP3 前額突顴骨高／急躁逼人

這種類型的婆婆非常急躁，看到有垃圾就會叫媳婦來撿，如果慢一秒鐘就會覺得妳很懶惰。前額突出代表主觀意識很強，想到什麼就希望別人做什麼，會覺得自己一定是對的；顴骨高又不包肉控制欲非常強，無論大事小事都要掌權，包含家裡的錢、妳的薪水都要管，如果隱瞞她就會勃然大怒。

TOP2 嘴唇薄臉頰尖／霸道幹練

這是很可怕的婆婆，嘴唇薄代表講話比較尖刻，且如果嘴角再往下一點就是傳說中的覆舟口，只要開口就會想要傷害人、把妳踩到最底，是非常不留口德的類型；臉頰尖的婆婆非常計較金錢，對錢財很沒安全感，會跟妳斤斤計較，進而使妳的負擔加重。

TOP1 手相感情線細碎凌亂／喜怒不定

拇指下方第一條線就是感情線，如果發現婆婆感情線斷斷續續、或是上面有很多島紋，表示這個人除了脾氣很急躁外，心緒起伏也很大，高興的時候很高興、但生氣的時候又很生氣，根本抓不準她在想什麼，會覺得她好像每天都在更年期，就算想買禮物送她也不知道在哪天送最好，遇到此類婆婆照顧好自己就好，她不是妳能掌控的。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

面相 手相 命理師 婆婆 媳婦

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