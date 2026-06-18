端午節三大禁忌一次看！命理師揭「第六毒」：耗光福氣與好運

2026年端午節日期為在6月19日，除了吃粽子外，民眾們更會在正午立蛋或汲取「午時水」，來增添自身的福氣。命理專家王老師在臉書發布影片，講述端午節當天不能犯的三大禁忌，並強調第六毒是「口毒」，節慶假日請務必謹言慎行，多說好話才能福氣滿滿。

王老師指出，端午節最恐怖的不是五毒（蠍子、蛇、蜈蚣、蟾蜍、壁虎），而是藏在我們身上的第六種毒。端午節其實有3個禁忌，很多人每年都犯，運氣自然一直不順。

一、忌把午時睡掉

端午節的午時是一年中陽氣最旺的時刻，不要把一年一度的旺運時機睡掉了，當天記得去接午時水並曬曬太陽，借天時旺好運，才能讓你下半年財運滿滿。

二、忌前往陰氣重的地方

例如醫院、墓園或無人管理的溪邊，以免干擾自身氣場，尤其是屬馬、鼠、牛、兔的人，以及近期身體較虛弱的朋友，都要避免前往。

三、第六毒「口毒」

古人說「病從口入，禍從口出」，造口業搬弄是非比五毒更容易消耗自身福氣，端午節這天請務必謹言慎行，多說好話、多存善念才能帶來福氣與好運。

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