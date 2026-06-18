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立蛋一顆值千金！台東鹿野聖安宮端午加碼10萬獎金挑戰「蛋王」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣鹿野鄉聖安宮端午節將發放玉龍泉午時水及肉粽，並舉辦總獎金10萬元的立蛋比賽，邀請民眾共襄盛舉。記者尤聰光／攝影
台東縣鹿野鄉聖安宮端午節將發放玉龍泉午時水及肉粽，並舉辦總獎金10萬元的立蛋比賽，邀請民眾共襄盛舉。記者尤聰光／攝影

端午節即將到來，台東縣鹿野鄉永安村聖安宮延續地方傳統，將於明天端午節舉辦取午時水活動，免費發放取自天然湧泉「玉龍泉」的午時水及肉粽與民眾分享；此外，今年再度舉辦深受歡迎的立蛋比賽，總獎軍從去年的5萬元加碼至10萬元，邀請民眾一起體驗端午習俗、試試好手氣。

聖安宮主委李樹根表示，永安村端午取午時水的習俗已流傳多年，民間相信端午節午時陽氣最旺盛，此時取用的午時水象徵祈福納吉、平安健康，過去更常被視為「藥引」，搭配服藥使用，希望增添保健與祈福的寓意。

李樹根指出，今年受到天候因素影響，玉龍泉湧泉量較往年略有減少，不過泉區分為上下兩層，目前下層泉水仍持續穩定湧出，不影響端午節取水活動進行，也期待近期降雨能為泉源補充水量。

除了傳統取午時水外，去年首度推出的立蛋比賽獲得熱烈迴響，今年決定擴大舉辦。李樹根表示，今年總獎金5萬元提高至10萬元，冠軍獎金維持2萬元，同時增加得獎名額，希望讓更多參與者有機會抱回獎金，也讓端午活動更加熱鬧。

回顧去年賽事，初賽由永安國小教師劉秀玉以成功立起31顆雞蛋的成績拔得頭籌；決賽則由鹿野義消潘弈宏以28顆奪下冠軍，鹿野警消陳珈丞以26顆獲得亞軍，劉秀玉則以23顆獲得季軍，精彩成績讓不少民眾印象深刻。

廟方表示，今年除了延續傳統文化，也希望透過趣味競賽吸引更多親子與遊客參與，感受端午節取午時水、立蛋祈福等民俗文化魅力，讓傳統習俗持續在地方扎根傳承。

台東縣鹿野鄉聖安宮今年再度舉辦深受歡迎的立蛋比賽，總獎軍從去年的5萬元加碼至10萬元，冠軍獎金2萬元，同時增加得獎名額。圖／聖安宮提供
台東縣鹿野鄉聖安宮今年再度舉辦深受歡迎的立蛋比賽，總獎軍從去年的5萬元加碼至10萬元，冠軍獎金2萬元，同時增加得獎名額。圖／聖安宮提供

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台東 端午節 立蛋 午時水

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