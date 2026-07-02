「我們家沒發財命」家族長輩曾負債…金錢恐懼為何刻進你DNA？

你有想過自己對金錢最初的認識，到底是從哪裡學來的嗎？在我的家族中，曾有成員創業失敗、負債累累，這個故事在家族能量場中留下了一道深深的刻痕。即便後來我自己創業，到了第三年經營得蠻成功的，每個月盈餘有四、五十萬，但我內心的那個「系統」卻開始瘋狂重播：「就算現在成功，我下個月可能就會倒閉、我的人生會徹底毀掉。」

最讓我衝擊的是，當我拿著這份亮眼的成績單回家時，我的父母看著我，眼神裡卻沒有放心的喜悅，反而不安地對我說：「你現在這樣雖然有賺錢，但要不要還是去找一個『穩定』的工作？」月入五十萬的現實，竟然抵不過他們心中那份「創業就是不穩、會失敗」的舊有程式碼。

這種關於金錢的執念，往往藏在長輩不經意的隨口嘆息裡：「賺錢很辛苦，不要亂花。」「人窮志短，有錢就會被人妒忌。」「我們家命就是這樣，沒人會大富大貴。」「有錢人都不是好人，咱們窮人比較踏實。」

這些話語像石子投入心湖，漣漪散去後，剩下的就是你對金錢的底層信念。即使你後來努力加薪、創業成功，依然會感覺到有一道隱形的「天花板」或「緊箍咒」扣在頭上。

因為那不只是你一個人的問題，那是幾代人共同寫下的家族劇本。

如果你仔細觀察，會發現每個家族都有自己的「金錢習性」。當你的潛意識自動複製了這套劇本後，一旦你想要打破它，內心就會升起莫名的罪惡感與孤獨感。

那是一種極其深層的矛盾，當你變得富有且安穩，而你的家人還守著那份「穩定卻匱乏」的舊信念時，你會覺得自己像個背叛者。為了留在家族的歸屬感裡，很多人會下意識地把錢弄丟，或把自己搞得很累，好讓自己看起來和家人一樣「辛苦」，這就是對家族隱形忠誠所付出的沉重代價。

你背著誰的匱乏在生活？

你以為你的人生是自己創造的，但潛意識裡，你可能正背負著整個家族的貧窮劇本而不自知。

有些人明明努力賺錢，卻莫名其妙就花光，這是在複製「有錢會有壞事發生」的恐懼；有些人一旦生活好轉，家人就突然生病、失業，這是在無意識地替家族「背債」。更多的人，明明收入優渥卻不敢享受，一花錢就內疚，這其實是家族中「要節省才有保障」的能量習性在延續。

幾個常見的家族金錢信念，你中了幾條？

★「賺錢必須很辛苦，輕鬆賺來的都不長久」 ★「我們家就是沒有富貴命」 ★「女人不該有自己的事業，女強人婚姻都不會幸福」 ★「有錢就會被人妒忌、遭小人、容易出事」 ★「錢留不住是因為有祖先債」 ★「有錢人都不是好人，還是窮人比較善良」

你以為這些只是老一輩的過時觀念，但它們早就深植在你的細胞記憶和能量系統裡，成為你做選擇時的底色。

家族金錢信念不只是理智層面的影響，更是一種能量場的「集體壓力」。當我們想要突破家族的困境時，內心會冒出一種「這樣真的可以嗎」的愧疚感與焦慮。很多人就是在這層限制結構中，一再重複父母與祖先的金錢故事。

更深層的集體記憶

如果你的家族裡曾經有人為了錢而反目成仇，這一類「金錢會破壞關係」的創傷，往往在你自己賺到錢、要突破舊有層級時，會無意識地自我設限（例如存到某個數字就花掉，升職加薪後就生病，賺到錢就出現不可控的支出）。 《靈性致富：RoMa與源層對話1》。圖/時報出版提供

能量工作裡有一個很關鍵的概念叫「家族忠誠」。意思是，每一個家族成員，無論你是否喜歡，都會無意識地「忠於」自己的家族能量場。這是一種本能的連結，希望自己「不要成為例外」。

當你試圖突破金錢困境時，內心會冒出巨大的愧疚感。你會懷疑：「我比爸媽還有錢，是不是不孝？」「我過得這麼好，會讓其他人不舒服嗎？」這些想法背後，其實是一種對家族能量場的「補位」本能，你不是真的抗拒變得富足，而是潛意識裡害怕一旦自己變成那個「跟家族成員不同的人」，就會被家族排除、甚至被認為背叛家人。

(本文摘錄自《靈性致富：RoMa與源層對話1》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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