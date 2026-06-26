發薪日也要儀式感！「謝謝金錢流向我」…我值得這一切

可以在發薪日做這個練習。如果你是沒有固定發薪日的自由工作者，可以每個月固定找一天進行。

如果使用薪轉戶，建議可以拿存摺去補摺，實際可以「看見」這筆數字進到你的戶頭。

Step 1 ｜先「收下」，靜下心來，感受金錢的流入

先不要急著打開APP 分配或繳費，找個安靜的空間，深呼吸三次，雙手疊在心口。

看著帳戶入帳的金額，對自己說：「我允許這份金錢進入我的生命，我值得收下這一切。」

你可以閉上眼睛，想像金錢的能量在你身體裡流動，帶來溫暖、安全與滋養。

Step 2 ｜誠心感謝每一份收入

對這份金錢說：「謝謝你來到我的生命裡，謝謝我自己的付出與宇宙的支持，讓這一切流向我。」

如果是多筆收入，可以一筆一筆感受、念出感謝（心裡默念也行）：「謝謝這筆錢，見證我與世界的交換、我的才華、我的用心、我的努力。」「謝謝這筆錢，提醒我生命的豐盛、我值得被支持。」

Step 3 ｜帶著意識，溫柔地「流出」

開始安排金錢的流向，每一筆轉出都帶著感謝和祝福：轉帳房租時，說：「謝謝這筆錢，讓我擁有安定的家。」

付孝親費時，說：「謝謝這筆錢，讓我能表達對父母（家人）的感謝與支持，也願這份愛和祝福隨著金錢流回到我的生命裡。」 《靈性致富：RoMa與源層對話1》。圖/時報出版提供

償還負債、貸款時，說：「謝謝這筆錢，幫助我履行承諾、學會負責，也願每一次償還都是能量流動的清理與釋放。」

繳信用卡費時，說：「謝謝這筆錢，讓我能夠自由地選擇、體驗生活。」

繳生活費時，說：「謝謝這筆錢，滋養我的身體、帶來健康與美好。」

Step 4 ｜留一點給自己，慶祝與珍惜

每次收入，都預留一小部分（不論金額多少），單純用來滋養自己。可以是買一杯好喝的咖啡、吃一頓喜歡的餐點或存進「靈魂享受基金」帳戶。在用這筆錢時，對自己說：「我值得被滋養，這是宇宙對我愛的流動。」

Step 5 ｜結束儀式，誠心感謝

儀式結束後，閉上眼睛深呼吸，對自己和金錢說一聲：「謝謝你，我已經準備好讓更多豐盛流進我的生命。」可以寫下這次的感受，或簡單紀錄一兩句話，強化「金錢流動＝愛與支持流動」的頻率。

(本文摘錄自《靈性致富：RoMa與源層對話1》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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