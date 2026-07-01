拚命工作存錢…卻總突然「有急用」？老天爺在告訴你這件事

我的經驗－當身體排擠金錢

我曾有一段拼命創業的時期，當時收入是同齡人的數倍，身心狀態卻完全支撐不住。我每天焦慮失眠、身體也出現各種狀況不得不勤跑醫院，覺得自己根本是在「用命換錢」。

那時我賺得越多，花得也越多。消費更像是一種「無意識的自我補償」，不是真的需要，而是試圖透過花錢來緩解壓力，證明自己還有選擇的自由。

更弔詭的是，每當我想好好存錢，但只要戶頭數字達到某個門檻，就會發生突發的大筆支出。寵物生病、車禍意外、家中急用……好不容易攢下的積蓄，總會因為各種意外狀況而不得不流走。

隨著我越來越能覺察身體與能量的流動，我才慢慢看清楚，金錢的流動，正是身體與能量場的真實回饋。若你不敢承接、內心對擁有感到罪惡或抗拒，金錢便很難停留；若你習慣用花錢來「舒緩壓力」，金錢流動的主權就不在你手上。

金錢的流動，反映的是你身體、情緒與信念的真實狀態。若錢財總是守不住，不一定是你不夠努力，很可能是你的身體與潛意識正在「排擠」金錢，或是利用金錢來替你承擔其他的焦慮。

當你開始認真與身體對話，允許自己看見那些壓抑的渴望、恐懼與壓力，金錢才會真正回到你身上，成為支持生命流動的力量。

金錢為什麼要落到身體？能量承接場的秘密

我們都知道「錢」是一種能量流動，它是這個地球遊戲裡流通最頻繁、影響最深遠的資源之一。然而這股金錢能量的「真正容器」，是你的身體與能量場，而不是銀行帳戶。

想像每個人都是一個無形的能量容器，這個容器的容量、形狀、密度以及是否完整無損，全都會直接影響到金錢的流入、留存與流出。如果你的能量場鬆散、底氣不穩，或者佈滿漏洞，無論外在有多少金錢流入，都會從那些破碎之處流出，根本無法被留住。

「窮忙」這個詞非常貼切地描繪了這種能量結構失衡的狀態。你明明非常努力，但最後的結果總是不夠、不夠、還是不夠。你看著帳戶裡的數字，會發現自己總在償還債務、補漏洞，為各種突發的意外開銷疲於奔命。

你也許以為這是社會結構的問題，或是歸咎於自己人脈不夠、資源不足、運氣不好。但其實，這些外在現象與你內在能量場的運作模式密切相關。

當你難以界定界線、無法開口說「不」，或是深植「我得加倍努力才配得上豐盛」的信念時，你的能量場便佈滿裂縫。金錢只要一進來，很快又會流出去。

這背後隱藏著一個很深的能量語法：你相信自己配得擁有嗎？你允許自己收下嗎？你能不能為了自己而留下資源？

《靈性致富：RoMa與源層對話1》。圖/時報出版提供

試想，當你剛領到一筆額外收入，內心是否立刻浮現：「該分給家人嗎？要請朋友吃飯嗎？還是趕快繳清帳單？」在感受到金流帶來的喜悅前，你已經匆忙將它分配出去了。

如果你不敢將金錢花在自己身上，總覺得要先滿足他人才有資格被認可，那麼這筆錢就不會真正進入你的系統。在這種狀態下，你的金流是在替過往的恐懼、集體焦慮及家族投射服務，並沒有被用來支持你當下的生命。

當你習慣了討好、犧牲與隨時補位，生怕拒絕會換來責怪時，流失的不只是金錢，連你自身的精氣神也會跟著被掏空。

(本文摘錄自《靈性致富：RoMa與源層對話1》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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