神像需要開光嗎？「燒紙錢」過世親人能收到嗎？靈媒媽媽給答案

在家中供奉神像的注意事項

很多網友問我，家裡若是想要供奉神像，應該怎麼做？又有什麼樣的禁忌？

我在國外住這麼久，其實覺得外國人雖然也有拜十字架、聖母像或耶穌像，但台灣供奉神明的程序真的遠比國外的任何祭拜要複雜許多。

在台灣，有些宗教相信神像一定要「開光」才可以拜，有些人則覺得只要「心誠則靈」就可以。這讓很多人好奇，靈媒究竟如何看待「開光」這件事？是否也覺得它是有效、可以幫神明加持的儀式呢？

相信有追蹤我的朋友們應該都知道，我的答案永遠都是一致的：重點在於你相不相信，而不是我覺不覺得。

你覺得家裡祭拜神明要先開光才安心的話，那就去開光。如果你打從心底相信心誠則靈的話，那也是可以的。

之所以這麼說，是因為多年來，我曾看過那些大費周章去開光的神像被拜到走火入魔的；也看過那種沒開過光，甚至看起來根本從來沒有被供奉過的藝術品，卻充滿極好的能量。

所以我可以明確地告訴你，供奉神像的重點真的不在於你如何把這個神明請到家裡來，而是身為供奉者的你，是以什麼樣的心態供奉這尊神像。

一般來說，大部分的人之所以選擇在家裡供奉神像，都是生活中遇到了某些困境，進而想尋求宗教的協助與慰藉。工業時代的教育讓人們不相信自己有能力處理生活中的難題，而是希望更有龐大的力量來幫助自己。於是宗教就成了最直接的出口，因為有誰會比神明還要厲害呢？

只不過人心是貪婪的。如果人們供奉神明之後，生活開始變得順遂了，就不禁想再多要一點，或是希望神明再多給一點。這樣的情況不單出現在有供奉神明的家裡，也出現在其它宗教、寺廟或是教堂裡。

所以無論你信奉什麼宗教，真正讓被供奉的神像能量開始走歪的，幾乎都跟人類的貪念脫離不了關係。

而我所謂的貪念也不一定是錢，很可能是對權力的渴望、對愛情的依戀，又或是對某種慾望的無止境索求。當人們的內心開始想要得到更多的時候，那麼供俸者所供奉的神像（無論是什麼宗教）自然會透過吸收與囤積他的能量，而慢慢地形成他內心的「折射」。

神像，其實就是一面鏡子。

如果你很擔心神像會不會有外魔入侵，那我覺得，與其擔心有沒有開光，不如時時刻刻反省心念，好好地問問自己：「我真正想從這個宗教裡得到什麼？」是想得到物質上的回饋？還是心靈上的平靜？

如果你能確保自己不被貪慾掌控，神像就很難被拜歪。因為慾望才是邪魔歪道可以操控你的基礎。

如果你覺得自己容易胡思亂想，那麼我個人覺得不在家裡供奉是最好的選擇。但若是你想要在家裡擺個神像讓自己安心的話，你也可以試著去正廟裡求一張符， 將它壓在神像下方，這可以防範邪魔歪道靠近。

但如上所說，供奉神明的能量取決於供奉者身上。你每日祭拜神明時的所思所想，才是最終決定這尊神明會不會被拜歪的主要能量供給喔。

此外，我順便回答有關燒紙錢的問題，這也是在台灣比較常見的現象。

以靈媒的視角來看，我必須殘忍地告訴各位：紙錢被焚化之後並不會真的變成冥界的錢。

它不會讓你的祖先突然變得有錢，也沒有任何鬼會拿它去冥界便利商店（如果有的話 XD）買東西。在靈界沒有貨幣制度，也不需要物質交換。靈魂之間的交換更像是知識與能量的交流。（但靈魂的確有財庫，未來有機會再細述，只不過跟紙錢一點關係也沒有。）

所以與其說燒紙錢是為了安撫祖先，倒不如說這個儀式是為了讓燒紙錢的人感到「釋懷」。許多人對於往生者常常有一種虧欠感，由於無法在他們生前做到什麼， 以至於希望自己可以在他們死後做些什麼。所以燒紙錢更像是一種「我可以為他們做些什麼」的安心儀式，而不是鬼神真的用得到的。

但這只是我的靈媒視角，僅供大家參考。如果你對燒紙錢深信不疑，那我當然還是一句老話：你高興就好。

《你走的每一步，都是自己的解答：靈媒媽媽的心靈解答書8》。圖/時報出版提供

至於祭拜時所供奉的水果和食物，它們本身是有能量的。對無形的眾生來說， 他們確實能從中吸收到部分的能量（氣味或精華）。因此，這些供品在能量層面上確實是有意義的。至於點香，某種程度上也是一種象徵，有些香的製作材料甚至有淨化空間的作用。

總結來說，家中供奉神像的注意事項，唯一重點在於：膜拜者的心態。

如果你能保持正向、不貪婪的心態，那就是供奉神像最好的方式。

最後，無論祭不祭拜，又或是拿什麼祭拜，重點都不在於我說了什麼，而在於你自己相信什麼喔。

(本文摘錄自《你走的每一步，都是自己的解答：靈媒媽媽的心靈解答書8》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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