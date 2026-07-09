「靈魂是屋主」卡到陰、被附身、精神分裂與多重人格…區別在哪？

這篇文章想要為大家區分卡陰、附身、精神分裂與多重人格這四個常常被混淆的概念。

在進入主題之前，請先讓我聲明：我不是醫生，也不想當醫生。所以請不要誤解，以為我提供的方法就是唯一的解決之道。世上有很多專業人士為此付出了畢生的心力，如果各位有興趣深入鑽研，請尋求專業的研究與討論。我單純是以一個靈媒的視角與經驗，來和大家分享這四者在靈性層面上的不同。

「卡到陰」這個詞在國外真的沒有人聽過，也沒有人知道是什麼意思。但我暫時用 "Spiritual Infection"（靈性感染）來形容，這是我覺得最接近的字眼。雖然這不是真實的翻譯，但它是我覺得最貼切的描述。

「卡到陰」基本上就像是你可能會有短暫的失憶，或是短暫的行為改變，脾氣好像突然變得不好，或是受到什麼東西影響，讓你覺得自己「不是自己」了。過去在諮詢的時候，很常遇到客人質疑自己卡到陰，導致他們那陣子的運勢不太好，或是做出與往常不同的行為與決定。

所以簡單來說，「卡到陰」就是：你的能場受到外在能量的影響（感染），而做出與往常相反或是異常的行為。

但如果各位看過我的直播或文章就應該知道，一個人的能場會吸引相同的振著吸引那些不好的振動能量朝你靠近。在這樣的情況下，你的能場自然會被周遭的能場左右。就跟你免疫力低落的時候，容易感染、感冒的意思是一樣的。

2.附身（Possession）

「附身」是西方國家最常聽到的詞。

在西方電影裡（例如《大法師》），附身的情節通常很誇張：某個人突然做出奇怪的動作（如蜘蛛走路、攀牆躍壁），會說出不同的語言，或是變得面目猙獰...... 這些全是西方國家對附身的既定印象。

我很早以前的直播就與各位分享過：我們的身體是靈魂專門訂製的。也就是說，任何靈魂想要強行佔用這個特製的身體，都會對雙方造成痛苦。那樣的不適感， 就猶如一個人強行換上一套跟自己身形尺寸完全不符的衣服。

以前的鬼或許會以為附身這個方式是可行的，但在經歷好幾個世代的測試後，現在的鬼比以往聰明許多。他們不會再強行佔據一個不適合自己的身體，而是試著用自己的意識來取代另一個人的思考邏輯，進而引導這個人去執行他們想要達到的目的。這個方法既不必讓他們體會強行佔用他人身體的痛苦，又可以藉由另一個人來完成自己的目的。

會選擇附身的鬼，往往是那些不願意或是無法進入白光的靈魂，他們通常有很深的執念，想要留在這個世界上繼續處理那些未完成的事。

3.精神分裂（Schizophrenia）

「精神分裂」在外人看來就是一個人會突然表現出很多不屬於他本性的人格。可能上一秒像隻膽怯的小老鼠，下一秒變成一個粗魯的男人，再來又變成一個女人。這些人格隨機出現，並不像多重人格具有一致性或是持續性。這讓人們不知道該如何掌控他們，也無法與他們溝通或講道理。他們的行為往往沒有任何邏輯可以解釋，很可能表現得像人，也可能是聽不懂人話的動物。

從靈性層面的角度來看，如果身體是屋子的話，那麼靈魂就是屋主。而精神分裂通常是因為屋主（靈魂）經歷了某種程度的創傷，導致他們選擇放棄控制這個身體。當屋主選擇放棄這個身體，或是選擇躲起來的時候，那麼這個身體就成為所謂的空屋。長期空置的屋子自然會成為流浪漢進駐的地方。也由於外面的流浪漢（外靈）來來去去的緣故，進而讓行為沒有一貫性，這是讓人抓不準自己究竟在跟誰說話的主要原因。

4.多重人格（Dissociative Identity Disorder）

「多重人格」跟「精神分裂」從外在的表現來看是非常相似的，但若是仔細觀察，其實還是可以分辨出差異。多重人格的人跟你對話時，也會有很多不一樣的人格出現（男人、女人、小孩、老師等），但差別在於：每一個出現的人格，似乎都對這個身體有完全的掌控權。他們不會感覺痛苦，行為也沒有詭異的地方，彷彿他們對這個身體有完全的自主權。

如果「精神分裂」是屋主放棄了房子，讓外靈（流浪漢）進駐；那麼「多重人格」則是屋主為了應對不同的創傷或情境，而請來許多的「家人」幫忙解決問題。

例如遇到暴力時，可能會分裂出一個強壯的男人人格來保護自己；遇到需要安撫時，可能會出現一個溫柔的女性人格。然而，雖然每個人格看似不同，但其實它們都是同一個靈魂的一部分，就像是一個大家庭住在同個屋簷下。

如果你了解了這四者的區別，我們暫且用「房子（身體）」與「屋主（靈魂）」 的比喻來做個整理：

■卡到陰：就像是你家總是有不歡迎的人來，而你也不懂得拒絕別人進來。於是路人甲乙丙丁都會跑進來借廁所、吃頓飯，最後還把家裡弄得亂七八糟。你雖然覺得心煩，但因為無法劃清界線，而趕不走這些討厭的人，所以自然會受到他們的影響。卡到陰通常會發生在現實生活中不懂得拒絕別人，又容易受到他人影響的人身上，因為在現實生活這樣的人，在靈魂層面上也往往是如此。 ■附身：像是一個惡霸硬闖入你家，喧賓奪主地聲稱這是他家。而你的靈魂由於害怕或是缺乏自信，只好全然地對這個惡霸言聽計從。於是乎，你這個屋主莫名其妙地變成了傭人，受到這個惡霸的命令與控制。 通常被「附身」的人，會感覺像是在等待什麼指令似的，又會形容自己聽到什麼聲音要他做什麼。大多是發生在對自己沒有自信、不相信自己的人身上。通常從他們身上會看到一個明顯的「惡霸」人格，這個身份往往不像精神分裂， 或是像多重人格般改來改去，會有持續的一貫性。 ■精神分裂：可以解釋成屋主因為受創太深，所以決定躲到地下室或封閉的房間裡，不再管這個家了。於是房子變成廢墟或空屋，以致於外面的流浪漢（外靈）可以隨意進出，今天住這個，明天住那個，這也是為什麼精神分裂的人表現出來的人格既混亂又沒有主權感，讓人捉不準自己究竟在跟誰講話。 ■多重人格：比較像是屋主為了生存，所以把家裡隔成好幾個房間，住進了爸爸、媽媽、哥哥、妹妹等不同角色的「家人」。每個人都有這個家的鑰匙，遇到什麼事就由最適合的那個家人出來處理。他們往往對於這個身體都有主權，而且都是源自於同一個靈魂的分裂，或者是前世的身份與記憶。

《你走的每一步，都是自己的解答：靈媒媽媽的心靈解答書8》。圖/時報出版提供

那麼，人們應該如何面對這樣子的人？特別是當對方是親人或朋友的時候。

其實如果仔細觀察就會發現，這四種情況的共同源頭，通常都來自於靈魂本身缺乏自信、沒有安全感又不相信自己。所以如果想要杜絕這樣的情況發生，最好的方法是學會建立靈魂的個人價值（預防勝於治療）。這也是為什麼我一直強調「愛自己」；因為一個人如果清楚自己的價值，懂得在現實生活中設立界線、拒絕別人， 那麼在靈性層面上，自然也能保護好自己的房子，拒絕外靈的入侵。

(本文摘錄自《你走的每一步，都是自己的解答：靈媒媽媽的心靈解答書8》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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