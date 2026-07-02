接受器官捐贈後「個性喜好全變」像另個人？靈媒媽媽曝原因

在我開始解說之前，先做一個鄭重聲明：我不是醫生，也不準備當醫生。所以只能以靈媒的視角，來分享我這些年來的觀察和感想。這些觀察大多來自於客戶案件或網路上的各種案例，僅供參考，既不是真理也不是絕對的事實，只是希望能夠幫助大家更理解一些科學暫時無法解釋的事情。

有許多人想知道器官捐贈對於捐贈人和被捐贈人，到底有什麼影響？他們很好奇：「為什麼有些人接受捐贈後，好像會有自殺念頭？或者突然喜歡上捐贈者生前喜歡的東西（例如突然愛吃巧克力），甚至愛上捐贈者愛過的人？

這個原理其實可以從能量學來解釋。相信各位都看過「同頻共振」的實驗吧？如果你把一堆完全不一樣節奏的節拍器放在一起，過一會兒之後，這些節拍器就會全部打出相同的節拍。如果在機械上可以製造出這樣的現象，那麼在人體上自然也會製造出相同的反應。也就是說，如果你讓兩個振動頻率完全不一樣的人長期處在一塊的話，一段時間之後，他們之間就會開始創造出相同的振動。

所以基本上，如果是兩個相對平凡的一般人（這裡所謂的一般人，指的是情緒波動正常，而且沒有特別極端的思想或行為的人），在進行器官捐贈時，捐贈者的器官與被捐贈者的能量也會經過彼此調適的階段，進而慢慢地相互適應，創造出專屬於兩者都適應的共同振動。

通常這個過程需要六到八個月左右的時間。也就是說，在這磨合階段，捐贈者的器官會適應新主人，而新主人也需要時間接納這個「新房客」。

然而，很多人會完全忽略這個過程。人們總是覺得被捐贈者所接收到的是一個不具生命的器官，所以應該擁有完全的自主權，而不會受到影響才對。但人們忘了， 只要是器官就一定有支配它的主人。也就是說，在器官被捐贈之前，無論多久，它的能量都是由它的前主人所供給。

在人類的觀念裡，任何被捐贈的器官都是沒有生命的物件，但是以靈性的層面來看，任何一個可以重新被使用的器官，都是儲存著滿滿的前主人能量的載體。只要是有能量的事物，就一定可以被消化與吸收，所以被捐贈者會受到器官前主人的個人喜好影響，是理所當然的事情。

上述是建立在兩個一般人的捐贈與被捐贈的情況。在沒有刻意發展，或是特別給予關注的情況下，器官所殘留的偏好與習慣的能量，往往只需要約莫六到八個月，就會慢慢地被接受捐贈者的能量平衡或是代謝，進而轉換成被捐贈者自身的能量。

但是，如果器官的前主人本身有較為偏激的情緒或心態，那麼捐贈器官對於被捐贈者的影響就會更加明顯。

根據中醫的智慧以及靈媒的視角來看，每個器官在身體上都可以幫助我們「代謝情緒」。

舉例來說： 《你走的每一步，都是自己的解答：靈媒媽媽的心靈解答書8》。圖/時報出版提供

● 肝臟：通常是幫助代謝生命中的「苦澀」與「憤怒」。

● 肺臟：大部分是用來吸收並消化「哀傷」。

如果被捐贈者本身的振動頻率比較快、個性比較開朗樂觀，他通常可以很快地調整並消化捐贈器官的能量；但如果被捐贈者本身比較悲觀、低頻，那麼接收這些積壓的情緒時，就更容易受到影響。

希望這樣的說明可以幫助大家理解，為什麼器官捐贈後會在被捐贈者身上製造出截然不同的反應。因為除了醫學上的匹配之外，也跟捐贈者與被捐贈者的能量是否匹配有關。但請不要因此就排斥器官捐贈。只要自己的能量夠穩定又保持覺知的話，通常在六到八個月的時間左右，就可以慢慢地適應與調整捐贈器官，並恢復到你原有的生活軌道喔。

(本文摘錄自《你走的每一步，都是自己的解答：靈媒媽媽的心靈解答書8》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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