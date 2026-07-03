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工作耗盡心力、休假都在睡？靈媒媽媽：想修復能量…先做這件事

時報出版／ 文／Ruowen Huang
圖為上班族樂在工作示意圖。圖／AI生成
圖為上班族樂在工作示意圖。圖／AI生成

問：台灣人工作時間很長，下班後就很累，休假也常被拿來補眠。面對這種狀況， 有什麼方法可以讓自己回復精神和能量呢？

答：其實我說過很多次，靈魂是一個有辦法「自我發電」的能量體。

也就是說，在正常狀況下，你的能量是可以靠自我補給的。補給的方式有很多，比如高品質的睡眠（隔天會更有精力），或者是適當的舒壓活動，都能幫助你的能量從負面的狀態慢慢回升。

但是，我強調過許多次：真正要讓你的能量徹底恢復，最好的方法其實是―找到你的熱情是什麼。

很多人會跟我說：「版主，我已經把整副心力都投注在工作上了，哪還有時間做其他事情？」或者覺得自己已經累得半死，回到家後只想睡覺。但重點其實不在於你是不是日夜顛倒，也不在於你睡了多久（只要有適當睡眠即可），而是你醒著的時候，有沒有在做讓你的「靈魂發光」的事。

我不斷地提醒各位：即便再忙、再累，也要想辦法開發自己的興趣。雖然有許多人覺得打從心底不知道自己的興趣與熱情是什麼，但我相信，如果從一開始就不願意嘗試的話，那你永遠不會知道答案。這世上有很多的事情不是你「以為」就可以知道的，你必須親自去試，才能真正地體會自己究竟喜不喜歡。

有些人喜歡滑雪，滑雪時他們快樂得像個小孩子；有些人休假時會千里迢迢去登山，因為山林的能量讓他們充滿活力；有些人喜歡衝浪、做甜點或畫畫......

如果你真的希望能量可以補足，對生命感覺到熱情與動力，那麼當務之急是找到可以讓你燃起熱情的事情。一旦找到自己的熱情所在，你會發現自己幾乎不會覺得累，甚至還會越做越有精神。

《你走的每一步，都是自己的解答：靈媒媽媽的心靈解答書8》。圖/時報出版提供
《你走的每一步，都是自己的解答：靈媒媽媽的心靈解答書8》。圖/時報出版提供

不過，每當我談到興趣的時候，很多人會習慣性地把興趣跟「錢」綁在一起， 跟我說：「這個興趣又賺不了錢。」我個人的建議是：在尋找熱情的初期，盡可能暫時不要跟金錢扯上任何關係。

先嘗試做一些與工作、金錢無關的事，你才能真正感受到熱情所在。你或許曾聽過有些人告訴你：「我就是喜歡做這件事，一做就會忘記時間。」正是這些讓他們忘記時間的事，不斷地替他們的靈魂充電，讓他們有足夠的能量繼續前進喔。

(本文摘錄自《你走的每一步，都是自己的解答：靈媒媽媽的心靈解答書8》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

上班族 靈魂

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