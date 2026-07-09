麥可傑克森罹患白斑症！靈媒媽媽：靈魂內建創傷「想找回完整自己」

問：Michael Jackson身上的白斑症，也就是皮膚有形狀不規則的白色斑點，從靈性視角來看，原因是什麼？有什麼樣的課題？

答：在「我不是醫生，這只是靈媒視角」的聲明和前提下，我來聊聊多年來觀察到許多不同案例的心得。

或許因為Michael Jackson是我的偶像，讓我對白斑症有較多的關注，也讓我注意到，患有白斑症的人，靈魂深處通常有一種「不完整」（Incomplete）的感覺。這種不完整的感覺，可能源自於他們在靈魂設定上覺得自己的人格無法統合，或是內在找不到一種平衡與融合的狀態。這也導致他們在人群中，往往有一種格格不入的孤獨感。

如果你問我，他們這一輩子的靈魂功課是什麼？我會說，他們最主要的課題應該是「找到那種完整的感覺」。即便外表看起來有殘缺，又或是與眾不同，他們都需要在這個過程中學會找到自己，真正接受自己的價值，以及擁抱自己的不完美。

此外，在檢視許多不同案例時，我發現這些人的前世設定裡，幾乎都經歷過與「水」或「火」有關的重大創傷。可能是被火燒傷，也可能是溺水而亡。在經歷這些災難性死亡的當下，他們產生了強烈的自我價值懷疑―「我是誰？」「我的價值是什麼？」

這種強烈的質疑慢慢地變成一種靈魂印記，或者說是一種提醒，跟隨著他們來到這一世。讓他們在面對白斑（皮膚上的印記）時，不斷地被迫問自己：「我是誰？如何定位？又該如何找到真正的自己？」 《你走的每一步，都是自己的解答：靈媒媽媽的心靈解答書8》。圖/時報出版提供

所以以我的角度來看，白斑症的靈性成因通常來自於過去創傷裡的一種自我懷疑。而這輩子的功課，就是去克服這種「不完整」的感覺，把那份散落的自我價值， 一片一片地拼湊回來。但這不是要他們想辦法讓自己變得完整，而是在接受自己的不完整之後，進而感受到真正的完整。

(本文摘錄自《你走的每一步，都是自己的解答：靈媒媽媽的心靈解答書8》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。