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「四星座」低調不張揚、卻是最後大贏家…摩羯默默前進、他掌控全局

聯合新聞網／ 綜合報導
職場休示意圖。圖／AI生成
職場休示意圖。圖／AI生成

俗話說，「真正厲害的獵人，往往會以獵物的形式出現」，他們表現低調，不急著表態，也不把野心掛嘴邊，但其實早就想好每一步，關鍵時刻掌握全局。搜狐網分享，看似低調，其實套路最深，總能笑到最後的星座

金牛座／慢慢經營 穩穩鋪路

金牛座給人的印象總是穩穩的，不爭不搶，也不愛出風頭。但他們其實很懂得為自己鋪路。金牛不喜歡投機取巧，更相信長期累積的力量。該存的人脈、該經營的口碑、該準備的資源，他們都會一步一步完成。看似走得慢，實際上每一步都踩得特別穩，等到機會來臨時，自然能領先別人一大截。

處女座／算出風險 掌控細節

處女座最大的優勢，就是對細節的掌握力。他們很少靠運氣做決定，而是習慣把各種可能性提前想過一遍。無論是工作規劃還是人際互動，處女座總能從細微之處發現關鍵問題。你以為他們只是謹慎，事實上早已把風險與退路都安排妥當，最後用結果證明自己的判斷。

摩羯座／不空談 默默朝目標前進

摩羯座不喜歡高調談夢想，因為他們更在意如何把目標變成現實。他們擅長觀察局勢，也懂得拿捏時機。什麼時候該進、什麼時候該退，心裡其實都有答案。表面看似佛系，實際上一直在累積實力，因此往往能在關鍵時刻脫穎而出。

天蠍座／觀察力驚人 掌控全局

天蠍座最大的特點，就是觀察力驚人。他們不急著表態，也不輕易相信表面現象，而是習慣先看清人與事的本質。許多細節別人沒注意到，天蠍卻早已默默記在心裡。他們的布局不是為了算計誰，而是為了保護自己、讓自己走得更穩。因此看似低調神秘，卻常常是掌握全局的人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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端午節當天3事是大忌！命理師：別吵架、別午睡「好運會睡走」

2026年的端午節為國曆6月19日，對應農曆五月初五，多數民眾會選擇在當天吃粽子來紀念屈原投江。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享端午節當天不能做的3件事，分別為不要吵架、避免去陰氣重的場所與中午別睡午覺，他強調，端午節中午記得接「午時水」，對去除身上的晦氣很有幫助。

看起來朋友很多…「3星座」其實最容易感到孤獨 外向只是保護色

白天在人群裡笑得比誰都大聲，聚會上永遠是炒熱氣氛的靈魂人物。但當曲終人散、夜深人靜時，卻常一個人坐在角落發呆，被難以言喻的寂寞給吞沒。你身邊也有這種朋友嗎？他們把陽光燦爛的一面全留給世界，卻把心事獨自藏進深淵。馬上帶你揭開這三類性格的真實模樣，看透那份惹人心疼的偽裝！

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2026年已經過去了一半，無論上半年生活過得如何，民眾們總是會期盼自己下半年運氣能夠更好。命理專家小孟老師在臉書發布影片，以感情、事業與財運角度分析運氣最好的星座，快來看看你有沒有這些方面的好運吧！

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