「四星座」容易嫉妒、見不得別人好！天蠍不甘心、處女會檢討、他默默努力超越

每個人多少都會有比較心，但有些星座總是特別在意別人的表現。當他們發現身邊的人比自己過得更好、發展更順利時，心裡就會產生落差感，也因此激發出更強烈的競爭意識。搜狐網分享，「四星座」嫉妒心強、見不得別人好，快看看都有誰上榜。

天蠍座

天蠍座自尊心強，也很在意自身成就。當別人獲得成功時，他們表面不動聲色，心裡卻默默比較。尤其看到原本條件相近的人超越自己，更容易產生不甘心的情緒。

獅子座

喜歡成為焦點的獅子座，非常重視掌聲與肯定。一旦風頭被別人搶走，難免感到失落。他們未必真的嫉妒對方，而是不服輸，總希望自己也能站上最耀眼的位置。

處女座

凡事追求完美的處女座，對自己要求極高。當別人獲得好成績時，他們容易開始檢討自己，甚至忍不住挑出對方的不足之處，希望藉此平衡內心的落差感。

摩羯座

摩羯座向來重視事業與成就。若看到別人比自己更快成功，心裡多少會有些不是滋味。不過他們很少表現出來，而是把這份情緒轉化為前進動力，逼自己更加努力，期待有一天能夠超越對方。

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