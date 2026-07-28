飲食冥想！放鬆心情、細嚼慢嚥…用心體會「吃」這件事

所謂飲食冥想，是指以冥想的方式用餐。

我們平時吃東西時，多半不會特別思考。然而，當你細心觀察「吃」這件事時，會發現其中包含許多細節：眼前有食物，判斷要吃哪一個，接著用筷子，以剛好的力道夾起，再送入口中。之後，透過牙齒、舌頭、上顎、下顎，以及喉嚨的協調運作，細細咀嚼食物，並順利吞嚥。

在這個過程中，你會感受到甜味、辣味、鹹味，以及食物的香氣與口感；同時，也會再次將注意力帶回眼前，選擇下一口要吃的食物。當你放慢節奏，細緻的經歷這一連串過程時，便能覺察到平時不易察覺的細微感受。

不需要每天都進行，但可以在某些時候，刻意練習觀察進食的過程。不妨試著將原本的用餐時間延長至約3倍（舉例來說，從15分鐘延長至約45分鐘），並將注意力完全集中在「吃」這個行為上。

飲食冥想

雖然這裡以糙米飯為例，但只要是沒有過度調味，且非過於柔軟的食物，都可以用來練習。一開始可以從3～5口開始。

1. 姿勢

坐姿端正，背部挺直，骨盆立起，放鬆肩頸，胸口自然展開，讓心情維持在放鬆、安定的狀態。用筷子夾起約梅子大小的飯量，送入口中，輕輕閉上眼睛，慢慢開始咀嚼，盡量不要急著吞嚥，而是持續細細咀嚼。

2. 呼吸

保持自然的鼻呼吸。 《進入冥想的100種方法》。圖／大是文化提供

3. 覺察

將注意力放在咀嚼過程中，米粒與味道的細微變化上。例如，隨著不斷咀嚼，會逐漸感受到米飯釋放出淡淡的甜味，口中的唾液也會增加、食物慢慢轉變為糊狀。平時我們往往只關注食物好不好吃，但當專注於「咀嚼」行為時，會逐漸感受到米所蘊含的生命力。

4. 感謝

將心念延伸至米的生長過程、農人的辛勞，以及料理時所付出的心力，這樣的覺察，便構成了飲食冥想的重要一環。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

(本文摘錄自《進入冥想的100種方法》，大是文化出版，未經同意禁止轉載。)