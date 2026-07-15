旅行到哪裡「內心感到平靜」…那就是你的能量景點

所謂能量景點，多半是歷史上被認為具有靈性力量的場所，實際走訪時，常能感受到一種獨特的氛圍，彷彿帶有特殊氣場。

實際上，這些地方往往是聖者證悟之地，或是自古以來建有神社、寺院與教堂的場所。在原始森林或高地之中，也能感受到這樣的靈性氣息。

前文所提到的寺院與教堂，也是屬於能量景點的一種。寺院內部的空間配置、建築方式，以及本尊的座向，各自都蘊含著特定的意圖與意義，使整個空間充滿能量。 《進入冥想的100種方法》。圖／大是文化提供

伊勢神宮是在四世紀初被選定為迎接神明的神聖場所；高野山則是約1,200年前，由弘法大師親自選定，作為修行與冥想之地。

我經常造訪的奈良縣天河大弁財天社，也是一處能讓許多參拜者感受到神聖氣息的珍貴場所。

當人置身於這些神聖之地，接觸到清淨的氛圍時，即使原本難以專注的人，也能自然的進入冥想狀態。不妨結合旅行，一邊造訪這些地方，一邊親自體驗。

(本文摘錄自《進入冥想的100種方法》，大是文化出版，未經同意禁止轉載。)

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