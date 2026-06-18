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挪威前鋒哈蘭德最愛「冥想」...感受大自然的生命力

大是文化／ 文／龍村修
挪威前鋒哈蘭德常用「冥想」姿勢慶祝進球，成為他個人特色。美聯社
挪威前鋒哈蘭德常用「冥想」姿勢慶祝進球，成為他個人特色。美聯社

在岩石上或巨岩前進行冥想時，岩石所蘊含的成分與其特有的波動頻率，能使心境更容易安定。

在樹木下冥想時，人體的動物性神經會得到鎮靜，並與樹木具有的植物性生命節律產生共鳴，進而達到平衡與安定。

在山中或森林中冥想時，也能感受到植物的力量，體會到某種「正在孕育、生長」的感覺，以及內在逐漸變得強韌的實感。

在溪邊或海邊進行冥想時，隨著水流持續不斷、輕柔流動的節律產生共振，能進而感受到執著與煩惱被慢慢帶走。

圖為<a href='/search/tagging/2/大自然' rel='大自然' data-rel='/2/255925' class='tag'><strong>大自然</strong></a>示意圖。圖/ingimage
圖為大自然示意圖。圖/ingimage

即使同樣是樹林，人工林因多為單一樹種構成，其能量節律較為單純；而自然林中，多種樹木共生，節律也更加豐富多樣，使人能沉浸在一種平和而安穩的狀態之中。

《進入冥想的100種方法》。圖／大是文化提供
《進入冥想的100種方法》。圖／大是文化提供

甚至在同一片林中，在土地上或是在岩石上冥想，所感受到的狀態也會有所差異。當你在山林、海邊等不同環境中持續修行，逐漸便會察覺，不同場所帶來的冥想體驗各不相同。隨之而來的，是對冥想感受的體會也會越發深刻。

同時，你也會開始注意到──在日常生活中，例如家中、工作場所，或城市之中，不同的「場」之間，其實也流動著各種的能量。

(本文摘錄自《進入冥想的100種方法》，大是文化出版，未經同意禁止轉載。)

冥想 大自然 海邊 哈蘭德 世界盃

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在岩石上或巨岩前進行冥想時，岩石所蘊含的成分與其特有的波動頻率，能使心境更容易安定。 在樹木下冥想時，人體的動物性神經會得到鎮靜，並與樹木具有的植物性生命節律產生共鳴，進而達到平衡與安定。

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