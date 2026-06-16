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紅鸞星助攻！「4大生肖」端午後賺人脈財…收入增加、貴人提攜
紅鸞星常被認為是桃花星，但若從財運角度來看，紅鸞星也代表「因人得財」的好運。紫微斗數一點通 姚本軍老師分享，2026丙午年端午過後，紅鸞星能量逐漸活躍，許多財運機會不是來自單純的工作能力，而是來靠著人脈、名聲、合作與喜事所帶來的連鎖效應。有四個生肖將吃到這一波紅鸞星「因人得財」財運紅利，請好好把握。
生肖雞／人氣帶財
端午過後，屬雞的人魅力與存在感明顯提升，不論在職場、客戶關係或社交場合，都更容易獲得支持與信任。對業務、服務業、自媒體或教育工作者而言，人氣上升也可能轉化為訂單與合作機會。不過應酬、聚餐與人情往來增加，支出也跟著變多，記得做好財務規劃。
生肖牛／額外收入 也要留住
紅鸞星加持，屬牛的人過去耕耘的人脈與口碑開始發酵。端午後牛有機會獲得獎金、分紅、客戶轉介紹，甚至出現額外收入來源。財運表現亮眼，但也容易因為收入增加而提高消費慾望，建議將部分資金投入儲蓄或理財，更有助於累積財富。
生肖蛇／專業發光 貴人提攜
屬蛇的人下半年能見度提升，專業能力更容易被主管或重要人士看見。雖然未必立刻反映在薪資上，卻可能帶來升遷、加薪或職務提升的機會。同時職場人際關係也有改善趨勢，容易遇到願意提攜自己的貴人，成為未來財運成長的重要推力。
生肖猴／主管提拔 賦予重任
屬猴的人財運關鍵來自上位者賞識。端午過後容易獲得主管支持、資源挹注，或被賦予更重要的工作任務。有些人甚至可能因為一句推薦、一個合作機會而打開新的收入來源。責任越大，壓力也會增加，猴要把握機會展現實力，就有望將貴人運轉化為實際財富。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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