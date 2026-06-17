端午節當天3事是大忌！命理師：別吵架、別午睡「好運會睡走」

2026年的端午節為國曆6月19日，對應農曆五月初五，多數民眾會選擇在當天吃粽子來紀念屈原投江。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享端午節當天不能做的3件事，分別為不要吵架、避免去陰氣重的場所與中午別睡午覺，他強調，端午節中午記得接「午時水」，對去除身上的晦氣很有幫助。

湯鎮瑋老師指出，端午節是五行屬火最旺的節日，更是陽氣最盛的時間，當天一定要守住陽氣、避免陰氣增長，以下3件事是端午節的禁忌：

一、不要吵架

端午節當天千萬不能吵架，因為此時火氣特別旺盛，吵架很容易「火燒功德林」，不要說惡口、不要講壞話，如果吵架甚至可能影響家運，讓你與家人下半年的運氣受到不良影響。

二、避免去陰氣重的場所

假設你的氣運剛好不好，尤其生肖屬馬、兔、鼠、雞、牛的人，要盡可能守住陽氣，當天請不要去探病、出入喪家或去其他陰氣重的地方，會讓你的運氣受到很大的干擾。

三、中午別睡午覺

因為中午11點到1點是極陽之氣最旺盛的時候，如果睡午覺，會把要除穢的天時、地利、人和的最佳時刻給睡走了，當天中午陽氣旺盛，想除穢記得要去接午時水，或是去曬曬太陽，都可以幫助你去除身上的霉運與病氣。

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