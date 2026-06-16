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60年最強火能量！端午節「借火生財」2招下半年財運噴發
6月19日端午節即將到來，除了煮財水之外，還有什麼方法能增加財運呢？命理專家王老師在臉書發布影片，分享端午節當天「借火生財」的兩種方法，想要提升財運、增加客戶與貴人的民眾千萬不要錯過。
王老師指出，今年6月19日是近60年來火能量最強的端午節，天時罕見，陽氣將達到頂點，想要增添財運有以下方法：
一、祈福參拜補財庫
挑選一間香火鼎盛的大廟誠心參拜，端午節當天陽氣生發，特別適合祈福、開運、補財庫，特別是老闆、業務或渴望翻轉下半年財運的人，千萬不要錯過了。參拜時請準備疏文，向神明稟告自己的願望或是努力的方向。
此外，今年端午節剛好恰逢子午沖，參拜時請避開午時，以早上9點到11點的巳時、下午13點到15點的未時為主。
二、端午存錢開財運
請找一台ATM，對你的生財帳戶存入任意金額，象徵「借火生財」，為下半年啟動財富能量，以此吸引更多客人、訂單與貴人。
此外，王老師也曾分享端午煮水的兩招：
第一種方法、煮水開財運
在末時（13點到15點間）把曬好的午時水加入一點「鹽巴」，加鹽的原因是因為赤馬火太旺，而鹽巴屬水，用鹽水煮可以淨化、納氣與除燥氣，只取午時水的極陽之氣，便能夠讓財運「順風順水」。
此外，請準備硬幣16元，河圖1、6屬水，把硬幣放到鍋裡煮沸即可，再把硬幣裝瓶放在財位，你今年的招財神器就完成了。
第二種方法、小噴瓶
把曬好的水裝入小噴瓶，隨身攜帶，只要噴灑它就會有淨化的效果。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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