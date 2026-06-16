雙子座新月「這天」報到！12生肖快許願…布局下半年

塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，6月15日迎來雙子座新月，象徵溝通、學習與新開始的能量被全面啟動，打開僵局。隨著端午節與夏至到來，正是為12生肖許願布局的好時機，無論轉職、求財、脫單或提升人際運，快趁新月能量許下願望，開啟下半年全新篇章。

許願吉時 辰時07:00－08:59 巳時09:00－10:59 未時13:00－14:59 申時 15:00－16:59

生肖鼠／開啟新財路

靈感特別旺盛，適合學習新技能、經營副業或發展第二收入來源。許下與工作、財富相關的目標，更容易獲得意想不到的機會。

生肖牛／貴人運升溫

過去的努力開始被看見，合作邀約與人脈資源逐漸增加。新月期間適合許下事業發展與財務穩定相關願望。

生肖虎／事業突破期

工作上的停滯感有望解除，主動爭取機會更容易獲得好消息。許願重點可放在升遷、業績與職涯發展。

生肖兔／偏財能量增強

直覺與創意同步提升，適合經營社群、發展興趣或斜槓計畫。財運與個人魅力都有機會獲得提升。

生肖龍／告別內耗

適合整理人際關係，遠離消耗自己的人事物。放下過去的包袱後，更容易迎來新的機會與好運。

生肖蛇／學習運看漲

思緒清晰，特別適合進修、考證照或規劃理財。現在播下的種子，有望在下半年開花結果。

生肖馬／出門就有機會

移動運勢旺盛，多參與聚會、旅行或交流活動，容易接觸到新資源與合作機會。

生肖羊／桃花人氣雙收

魅力明顯提升，不論感情或人際關係都有好消息。單身者有望認識新對象，職場合作也更順利。

生肖猴／效率大爆發

拖延已久的事情適合趁機處理，工作執行力明顯提升，容易在短時間內看見成果。

生肖雞／女性貴人助攻

容易獲得長輩、主管或女性貴人的支持。事業規劃與家庭事務都有機會出現正向發展。

生肖狗／突破舊框架

創意與靈感源源不絕，適合嘗試新方法、新工具，為工作與生活帶來全新可能。

生肖豬／療癒充電期

適合放慢腳步整理情緒，透過休息與沉澱重新找回力量。照顧好自己，就是迎接下半年好運的開始。

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