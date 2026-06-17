下半年星座運勢出爐！獅子財運事業雙旺、他桃花大爆發

2026年已經過去了一半，無論上半年生活過得如何，民眾們總是會期盼自己下半年運氣能夠更好。命理專家小孟老師在臉書發布影片，以感情、事業與財運角度分析運氣最好的星座，快來看看你有沒有這些方面的好運吧！

感情運：

TOP3 金牛座／阻擋小三 相親成功

金牛座的人如果你已經有另一半，在下半年能夠抵擋掉小三的入侵；而如果你是單身者，相親時有機會能遇到好的對象。

TOP2 射手座／溝通順暢 網路遇真愛

射手座的人假如有談戀愛的對象，雙方溝通會變得更加順暢；單身人士容易在網路上遇到另一半，可以多去跟別人聊天、或是透過視訊方式了解對方，假如發現對方有問題就直接封鎖就好了。

TOP1 天蠍座／浪漫時光 多參加聚會

如果有在談戀愛中的另一半，天蠍座能夠與對方度過更浪漫的時光，可以在節假日規劃活動；單身的天蠍座也容易被他人追求，建議多去參加聚會活動，很容易能遇到對你有好感的人。

事業運：

TOP3 獅子座／踹開小人 轉職機會多

下半年木星進入到獅子座的宮位，在職場上能夠踹開小人、打倒阻礙你發展的競爭者，如果想要轉職也能獲得諸多機會。

TOP2 雙子座／職場焦點 多多發言

下半年雙子座在職場上會被人看見，主管上司會很喜歡你，並且你魅力十足，只要多發表意見就能成為眾人焦點，可以多去參加會議或研討會，都會獲得被推崇的機會。

TOP1 摩羯座／業績亨通 化解糾紛

摩羯座的人下半年業績會亨通，如果之前跟同事或客戶有糾紛，在10月16日過後，不好的行星會離開你的財宮，所有誤會與紛爭都能化解開來。

財運：

TOP3 牡羊座／發現商機 找到飆股

牡羊座下半年會發現新的商機，如果找到了請趕快去執行，免得錯失良機，此外你更可能在股市找到飆股，或是遇到投資的貴人，指引你正確的投資道路。

TOP2 處女座／找到機會 轉職加薪

處女座下半年能夠在許多地方找到賺錢機會，尤其去海外出差或旅遊時，容易發現新的商機，如果想要轉職或是轉換跑道，薪水也會比之前的工作高。

TOP1 獅子座／偏財運佳 績效上升

吉星會進入到獅子座的本命宮，偏財運會特別好，可以嘗試購買刮刮樂或樂透，工作上的績效也會慢慢增強，建議有錢時不要做太多槓桿，還是要把賺來的錢守住，如果想要拓展事業也能得到成功的機會。

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