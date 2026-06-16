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端午節當天「3生肖」卡注意！牛易破財、這動物恐有車關

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家宮小立老師分享端午節當天需要特別注意的3個生肖、與財運特別旺盛的3個生肖。圖／AI生成
命理專家宮小立老師分享端午節當天需要特別注意的3個生肖、與財運特別旺盛的3個生肖。圖／AI生成

今年的端午節日期為6月19日，除了回家團圓外，民眾們更可以趁著連續假期出外遊玩。命理專家宮小立老師在臉書發布影片，分享端午節當天需要特別注意的3個生肖、與財運特別旺盛的3個生肖，他提醒，屬雞的人說話要謹慎、馬要管好情緒、而牛恐怕會有破財問題，需要留意簽約時的文字內容。

宮小立老師指出，所謂「君子問凶不問急」，他提醒3個需要小心的生肖：

TOP3 生肖雞／口舌紛爭 恐引官司

屬雞的人在端午節當天容易有口舌紛爭，在說話時一定要小心謹慎，否則可能會引起衝突，甚至可能會出現官司的問題。

TOP2 生肖牛／破財問題 小心簽約

屬牛的人在端午節的前後，需要留意破財的問題，在處理交易與投資的事情上，需要格外謹慎，簽約也要特別小心文字的內容，否則錢財恐怕會流失。

TOP1 生肖馬／管好情緒 當心車關

屬馬的人今年剛好犯太歲，此外馬屬火，端午節時火又特別旺盛，因此一定要管好自己的情緒，特別要小心交通安全，不要闖紅燈、不要搶快，就比較不容易發生危險。

3個生肖財運特別好：

TOP3 生肖羊／天道酬勤 升職加薪

所謂天道酬勤，屬羊的人只要好好地工作，稍微努力一點，就有機會得到升職加薪的機會。

TOP2 生肖兔／財運旺盛 短期獲利

在端午節當天，財運非常旺盛，可以多看一些投資理財相關的訊息，有機會能夠在短期獲利。

TOP1 生肖虎／意外之財 可買彩券

在端午節前後的時機點，屬虎的人會有一筆意外之財，可以去買一張彩券試試運氣，說不定就能夠讓你獲得一大筆獎金。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 端午節

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