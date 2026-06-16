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不只吃粽子！端午手綁「五色線」求平安…這些族群必戴

聯合新聞網／ 文／谷帥臻｜風水命理專家・設計學博士
端午節以五色線綁在孩童的四肢，據說可以使小朋友長命百歲，也稱為「長命縷」。聯合報系資料照
端午節以五色線綁在孩童的四肢，據說可以使小朋友長命百歲，也稱為「長命縷」。聯合報系資料照

端午節除了吃粽子、掛艾草與佩香囊，民間也有將青、赤、黃、白、黑五種顏色編成細繩，繫在手腕上祈求平安的習俗。許多人以為五色線只是孩子的端午飾品，其實它所承載的是護身、避疫、續命與祈安的願望，成年人、長者、身體虛弱者、正在治療或病後調養的人，以及近期心神不寧、遠行或希望趨吉避凶者，都可以佩戴。

五色線並非近代才出現的開運物件。東晉葛洪《抱朴子內篇・登涉》記載，人們進入名山時，可選擇甲子日、開日或除日，以五色絲繒懸於大石之上，祈求入山平安、避除危險與所求順遂。當時的五色絲尚未繫在身上，卻已進入古人的擇日、避害與祈願實踐，反映人們如何配合時間與具體物件，將對未知環境的敬畏轉化為儀式。

到了端午歲時文化，五色絲逐漸從山石走到人的手腕。《藝文類聚》記載五月五日以五彩絲繫臂，用以辟兵、禳除不祥與避免疫病，並有「續命縷」之稱；《荊楚歲時記》也留下端午繫五彩絲的記錄。清代《清嘉錄》則記載：「結五色絲為索，繫小兒之臂，男左女右，謂之長壽線。」從五色繒、五彩絲，到長命縷、續命縷與長壽線，名稱與形式雖隨時代改變，核心始終圍繞健康與平安。

五種顏色也與傳統五行觀念相應。青色屬木，象徵生長；赤色屬火，象徵光明；黃色屬土，象徵安定；白色屬金，象徵收斂；黑色屬水，象徵滋養。五色共同出現，代表五方俱備、五行周全。古人將抽象的天地秩序編成可以佩戴的線，從現代角度來看，就像一種「五行文化的可穿戴形式」。

在五彩絲繫臂的基礎上，民間後來也發展出「七姓結」。做法是邀請七位不同姓氏的親友，每人在五色線上打一個結，正中央一結、左右各三結，共七個結。早期古籍並未直接記載七人共同打結，因此七姓結較適合理解為後世逐漸形成的民俗祈福法。不同姓氏象徵不同家庭與人際關係，一個結代表一份心意，七個結則將個人的祈願，延伸為親友共同的祝福與守護。

五色線也進入佛教護念文化，發展為金剛結、護身結或加持線。端午長命縷與佛教金剛結的來源及儀軌並不相同，不宜混為一談，但兩者都透過線、結與佩戴，將無形的信仰與祝福化為可以隨身陪伴的象徵。

現代人若想延續這項習俗，可準備青、赤、黃、白、黑五種線編成五色繩，再依七姓結方式邀請親友打結，於農曆五月初五午時，也就是上午十一點至下午一點之間，為自己或家人繫上。至於佩戴左手或右手、線的長度、是否經過香爐，各地傳承不同，尊重家庭與地方習俗即可。

五色線不是藥物，也不能取代醫療，但它將五行、節令與人際祝福編織在一起。從《抱朴子》的五色繒，到端午的長命縷、七姓結與佛教金剛結，一條細線串起了千年文化，也串起人們對平安始終不變的心願。今年端午，為自己或所愛的人繫上一條五色線，不是期待命運突然翻轉，而是把一份延續至今的關懷與祝福，溫柔地戴在身上。

本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

粽子 端午節

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