端午節奇門遁甲開運法！「6枚硬幣」開啟下半年財路

2026年端午節為國曆6月19日、農曆五月初五。端午在傳統歲時文化中，被視為陽氣旺盛、適合除穢納吉與重新啟動生活的重要節令，今年又恰逢六十甲子的起點「甲子日」，更具有開啟新局的象徵意義。

依奇門遁甲盤局觀察，端午當天清晨5點至7點為丁卯時，正東方見「青龍耀明大吉格」，並得開門、直符與天英星；再逢2026年紫白八白財星飛臨東方，形成有利於啟動財路、事業與貴人機會的迎財格局。今年端午不必進行複雜儀式，只要把握這兩個小時，在家中正東方完成一項「端午迎新財水」即可。

準備物品

乾淨瓷碗一個、正方形紅紙或紅布一張、6枚乾淨的10元硬幣，以及端午清晨第一次打開水龍頭的新水。

端午迎新財水6步驟

第一步：整理正東方。端午前一晚，先確認家中的正東方，將桌面或櫃面整理乾淨。

第二步：鋪紅紙、放瓷碗。6月19日清晨5點至7點之間，在正東方鋪上紅紙或紅布，再把瓷碗放在中央。

第三步：放入6枚硬幣。將6枚台灣10元硬幣在碗內排成圓形，不要再增加其他硬幣。

第四步：倒入八分滿新水。接取當天第一次打開水龍頭的新水，倒入瓷碗中，約八分滿即可。

第五步：面向東方祈願。面向正東方，放鬆身體，緩緩深呼吸9次，再默念一個清楚的財務或事業願望，例如：「願我下半年財路開啟，正財穩定，貴人相助，事業順利前行。」願望不必求得太多，選擇目前最重要的一項即可。

第六步：將財氣收納入庫。迎新財水完成後，留在正東方不要隨意移動。數日後待水自然蒸發，再將6枚硬幣擦乾，放入錢包、聚寶盆或保險箱中，象徵將端午迎來的財路與機會收納入庫。

開運不是期待一碗水或幾枚硬幣改變命運，其實是在合適的節令與時辰，重新整理自己的目標。完成迎新財水後，也可以採取一項實際行動，例如聯繫客戶、提出合作、整理財務計畫或發表專業內容。奇門遁甲的「開門」，不只是等待機會出現，更提醒人們在門開之後，必須主動向前，才能真正接住機會。

今年端午最重要的，不是做很多，而是在對的時間、對的方位，專心做好一件事。6月19日清晨，不妨為自己早起一次，以一碗八分滿的新水與6枚台灣10元硬幣，為下半年的財路、事業與生活，打開一扇新的門。

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