整串粽子別亂送！端午送禮8大禁忌曝光 一個銅板就能化解

端午節將迎來連續假期，許多民眾趁此機會包粽子、互贈禮品，聯絡親友情誼，但命理師楊登嵙提醒，民俗送禮暗藏不少禁忌，若不小心觸犯，恐引起誤會甚至招來厄運，送粽子、雨傘、刀具、手帕、毛巾等物品，都有民俗禁忌，送禮前不妨多加留意。

命理師楊登嵙指出，粽子忌諱整串相送，因台語「送肉粽」與上吊輕生俗稱「吊肉粽」諧音，暗指「送煞」，相當不吉利。建議送粽前先將繩線剪開散裝；若不慎收到成串粽子，可立即剪斷繩結，或象徵性付對方1元，將「贈送」轉為「買賣」即可化解。

楊登嵙說，雨傘諧音「散」，送傘容易讓人聯想「感情離散」、「緣分散盡」，情侶、朋友間尤須避免。化解方式為收禮者當場回贈5元或1元銅板，或將「送傘」說成「借傘」。

另外，鞋子諧音「邪」，也有「送人走」、暗示對方離開之意。化解之法是收禮者回贈5元或1元銅板，破除送邪與分離的聯想。

楊登嵙提醒，剪刀、菜刀等利器，象徵「一刀兩斷」，恐割裂情誼。若因實用必須贈送，可在刀身綁上紅緞帶，討個吉利、化解煞氣。

手帕、毛巾傳統上是喪禮致贈之物，俗諺「送巾、斷根」意指永別，最好避免相贈；若仍需贈送，收禮者可付1元或5元化解。

他也說，蠟燭多用於祭祀亡者，尤其白色長條蠟燭最忌送人，象徵不吉；方形或桶形蠟燭則無此忌諱。

情人節當天忌送李子，「送李」諧音「送離」，象徵感情分離，平日贈送李子禮盒則無妨，也可由收禮者付銅板化解。

「送鐘」諧音「送終」，是送禮大忌，建議改贈手錶；若對方執意收鐘，可請其付1元或5元銅板買下，或將鐘擺放廁所5天，取「有始有終」之意化解。

楊登嵙強調，多數禁忌均可透過象徵性「買賣」化解，民眾送禮前稍加留意，既能保住情誼，也能歡度端午佳節。

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