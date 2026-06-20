殺破狼周運勢／處女與暗戀對象互動多 1星座偏財運佳「適合買運彩」

白羊座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，臨時需要出差，差旅待遇極佳，除了完成公務之外，還能順便遊覽一下當地。某些白羊座帶著簡單的行李，快閃某個城市，感覺十分放鬆。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的金星相位良好，與喜歡的人相處甜蜜，每天都膩在一起。某些白羊座幸運搶到偶像演唱會門票，位置還很好，會有個瘋狂愉悅的夜晚。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到在人際關係宮位的冥王星影響，家中有長輩來作客，對你頤指氣使，覺得討厭。某些白羊座捲入親戚土地分配的糾紛中，看到人性貪婪的一面。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，會有許多預期之外的開銷，月底生活費用拮据。某些白羊座重要的電子用品故障或損毀，必須花許多錢維修，荷包大失血。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的金星相位良好，有幾天的假期可以宅在家中發懶，天天睡飽、吃好，什麼正經事都不做，徹底放鬆。某些金牛座則是買了新的傢俱或家電，生活煥然一新。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，常常有外快可以賺，多少貼補一下家用，對改善經濟狀況不無小補。某些金牛座則是經營社群媒體取得許多流量，並能收到一些資金。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到在溝通宮位的木星影響，辦公室有許多人事的問題，需要協調，但自己幾乎沒有話語權。某些金牛座則經常需要直接面對客戶，常常說錯話，而被投訴。

健康運方面，火星持續在命宮行進，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，身體也有過勞的傾向，火氣較大，容易長痘痘、嘴破。這段時間需特別注意人身安全。

雙子座：

整體運勢

旅遊運佳，金星在旅遊宮位行進，相位良好，會搭乘遊輪，或觀光火車，享受華麗的假期。某些雙子座則是預訂高級的旅店，遊覽某些城市，享受各種美食與尊貴的服務，生活過得很愉快。

面試運佳，金星在面試、考試宮位行進，相位良好，面試新工作極為討喜，很快就會收到錄取通知。參加升學考試的雙子座，猜題十分準確，最後可取得良好的成績，進入第一志願就學。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到在遠行宮位的冥王星影響，想到海外留學、交換學生、移民，但手上的存款不足，現在正努力地籌錢。某些雙子座旅行時請多換一些當地的貨幣，避免在人生地不熟的地方現金不夠用。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到在金錢宮位的太陽影響，即使是認識的朋友，或是看起來需要幫助的陌生人，千萬不要把個資給對方，容易被詐騙，捲走資金。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的金星相位良好，薪資會被微調，對改善經濟狀況不無小補。某些巨蟹座則是開創新的副業，靠著特殊的知識，賺一點零用錢，可貼補一些家用。

人際關係方面，水星即將在命宮退行，無意間收到很久沒聯絡的同學傳來的訊息，十分驚喜，雙方再度連絡上，會見面吃飯，並有聊不完的話題。某些巨蟹座則是會與前情人重逢，雙方已能坦然放下過去，好好成為朋友。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽、水星、木星齊聚命宮，當心病毒感染，引發呼吸系統的問題，並注意心血管方面的毛病。木星受到在疾厄宮位的冥王星影響，凡事需節制，容易發福，或是造成身體的慢性疾病。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到在命宮的太陽影響，接待客戶要小心，某些人只是想佔人便宜，並不是有心要合作。正在創業或轉換跑道的巨蟹座，當心遇到掛羊頭、賣狗肉的詐騙公司。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，與ＡＩ經常討論無法與其他人討論的秘密，它不但是你的好幫手，甚至已成為無話不談的朋友。某些獅子座認識來自不同領域的人士，集合大家的專長，可以成立一個有趣的社團。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在心靈宮位的木星影響，情感對象做出一些不理性的事情情勒你，讓你對他產生極大的陰影。某些獅子座的前任，分開很久，還發現對方在偷偷追蹤你，感到毛骨悚然。

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，辦公室的煙硝味很重，同事相處不和睦，覺得這樣的工作環境很不健康。某些獅子座每天要處理的事務很繁雜，經常要加班才能做完。

學業運方面，在學業宮位的海王星受到在秘密宮位的太陽影響，指導教授有些潛規則浮上檯面，你會非常看不慣，但為了要拿到學位，只能忍氣吞聲。某些獅子座對於目前所學的科系有障礙，萌生轉換領域發展的想法。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在心靈宮位的金星相位良好，與暗戀的對象有許多互動的機會，雙方距離拉近了許多。感情穩定的處女座，情感對象能了解你內心難以說出口的問題，覺得找到可以穩定情緒的心靈伴侶。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，原本無心經營的副業，客戶增加，收入超過正職，會想轉為主業經營。某些處女座在職場危機處理能力得宜，倍受同事依賴。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到冥王星影響，雖然認識了影響力極大的人士，對方不僅無法伸手給予你幫助，還常常藉由他的資源情緒勒索，覺得人心不古。

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到進入人際關係宮位的太陽影響，原本對你很好的人，開始用一些理由邀請你合夥或投資，或是推銷保險理財商品，真面目露出，當心被詐騙。

天秤座：

整體運勢

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的金星相位良好，交際應酬的邀約較多，會收到許多朋友的餽贈，同時也會在一些場合認識有好感的人士。某些天秤座遇到困難會有貴人伸出援手幫忙，覺得很感激。

學業運方面，在學業宮位的天王星相位良好，參加各種升學考試的天秤座，猜題命中率高，考試成績超乎預期，可進入自己想念的學校就讀。某些天秤座的指導者十分優秀，會學到非常新的知識。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在志業宮位的木星影響，職場會有追求者高調示愛，使得全公司的人都認為你與對方已經在交往，十分尷尬。某些天秤座每天忙著工作，無法與情感對象好好相處。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，火氣較大，容易長痘痘、嘴破。天氣炎熱，需注意中暑。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別留意人身安全。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星相位良好，目前承接光鮮亮麗的職務或任務，與知名廠商或人士合作，受到許多人關注。某些天蠍座難得可以休假幾天，會好好躺平、耍廢、放輕鬆。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，因為受傷或是生病，獲得一筆保險理賠，省了很多錢。有投資習慣的天蠍座，對於各種理財訊息掌握得宜，操盤十分得心應手。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在感情宮位行進，與情感對象常因為生活瑣事吵架，有時會懷疑兩人是否適合在一起。某些天蠍座與伴侶的親密關係不協調，但又難以啟齒。

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到家宅宮位的冥王星影響，全家人一起出國旅行，總是有成員對行程不滿意，一直嫌東嫌西，覺得很累，甚至會有把他們丟在外地的念頭。

射手座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的金星相位良好，到異國旅行，會嘗試入住古堡，或是具有當地特色的旅店，充分體驗不同的文化風情，即使很昂貴也覺得值得。某些射手座喜歡到觀光客少的偏遠地區遊覽，會覺得比較自在。

感情運方面，在感情宮位的天王星相位良好，目前陷入較為特殊的戀情中，戀愛對象是過去從未接觸過的類型，每天都有很新奇的事件發生，已經成為兩人的情趣。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在工作宮位行進，職場每天都亂糟糟的，同事脾氣不太好，在這樣的環境工作，十分不愉快。某些射手座工作量過多，經常加班也無法消化手上的事務。

金錢運方面，水星即將在財務宮位逆行，同時在財務宮位的木星與太陽相位不佳，帳戶因為一些因素被鎖了，需跑一趟金融機構解開。有投資習慣的射手座，切勿相信社群媒體放出的小道消息，將所有資金投入市場，會因此慘賠。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位行進，相位良好，偏財運佳，可買運彩或是樂透試一下手氣，中獎率頗高。有投資習慣的摩羯座，投資標的一支獨秀，不斷上揚，可選在適當時機獲利了結。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，由於危機處理能力得宜，在職場深獲上司與同事倚賴。某些摩羯座開始利用ＡＩ幫助自己處理繁雜的文件，效率會快速許多。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星與太陽相位皆不佳，與情感對象的家人談婚事，雙方價值觀有很大的落差，可能因此造成變數。感情穩定的摩羯座，伴侶與自己的家人相處不睦，使你夾在中間，兩面難為。

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，海王星相位不良，居住空間因為漏水，或是某些問題，需要修繕，目前住宅較為混亂，某些摩羯座的家人需要照顧，使得你生活步調也打亂了。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的金星相位良好，與喜歡的人相處愉悅，雙方關係更進一步。單身的水瓶座會對某個人產生好感，對方也對你似乎有意思，兩人有發展的空間。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到在溝通宮位的海王星影響，職場流言蜚語多，會聽到自己的八卦，誇張到不可思議，覺得人言可畏。某些水瓶座需要和客人溝通，但兩人在意的問題無法交集，失敗告終。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，家庭成員溝通不良，甚至發生嚴重的爭執，氣氛降為冰點。此時注意居住空間的電器以及爐火使用，並當心門戶安全，避免宵小闖入。

健康運方面，木星、水星、太陽齊聚健康宮位，當心病毒感染，引發呼吸系統不適，作息與飲食不正常，經常熬夜，肝功能負擔較重。並需特別注意心血管方面的問題。

雙魚座：

整體運勢

工作運佳，在工作宮位的金星相位良好，承接光鮮亮麗的任務或職務，與知名廠商或人士合作。某些雙魚座這陣子工作量較輕鬆，終於有時間好好休息，或是到處遊玩。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，會刻意到五星級旅店住宿，除了享受裡頭的設施，還能獲得貴賓級的禮遇。某些雙魚座則是挪動大型傢俱的方位與擺設，空間做了很大的更動，生活動線更順暢。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的木星，受到在心靈宮位的冥王星影響，喜歡的人做了很扣分的行為，原本對他的喜愛突然降至冰點，甚至偷偷把對方封鎖。某些雙魚座則是搶不到偶像演唱會門票，不惜花更多的錢買黃牛票進場。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具故障頻頻，會花很多錢維修，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，皆需注意安全。

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