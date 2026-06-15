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愛得容易沒結果？「3星座」最常淪備胎 第一名跌破眼鏡

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶示意圖。 圖／AI生成
情侶示意圖。 圖／AI生成

感情裡總有人投入更多、等待更多，也有人不知不覺站上「備胎」的位置。從星座性格來看，有些人因為太體貼、太執著，或過度依賴感情，反而更容易在關係中失去主導權。「搜狐網」盤點3個被點名較容易成為備胎的星座，其中巨蟹座排名第3，而第1名則是雙魚座。

第3名巨蟹座：太會照顧人 容易把等待當成深情

巨蟹座的人普遍情感細膩，也擅長照顧身邊的人，總能給人溫暖、可靠的感受。他們在關係裡經常扮演付出與陪伴的一方，願意默默支持對方。

不過，這種性格有時也可能讓巨蟹座在感情中顯得較為被動。面對喜歡的人時，他們傾向等待對方表態，而不是主動爭取，因此容易長時間停留在曖昧或不明確的關係中，最終讓自己落入備胎角色。

第2名天蠍座：愛得太深 反而忽略彼此平衡

天蠍座給人的印象往往神秘、專注，而且對感情投入度極高。一旦認定對象，他們通常會全心投入，希望經營一段深刻且穩定的關係。

但也因為過於執著，天蠍座有時容易把注意力完全放在對方身上，忽略彼此之間是否維持對等互動。當投入與回應失衡時，反而可能讓自己長期停留在等待的位置。

第1名雙魚座：為愛付出型 最容易把重心全放在對方身上

雙魚座向來以浪漫、感性與同理心著稱，對愛情充滿想像，也願意為喜歡的人投入大量情感與時間。

然而，過度重視感情、有時過於敏感或依賴回應，也可能讓雙魚座把幸福感建立在對方身上。當界線不夠清楚、過度迎合時，就容易在關係裡失去主動權，成為備用選項。

整體來看，這類型星座並非註定會成為備胎，而是提醒在感情中除了付出，也要保留自我與判斷能力。適度表達需求、維持界線與獨立性，往往更有機會經營健康且平衡的關係。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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