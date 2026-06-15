0615-0621唐綺陽星座運勢週報：天秤感情多主動出擊 射手「1貴人」是重要關鍵

時序進入六月中旬，隨著氣溫逐漸升高，大環境的節奏也進入了平穩發展的階段。這週的運勢走向，不再強調大幅度的跳躍，而是更看重按部就班與經驗的累積。如果你覺得過去的規劃還在摸索期，這幾天將是有機會看見輪廓的好時機。快來看看本週哪五組人能在沉穩的步伐中創造實質收益，把握屬於你的安穩時刻！

2026-06-15 08:30