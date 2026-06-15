錯過等一年！端午節開運黃金2小時 命理師激推「午時水」轉運大法

2026年6月19日是農曆五月初五端午節，命理師楊登嵙表示，端午節是一年中陽氣最旺、至陽至剛的日子，當天中午11時至下午1時的「午時」更是轉運的最佳時刻，命理師建議可善用此時做各種開運儀式，為下半年運勢打底。

命理師楊登嵙指出，端午節午時於湧泉、瀑布、井水或自家水龍頭接取的水，俗稱「午時水」或「純陽水」，若取水後置於陽光下曝曬至少30分鐘，吸收陽氣效果更佳。他並透露，自己多年前接取的午時水至今存放陰涼處仍未變質、未長青苔，與一般存水明顯不同；命理老師或法師畫符所用硃砂，若加入午時水調製，趨吉避凶效果也會更顯著。

在居家開運方面，楊登嵙建議，端午節午時可將門窗全開，讓陽光照入屋內，驅散家中霉氣與穢氣，尤其適合近期運勢或健康不佳的家庭；也可用碗盛裝午時水，沾榕樹葉或艾草，由屋內最深處向外、由上而下灑淨，象徵將穢氣由內掃出門外，提升宅運。

個人開運方面，可於午時以午時水由頭、臉、頸至胸口輕拍，拍除身上霉氣；或將午時水加菖蒲、艾草，與「陰陽水」（生水與熱開水各一碗）混合，調成攝氏40度左右溫水泡澡，達到轉運效果。

楊登嵙也建議，運勢低迷者可於上午7時至12時外出曬太陽並適度運動，補充陽氣。

楊登嵙另提到，端午節吃棗粽諧音「早中」，有助學子金榜題名；午時於財位（大門斜對角處，或客廳中央、辦公桌正中）立蛋成功，象徵好運一整年；午時於臥室噴香水可招桃花，於客廳、神明廳或書房點檀香可招貴人；另可取硬幣168元或268元加午時水及少許鹽煮沸冷卻，製成「發財水」置於財位，據傳有助招財運。

楊登嵙強調，以上開運方法多源自民間習俗，旨在提醒民眾善用端午午時的時令氛圍調整居家環境與身心狀態，實際效果因人而異，民眾可依個人信仰自由參考選用，不必過於拘泥。