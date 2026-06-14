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6月19日端午節送肉粽禁忌多 命理師：這4類人不要送、整串送更不吉利

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
端午節將至，命理師楊登嵙提醒送禮若是送粽子，有一些民俗習慣需留意。示意圖／AI生成
端午節將至，命理師楊登嵙提醒送禮若是送粽子，有一些民俗習慣需留意。示意圖／AI生成

端午節將至，民眾包粽、送粽聯絡感情的同時，其實隱藏不少民俗禁忌，命理師楊登嵙提醒，「送肉粽」在習俗上意味著「送煞」，稍有不慎恐引發誤會或不悅，建議送粽前應先將綁線剪開、改為散裝，以化解民俗忌諱。

命理師楊登嵙說，端午節肉粽切忌「整串」相送，因民間「上吊」俗稱「吊肉粽」，「送肉粽」在習俗上意味著「送煞」，並不吉利。他建議，送粽前應先將綁線剪開、改為散裝；若收到成串肉粽，也應立即用剪刀剪斷繩線，或象徵性向對方收取1元，以「買賣」形式轉化，避免厄運纏身。

楊登嵙也提醒，家中若在1年內有喪事，逢年過節不宜自行包粽，也不應主動購買粽子、甜糕、發糕或月餅應景，但仍可接受親友所贈的粽子。

此外，端午節在民俗中又稱「惡月惡日」，被視為驅邪節日，不宜將粽子送給病重或臨終之人，以免被認為不吉利。

楊登嵙並建議，若親友剛經歷離婚、分手或失業等狀況，也不適合送粽子給對方，以免被誤解帶有嘲笑之意。

楊登嵙分享，民俗禁忌雖無科學依據，但送禮重在心意與時機，民眾在端午佳節分享粽子時，多留意對方近況與感受，較能避免不必要的誤會，也讓佳節氛圍更加圓融。

端午節 楊登嵙

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周五（19日）就是一年一度的端午節，除了吃粽子、立蛋，不少民眾也會關心節日前後的運勢變化。清水孟國際塔羅宮小立老師在臉書指出，端午節被視為一年之中陽氣旺盛的節日，能量起伏也較為明顯，有些生肖在這段期間要小心破財、口舌是非與意外受傷；不過也有生肖財運轉旺，有機會迎來進財契機，其中屬虎者偏財運最旺，端午期間不妨小試手氣。

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端午節（6月19日）將至，許多民眾已開始規劃連假行程。不過，命理專家王老師特別在臉書粉專發文提醒，端午節當天是一年中陽氣最旺盛、氣場轉換最劇烈的時刻。有「5種特定族群」在端午當天務必要進行「躲午」，在特定時段盡量待在室內休息養氣，並避開穢氣較重的場所，以免遭到熱毒之氣干擾，導致運勢下滑、穢氣纏身。

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